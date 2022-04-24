Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
1:0
90' ГолТюрам Кефрен
90' Желтая карточкаЛотомба Жордан
90' Желтая карточкаТардьё Флориан
Ход матча
70'
81'
90'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
12
Амави
Жордан
28
Будауи
Хишем
11
Гуйри
Амин
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
12
Конте
Абду
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Коон РудиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
26 Мотиба ЛебоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Угбо ИкеНападающий
-
-
37 Eric N'jo
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ницца
Труа
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.29
|Делор Анди
|10 (2)
|0.29
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.21
|Тюрам Кефрен
|4
|0.12
|Клюйверт Джастин
|3
|0.09
|Аталь Юсеф
|2
|0.06
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|Лемина Марио
|2
|0.06
|Гессан Эванн
|1
|0.03
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.15
|Бальде Мама
|3
|0.09
|Рами Адиль
|3
|0.09
|Тузгар Йоанн
|3
|0.09
|Угбо Ике
|3
|0.09
|Дингом Тристан
|2
|0.06
|Рипар Рено
|2
|0.06
|Мотиба Лебо
|2 (1)
|0.06
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.03
|Тардьё Флориан
|1 (1)
|0.03
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.03
|Родригес Жерсон
|1
|0.03
|Домингес Брэндон
|1
|0.03
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Конте Абду
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|3
|Лемина Марио
|6
|1
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|Росарио Пабло
|6
|0
|Тодибо Жан-Клер
|6
|0
|Будауи Хишем
|6
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Данилюк Флавиус
|3
|0
|Гессан Эванн
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|10
|0
|Каборе Исса
|6
|1
|Тардьё Флориан
|6
|0
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|Н'Гессан Куаме
|4
|0
|Мулен Жесси
|2
|1
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Дингом Тристан
|3
|0
|Бальде Мама
|1
|1
|Азамум Карим
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Мотиба Лебо
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
15
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
5
33%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
8
36%
3
20%
76-90
Пропущено
16
31
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
5
31%
2
6%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
7
44%
5
16%
76-90
Забито
21
15
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
4
19%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
43%
4
27%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
4
31%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Забито
43
30
13 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 15
13 Не забивали 10
6
14%
5
17%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
4
9%
10
33%
31-45
7
16%
1
3%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
17
40%
7
23%
76-90
Пропущено
29
47
14 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 27
2
7%
6
13%
1-15
5
17%
9
19%
16-30
7
24%
4
9%
31-45
4
14%
12
26%
46-60
3
10%
8
17%
61-75
8
28%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1
Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0
Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|34
|15
|12
|7
|55 - 35
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Нант
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 41
|50
|10.
|Лилль
|0:0 Заявка
|34
|12
|13
|9
|41 - 40
|49
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|0:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|20 - 18
|26
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|6.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Труа
Исход игры
Ницца
95.3% (101)
Ничья
2.8% (3)
Труа
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.38% (34)
Меньше
67.62% (71)
Обе команды забьют
Да
34.29% (36)
Нет
65.71% (69)
Популярный счёт
2:0 Ницца
33% (35)
1:0 Ницца
29.2% (31)
2:1 Ницца
28.3% (30)
3:1 Ницца
2.8% (3)
1:1 Ничья
2.8% (3)
0:1 Труа
1.9% (2)
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