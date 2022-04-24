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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
1:0
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
1:0
90' Гол
Тюрам Кефрен
90' Желтая карточка
Лотомба Жордан
90' Желтая карточка
Тардьё Флориан
90'+7

Ход матча

65'
Браими Билаль
Гуйри Амин
 
65'
Тюрам Кефрен
Будауи Хишем
 
70'
 
Мотиба Лебо
Тузгар Йоанн
70'
 
Eric N'jo
Конте Абду
78'
Бар Мельвен
Амави Жордан
 
78'
Гессан Эванн
Дольберг Каспер
 
81'
 
Угбо Ике
Рипар Рено
82'
Данилюк Флавиус
Лотомба Жордан
 
90'
 
Камара Мамаду
Мотиба Лебо
90'
Тюрам Кефрен
(Гессан Эванн)
1:0
90'
Лотомба Жордан
 
90'
 
Тардьё Флориан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 106
Ницца 95.3% (101)
X 2.8% (3)
Труа 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
12
Амави
Жордан
21
Клюйверт
Джастин
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
11
Гуйри
Амин
9
Дольберг
Каспер
7
Делор
Анди
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
3
Коне
Юссуф
12
Конте
Абду
20
Рипар
Рено
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
7
Тузгар
Йоанн
Ницца
4-4-2
Труа
5-4-1

История личных встреч

Ницца
Труа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.29
Делор Анди 10 (2) 0.29
Дольберг Каспер 7 (2) 0.21
Тюрам Кефрен 4 0.12
Клюйверт Джастин 3 0.09
Аталь Юсеф 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Лемина Марио 2 0.06
Гессан Эванн 1 0.03
Бар Мельвен 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 1 0.03
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.15
Бальде Мама 3 0.09
Рами Адиль 3 0.09
Тузгар Йоанн 3 0.09
Угбо Ике 3 0.09
Дингом Тристан 2 0.06
Рипар Рено 2 0.06
Мотиба Лебо 2 (1) 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Тардьё Флориан 1 (1) 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 3
Лемина Марио 6 1
Клюйверт Джастин 5 1
Росарио Пабло 6 0
Тодибо Жан-Клер 6 0
Будауи Хишем 6 0
Аталь Юсеф 4 0
Бар Мельвен 4 0
Делор Анди 3 0
Лотомба Жордан 3 0
Гуйри Амин 3 0
Данилюк Флавиус 3 0
Гессан Эванн 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 10 0
Каборе Исса 6 1
Тардьё Флориан 6 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Н'Гессан Куаме 4 0
Мулен Жесси 2 1
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Дингом Тристан 3 0
Бальде Мама 1 1
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Мотиба Лебо 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
5
33%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
8
36%
3
20%
76-90

Пропущено

16
31
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
5
31%
2
6%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
7
44%
5
16%
76-90

Забито

21
15
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
4
19%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
43%
4
27%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
4
31%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

43
30
13 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 15
13 Не забивали 10
6
14%
5
17%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
4
9%
10
33%
31-45
7
16%
1
3%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
17
40%
7
23%
76-90

Пропущено

29
47
14 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 27
2
7%
6
13%
1-15
5
17%
9
19%
16-30
7
24%
4
9%
31-45
4
14%
12
26%
46-60
3
10%
8
17%
61-75
8
28%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1
Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0
Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург 0:0 Заявка 34 15 12 7 55 - 35 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Нант Заявка 34 14 8 12 48 - 41 50
10. Лилль 0:0 Заявка 34 12 13 9 41 - 40 49
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург 0:0 Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль 0:0 Заявка 17 6 8 3 20 - 18 26
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Страсбург 0:0 Заявка 17 5 8 4 23 - 20 23
6. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
7. Лилль 0:0 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
8. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
9. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
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Прогнозы 106
Ницца 95.3% (101)
X 2.8% (3)
Труа 1.9% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Ницца 1:0 Труа

Исход игры
Ницца
95.3% (101)
Ничья
2.8% (3)
Труа
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.38% (34)
Меньше
67.62% (71)
Обе команды забьют
Да
34.29% (36)
Нет
65.71% (69)
Популярный счёт
2:0 Ницца
33% (35)
1:0 Ницца
29.2% (31)
2:1 Ницца
28.3% (30)
3:1 Ницца
2.8% (3)
1:1 Ничья
2.8% (3)
0:1 Труа
1.9% (2)
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