Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Роазон Парк
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Лорьян
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
35%
16 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
30 матчей
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|20 (2)
|0.61
|Лаборд Гаэтан
|11 (2)
|0.33
|Буриго Бенжамен
|8
|0.24
|Гирасси Серу
|8
|0.24
|Сулемана Камалдин
|4
|0.12
|Майер Ловро
|3
|0.09
|Тэт Флавьен
|3
|0.09
|Трюффер Адриен
|3
|0.09
|Траоре Амари
|2
|0.06
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Сантамария Батист
|2
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|7 (2)
|0.21
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|0.15
|Коне Ибраима
|5
|0.15
|Монкондю Томас
|3
|0.09
|Сумано Самбу
|3
|0.09
|Лапорт Жульен
|2
|0.06
|Ле Фе Энцо
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|7
|0
|Сантамария Батист
|6
|0
|Омари Вармед
|5
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Агер Наиф
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|8
|0
|Лапорт Жульен
|7
|0
|Мендес Убулан
|4
|1
|Дженц Мориц
|4
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
16
17 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
4
10%
2
13%
1-15
5
12%
3
19%
16-30
8
20%
1
6%
31-45
8
20%
3
19%
46-60
5
12%
4
25%
61-75
11
27%
3
19%
76-90
Пропущено
13
35
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
8%
4
11%
1-15
3
23%
6
17%
16-30
3
23%
5
14%
31-45
2
15%
6
17%
46-60
1
8%
7
20%
61-75
3
23%
7
20%
76-90
Забито
29
18
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
5
17%
2
11%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
5
17%
5
28%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
6
21%
6
33%
76-90
Пропущено
23
16
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
1
4%
3
19%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
8
35%
5
31%
76-90
Забито
70
34
32 В 1-м тайме 14
38 Во 2-м тайме 20
24 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
9
13%
4
12%
1-15
10
14%
4
12%
16-30
13
19%
6
18%
31-45
15
21%
5
15%
46-60
6
9%
6
18%
61-75
17
24%
9
26%
76-90
Пропущено
36
51
14 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
2
6%
7
14%
1-15
4
11%
9
18%
16-30
8
22%
5
10%
31-45
6
17%
10
20%
46-60
5
14%
8
16%
61-75
11
31%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1
Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1
Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|34
|17
|6
|11
|70 - 36
|57
|5.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|6.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|7.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|34
|8
|11
|15
|33 - 52
|35
|15.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|41 - 13
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Мец
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лорьян
Исход игры
Ренн
92.5% (99)
Ничья
7.5% (8)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
46.23% (49)
Нет
53.77% (57)
Популярный счёт
2:0 Ренн
33.6% (36)
2:1 Ренн
29.9% (32)
1:0 Ренн
19.6% (21)
3:1 Ренн
8.4% (9)
1:1 Ничья
5.6% (6)
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