Второй тайм

95' Ренн заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Лоренц Ассиньон сделал результативную передачу.

93' Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает с правой ноги!

93' Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает пас партнеру.

93' Лесли Угочукву из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

93' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Ренн

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Мендес Убулан не смог попасть в створ ударом издали

90' Удар от ворот произведет Ренн

90' Лемуан Фабьен из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

90' Мартен Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Ренн

88' Sambou Soumano мяч отрикошетил от ворот

88' Удар от ворот произведет Ренн

87' Уттара Данго не смог попасть в створ ударом издали

87' Абергель Лоран нанес удар издали, а Доган Алемдар отбил его обратно в игру!

86' Sambou Soumano из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

86' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Ренн

83' Лесли Угочукву из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

83' Удар от ворот произведет Ренн

82' Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву

82' Лапорт Жульен не смог попасть в створ ударом издали

81' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Лоренц Ассиньон сделал результативную передачу.

79' Г О О О О Л - Тэт Флавьен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

79' Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает пас партнеру.

79' О, нет. Из многообещающей позиции Адриен Трюффер из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

79' Адриен Трюффер нанес удар издали, а Матье Дрейер отбил его обратно в игру!

79' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Адриен Трюффер из команды Ренн делает неудачный навес.

78' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Буриго Бенжамен получил травму и заменен. Лоренц Ассиньон выходит на поле.

76' Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лорьян пробьет пенальти!

73' Тактическая замена. Коне Ибраима уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

71' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лорьенте Арман из команды Лорьян навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

62' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Майер Ловро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лорьенте Арман пробил со штрафного прямо в стенку

58' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Агер Наиф удален с поля!

56' Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

54' Удар от ворот произведет Ренн

54' Игрок Абергель Лоран из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

54' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Лорьенте Арман пробует нанести удар издали, но Доган Алемдар держит все под контролем

51' Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Адриен Трюффер из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

49' Адриен Трюффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок Тэт Флавьен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля