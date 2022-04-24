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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Лорьян
0' 1'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 107
Ренн 92.5% (99)
X 7.5% (8)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лорьян
1.48
5.00
7.40
Все Коэффициенты
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
9
Гирасси
Серу
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
23
Монкондю
Томас
8
Инносент
Бонке
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
9
Коне
Ибраима
11
Буасгар
Кентен
Ренн
4-4-2
Лорьян
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Лорьян

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
35%
16 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:3
ТМК
2:0
ТМС
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
ТМС
1:4
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
ТМС
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 20 (2) 0.61
Лаборд Гаэтан 11 (2) 0.33
Буриго Бенжамен 8 0.24
Гирасси Серу 8 0.24
Сулемана Камалдин 4 0.12
Майер Ловро 3 0.09
Тэт Флавьен 3 0.09
Трюффер Адриен 3 0.09
Траоре Амари 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 7 (2) 0.21
Лорьенте Арман 5 (1) 0.15
Коне Ибраима 5 0.15
Монкондю Томас 3 0.09
Сумано Самбу 3 0.09
Лапорт Жульен 2 0.06
Ле Фе Энцо 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 7 0
Сантамария Батист 6 0
Омари Вармед 5 0
Траоре Амари 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Агер Наиф 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 7 0
Мендес Убулан 4 1
Дженц Мориц 4 1
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
16
17 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
4
10%
2
13%
1-15
5
12%
3
19%
16-30
8
20%
1
6%
31-45
8
20%
3
19%
46-60
5
12%
4
25%
61-75
11
27%
3
19%
76-90

Пропущено

13
35
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
8%
4
11%
1-15
3
23%
6
17%
16-30
3
23%
5
14%
31-45
2
15%
6
17%
46-60
1
8%
7
20%
61-75
3
23%
7
20%
76-90

Забито

29
18
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
5
17%
2
11%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
5
17%
5
28%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
6
21%
6
33%
76-90

Пропущено

23
16
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
1
4%
3
19%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
8
35%
5
31%
76-90

Забито

70
34
32 В 1-м тайме 14
38 Во 2-м тайме 20
24 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
9
13%
4
12%
1-15
10
14%
4
12%
16-30
13
19%
6
18%
31-45
15
21%
5
15%
46-60
6
9%
6
18%
61-75
17
24%
9
26%
76-90

Пропущено

36
51
14 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
2
6%
7
14%
1-15
4
11%
9
18%
16-30
8
22%
5
10%
31-45
6
17%
10
20%
46-60
5
14%
8
16%
61-75
11
31%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1
Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1
Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн 0:0 Заявка 34 17 6 11 70 - 36 57
5. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
6. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
7. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Лорьян 0:0 Заявка 34 8 11 15 33 - 52 35
15. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Мец Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн 0:0 Заявка 17 11 2 4 41 - 13 35
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Мец Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
6. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн 0:0 Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян 0:0 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Ренн 92.5% (99)
X 7.5% (8)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лорьян
1.48
5.00
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ренн 0:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лорьян

Исход игры
Ренн
92.5% (99)
Ничья
7.5% (8)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
46.23% (49)
Нет
53.77% (57)
Популярный счёт
2:0 Ренн
33.6% (36)
2:1 Ренн
29.9% (32)
1:0 Ренн
19.6% (21)
3:1 Ренн
8.4% (9)
1:1 Ничья
5.6% (6)
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Ренн
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