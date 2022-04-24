Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Почти гол! Mamadou Camara пробил головой по воротам, но Вальтер Бенитес спас!

96' Тардьё Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение

96' Лотомба Жордан получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Г О О О О Л - Тюрам Кефрен забивает с левой ноги!

94' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

92' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

91' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Mamadou Camara

89' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Билал Браими из команды Ницца подал угловой справа.

89' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Труа

87' Билал Браими из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...

87' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Труа

85' Плохо сыграл Палмер-Браун Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Плохо сыграл Бьянкон Жулиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Билал Браими из команды Ницца подал угловой справа.

84' Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Почти гол! Гессан Эванн пробил головой по воротам, но Жесси Мулен спас!

80' Данте Бонфим из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

80' Билал Браими навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Дольберг Каспер из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Билал Браими из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

73' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Билал Браими из команды Ницца отправил кросс в штрафную...

73' Труа выполняет удар от ворот.

72' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Конте Абду получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Конте Абду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Конте Абду получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

67' Удар от ворот произведет Труа

67' Билал Браими из команды Ницца отправил кросс в штрафную...

66' Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом

66' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Труа выполняет удар от ворот.

65' Тактическая замена. Гуйри Амин уходит с поля и его заменяет Билал Браими

64' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Клюйверт Джастин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Н'Гессан Куаме из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Шавалерин Ксавье из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Труа выполняет удар от ворот.

56' Делор Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Хорошую попытку сделал Н'Гессан Куаме . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.