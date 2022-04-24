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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:0
Перерыв

Стадион:
Труа
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 106
Ницца 95.3% (101)
X 2.8% (3)
Труа 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Труа
1.68
4.18
6.00
Все Коэффициенты
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
12
Амави
Жордан
21
Клюйверт
Джастин
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
11
Гуйри
Амин
9
Дольберг
Каспер
7
Делор
Анди
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
3
Коне
Юссуф
12
Конте
Абду
20
Рипар
Рено
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
7
Тузгар
Йоанн
Ницца
4-4-2
Труа
5-4-1

История личных встреч

Ницца
Труа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.29
Делор Анди 10 (2) 0.29
Дольберг Каспер 7 (2) 0.21
Клюйверт Джастин 3 0.09
Тюрам Кефрен 3 0.09
Аталь Юсеф 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Лемина Марио 2 0.06
Бар Мельвен 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Гессан Эванн 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 1 0.03
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.15
Бальде Мама 3 0.09
Рами Адиль 3 0.09
Тузгар Йоанн 3 0.09
Угбо Ике 3 0.09
Дингом Тристан 2 0.06
Рипар Рено 2 0.06
Мотиба Лебо 2 (1) 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Тардьё Флориан 1 (1) 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 3
Лемина Марио 6 1
Клюйверт Джастин 5 1
Росарио Пабло 6 0
Тодибо Жан-Клер 6 0
Будауи Хишем 6 0
Аталь Юсеф 4 0
Бар Мельвен 4 0
Делор Анди 3 0
Гуйри Амин 3 0
Данилюк Флавиус 3 0
Гессан Эванн 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 10 0
Каборе Исса 6 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Н'Гессан Куаме 4 0
Мулен Жесси 2 1
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Дингом Тристан 3 0
Бальде Мама 1 1
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Мотиба Лебо 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
5
33%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
7
33%
3
20%
76-90

Пропущено

16
30
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
6
20%
16-30
5
31%
2
7%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
7
44%
4
13%
76-90

Забито

21
15
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
4
19%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
43%
4
27%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
4
31%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

42
30
13 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 15
13 Не забивали 9
6
14%
5
17%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
4
10%
10
33%
31-45
7
17%
1
3%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
16
38%
7
23%
76-90

Пропущено

29
46
14 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 26
2
7%
6
13%
1-15
5
17%
9
20%
16-30
7
24%
4
9%
31-45
4
14%
12
26%
46-60
3
10%
8
17%
61-75
8
28%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1
Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0
Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
6. Ницца 0:0 Заявка 34 16 8 10 43 - 29 55
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант 0:2 Заявка 34 13 8 13 43 - 40 47
11. Брест 1:0 Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже 2:0 Заявка 34 9 10 15 38 - 49 37
15. Труа 0:0 Заявка 34 8 10 16 30 - 46 34
16. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
17. Клермон 0:2 Заявка 34 8 8 18 33 - 63 32
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо 2:0 Заявка 34 6 12 16 46 - 79 30
20. Мец 0:1 Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант 0:2 Заявка 17 9 3 5 25 - 17 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 16 28
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже 2:0 Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа 0:0 Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Бордо 2:0 Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон 0:2 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
20. Мец 0:1 Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца 0:0 Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест 1:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон 0:2 Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант 0:2 Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже 2:0 Заявка 17 3 8 6 21 - 27 17
16. Труа 0:0 Заявка 17 4 3 10 15 - 30 15
17. Бордо 2:0 Заявка 17 3 6 8 21 - 47 15
18. Мец 0:1 Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
19. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 46'
    Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Ницца контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Ницца 95.3% (101)
X 2.8% (3)
Труа 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Труа
1.68
4.18
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ницца 0:0 Труа онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 0:0 Труа

Исход игры
Ницца
95.3% (101)
Ничья
2.8% (3)
Труа
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.38% (34)
Меньше
67.62% (71)
Обе команды забьют
Да
34.29% (36)
Нет
65.71% (69)
Популярный счёт
2:0 Ницца
33% (35)
1:0 Ницца
29.2% (31)
2:1 Ницца
28.3% (30)
3:1 Ницца
2.8% (3)
1:1 Ничья
2.8% (3)
0:1 Труа
1.9% (2)
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