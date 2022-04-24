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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
5:0
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
17' Гол
Буриго Бенжамен
2:0
19' Гол
Террье Мартен
26' Желтая карточка
Сантамария Батист
3:0
47' Гол
Траоре Амари
58' Красная карточка
Агер Наиф
4:0
79' Гол
Тэт Флавьен
5:0
90' Гол
Лаборд Гаэтан
90'+5

Ход матча

17'
Буриго Бенжамен
1:0
19'
Террье Мартен
2:0
26'
Сантамария Батист
 
35'
 
Лорьенте Арман
Инносент Бонке
47'
Траоре Амари
3:0
58'
Агер Наиф
 
64'
Мартен Жонас
Майер Ловро
 
64'
Лаборд Гаэтан
Гирасси Серу
 
64'
 
Моффи Теремас
Буасгар Кентен
73'
 
Сумано Самбу
Коне Ибраима
73'
 
Лемуан Фабьен
Монкондю Томас
73'
 
Уттара Данго
Ле Фе Энцо
77'
Ассиньон Лоренс
Буриго Бенжамен
 
79'
Тэт Флавьен
(Ассиньон Лоренс)
4:0
82'
Мелинг Биргер
Террье Мартен
 
82'
Угочукву Лесли
Тэт Флавьен
 
90'
Лаборд Гаэтан
(Ассиньон Лоренс)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Ренн 92.5% (99)
X 7.5% (8)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
9
Гирасси
Серу
7
Террье
Мартен
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
23
Монкондю
Томас
8
Инносент
Бонке
6
Абергель
Лоран
11
Буасгар
Кентен
9
Коне
Ибраима
10
Ле
Фе
Энцо
Ренн
4-3-3
Лорьян
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Лорьян

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
35%
16 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:3
ТМК
2:0
ТМС
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
ТМС
1:4
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
ТМС
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 21 (2) 0.62
Лаборд Гаэтан 12 (2) 0.35
Буриго Бенжамен 9 0.26
Гирасси Серу 8 0.24
Тэт Флавьен 4 0.12
Сулемана Камалдин 4 0.12
Траоре Амари 3 0.09
Майер Ловро 3 0.09
Трюффер Адриен 3 0.09
Агер Наиф 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Баде Луак 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 7 (2) 0.21
Лорьенте Арман 5 (1) 0.15
Коне Ибраима 5 0.15
Монкондю Томас 3 0.09
Сумано Самбу 3 0.09
Лапорт Жульен 2 0.06
Ле Фе Энцо 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 7 0
Сантамария Батист 7 0
Омари Вармед 5 0
Агер Наиф 3 1
Траоре Амари 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 7 0
Мендес Убулан 4 1
Дженц Мориц 4 1
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Голы по времени матча

Забито

46
16
19 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
4
9%
2
13%
1-15
7
15%
3
19%
16-30
8
17%
1
6%
31-45
9
20%
3
19%
46-60
5
11%
4
25%
61-75
13
28%
3
19%
76-90

Пропущено

13
40
7 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
1
8%
4
10%
1-15
3
23%
8
20%
16-30
3
23%
5
13%
31-45
2
15%
7
18%
46-60
1
8%
7
18%
61-75
3
23%
9
23%
76-90

Забито

29
18
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
5
17%
2
11%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
5
17%
5
28%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
6
21%
6
33%
76-90

Пропущено

23
16
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
1
4%
3
19%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
8
35%
5
31%
76-90

Забито

75
34
34 В 1-м тайме 14
41 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 12
5 Не забивали 12
9
12%
4
12%
1-15
12
16%
4
12%
16-30
13
17%
6
18%
31-45
16
21%
5
15%
46-60
6
8%
6
18%
61-75
19
25%
9
26%
76-90

Пропущено

36
56
14 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
2
6%
7
13%
1-15
4
11%
11
20%
16-30
8
22%
5
9%
31-45
6
17%
11
20%
46-60
5
14%
8
14%
61-75
11
31%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1
Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1
Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
6. Ницца 0:0 Заявка 34 16 8 10 43 - 29 55
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант 0:2 Заявка 34 13 8 13 43 - 40 47
11. Брест 1:0 Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже 2:0 Заявка 34 9 10 15 38 - 49 37
15. Труа 0:0 Заявка 34 8 10 16 30 - 46 34
16. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
17. Клермон 0:2 Заявка 34 8 8 18 33 - 63 32
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо 2:0 Заявка 34 6 12 16 46 - 79 30
20. Мец 0:1 Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант 0:2 Заявка 17 9 3 5 25 - 17 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 16 28
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже 2:0 Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа 0:0 Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Бордо 2:0 Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон 0:2 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
20. Мец 0:1 Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца 0:0 Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест 1:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон 0:2 Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант 0:2 Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже 2:0 Заявка 17 3 8 6 21 - 27 17
16. Труа 0:0 Заявка 17 4 3 10 15 - 30 15
17. Бордо 2:0 Заявка 17 3 6 8 21 - 47 15
18. Мец 0:1 Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
19. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 59%, Лорьян: 41%.
  • 94'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 93'
    Лоренц Ассиньон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает с правой ноги!
  • 93'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 93'
    Лесли Угочукву из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 93'
    Ренн начинает контратаку
  • 93'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 91'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 91'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 91'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Мендес Убулан не смог попасть в створ ударом издали
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 61%, Лорьян: 39%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 90'
    Лемуан Фабьен из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 90'
    Мартен Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Мендес Убулан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 89'
    Шанс! Уттара Данго из команды Лорьян пробил головой, но мимо
  • 89'
    Лемуан Фабьен из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    88'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
  • 88'
    Sambou Soumano мяч отрикошетил от ворот
  • 88'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 87'
    Уттара Данго не смог попасть в створ ударом издали
  • 87'
    Уттара Данго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 87'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 87'
    Абергель Лоран нанес удар издали, а Доган Алемдар отбил его обратно в игру!
  • Угловой
    87'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.
  • 86'
    Sambou Soumano из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 86'
    Моффи Теремас из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 86'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 86'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
  • 85'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 85'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает неудачный навес.
  • 84'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 83'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 83'
    Лесли Угочукву из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 83'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 82'
    Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву
  • 82'
    Тактическая замена. Террье Мартен уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
  • 82'
    Лапорт Жульен не смог попасть в створ ударом издали
  • 81'
    Моффи Теремас из команды Лорьян отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 81'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 81'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Лорьян: 34%.
  • 79'
    Лоренц Ассиньон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Тэт Флавьен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 79'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 79'
    О, нет. Из многообещающей позиции Адриен Трюффер из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 79'
    Адриен Трюффер нанес удар издали, а Матье Дрейер отбил его обратно в игру!
  • 79'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    78'
    Уттара Данго из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Адриен Трюффер.
  • 78'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Матч возобновлен
  • 77'
    Буриго Бенжамен получил травму и заменен. Лоренц Ассиньон выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    76'
    Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 75'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Лорьян: 34%.
  • 74'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 74'
    Абергель Лоран ошибается в защите.
  • 74'
    Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 74'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Травма, повреждение
    74'
    Буриго Бенжамен возвращается на поле.
  • 74'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лорьян пробьет пенальти!
  • 73'
    Тактическая замена. Ле Фе Энцо уходит с поля и его заменяет Уттара Данго
  • 73'
    Тактическая замена. Монкондю Томас уходит с поля и его заменяет Лемуан Фабьен
  • 73'
    Тактическая замена. Коне Ибраима уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano
  • 72'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 71'
    Мендес Убулан из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 71'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    71'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    71'
    Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Лорьян: 34%.
  • Травма, повреждение
    70'
    Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 69'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    69'
    Буриго Бенжамен задерживает мяч рукой
  • 69'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 68'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    68'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян в офсайде
  • 67'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 66'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    66'
    Мартен Жонас наказан за толчок Ле Фе Энцо
  • 65'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Лорьян: 32%.
  • Фол, нарушение
    65'
    Лорьенте Арман задерживает мяч рукой
  • 64'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Тактическая замена. Буасгар Кентен уходит с поля и его заменяет Моффи Теремас
  • 64'
    Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
  • 64'
    Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Мартен Жонас
  • 63'
    Мендес Убулан из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 63'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 63'
    Абергель Лоран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 62'
    Отличные скиллы показывает Ле Гофф Венсан, обводя своих соперников
  • 62'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 62'
    Ренн контролирует мяч.
  • 61'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Майер Ловро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Лорьенте Арман пробил со штрафного прямо в стенку
  • 60'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Лорьян: 32%.
  • 58'
    УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Агер Наиф удален с поля!
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья свистит. Агер Наиф атаковал сзади соперника. Это Лорьенте Арман заработал своей команде штрафной
  • 58'
    Абергель Лоран из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 58'
    Лорьян начинает контратаку
  • 58'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 58'
    Террье Мартен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 57'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Абергель Лоран из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 56'
    Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья свистит. Сантамария Батист атаковал сзади соперника. Это Абергель Лоран заработал своей команде штрафной
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 69%, Лорьян: 31%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 54'
    Игрок Абергель Лоран из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 54'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 54'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    52'
    Траоре Амари задерживает мяч рукой
  • 52'
    Ренн контролирует мяч.
  • 51'
    Лорьенте Арман пробует нанести удар издали, но Доган Алемдар держит все под контролем
  • 51'
    Лорьян начинает контратаку
  • 51'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 50'
    Ренн контролирует мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 69%, Лорьян: 31%.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
  • 49'
    Адриен Трюффер из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 49'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    Адриен Трюффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 47'
    Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Траоре Амари из команды Ренн забивает головой!
  • 47'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Угловой
    47'
    Майер Ловро из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 47'
    Ле Гофф Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Игрок Тэт Флавьен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 46'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Лорьян: 29%.
  • 47'
    Ренн контролирует мяч.
  • 47'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья свистит. Майер Ловро атаковал сзади соперника. Это Монкондю Томас заработал своей команде штрафной
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Лорьян: 29%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 44'
    Майер Ловро из команды Ренн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
  • 43'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 42'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Мендес Убулан из команды Лорьян толкнул локтем оппонента. Это Гирасси Серу заработал фол
  • 41'
    Агер Наиф из команды Ренн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 41'
    Абергель Лоран из команды Лорьян забрасывает мяч в штрафную.
  • 40'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 70%, Лорьян: 30%.
  • 39'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 39'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян подал угловой слева.
  • 38'
    Террье Мартен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 38'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 37'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Майер Ловро нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 36'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Лорьян: 29%.
  • 35'
    Лорьенте Арман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    35'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 35'
    Инносент Бонке получил травму и заменен. Лорьенте Арман выходит на поле.
  • 34'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 34'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Адриен Трюффер и Майер Ловро из команды Ренн.
  • 34'
    Уормед Омари нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Майер Ловро из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 34'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 33'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    32'
    Ох, нехорошо это выглядит. Инносент Бонке получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    31'
    Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Отличный пас сделал Траоре Амари из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Лорьян: 33%.
  • 30'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Гирасси Серу.
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • 27'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    27'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой слева.
  • 27'
    Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    26'
    Сантамария Батист - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья свистит. Сантамария Батист атаковал сзади соперника. Это Коне Ибраима заработал своей команде штрафной
  • 25'
    Ренн контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
  • 25'
    Майер Ловро из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 24'
    Ренн начинает контратаку
  • 24'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Агер Наиф задерживает мяч рукой
  • 23'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
  • 22'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • 21'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
  • 20'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ренн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    20'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Террье Мартен забивает ударом с правой ноги!
  • 19'
    ШАНС! Террье Мартен вышел один на один с голкипером...
  • 19'
    Тэт Флавьен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Офсайд
    18'
    Коне Ибраима из команды Лорьян в офсайде
  • 18'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Буриго Бенжамен забивает ударом с правой ноги!
  • 17'
    Террье Мартен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 16'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
  • 15'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лорьян пробьет пенальти!
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
  • 15'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 14'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 14'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Буасгар Кентен
  • 13'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 12'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 12'
    Террье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    10'
    Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Лорьян: 40%.
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 9'
    Террье Мартен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    8'
    Адриен Трюффер наказан за толчок Буасгар Кентен
  • 7'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Игрок Террье Мартен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 7'
    Гирасси Серу из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Сантамария Батист из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Абергель Лоран из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 15%, Лорьян: 85%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 5'
    Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 4'
    Траоре Амари разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 4'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Ренн 92.5% (99)
X 7.5% (8)
Лорьян 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Ренн 5:0 Лорьян

Исход игры
Ренн
92.5% (99)
Ничья
7.5% (8)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
46.23% (49)
Нет
53.77% (57)
Популярный счёт
2:0 Ренн
33.6% (36)
2:1 Ренн
29.9% (32)
1:0 Ренн
19.6% (21)
3:1 Ренн
8.4% (9)
1:1 Ничья
5.6% (6)
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