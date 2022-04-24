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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Страсбург
0' 27'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 107
Лилль 57.9% (62)
X 34.6% (37)
Страсбург 7.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Страсбург
2.41
3.46
3.35
Все Коэффициенты
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
5
Гудмундссон
Габриэль
23
Жегрова
Эдон
21
Андре
Бенжамин
10
Саншеш
Ренату
22
Веа
Тимоти
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
Лилль
4-4-2
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Лилль
Страсбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
К
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.38
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.15
Ботман Свен 3 0.09
Шека 3 0.09
Саншеш Ренату 2 0.06
Андре Бенжамин 2 0.06
Жегрова Эдон 2 0.06
Лихаджи Исаак 1 0.03
Челик Зеки 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Гомес Анхель 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 12 (3) 0.35
Диалло Хабиб 11 (2) 0.32
Гамейро Кевин 9 (1) 0.26
Томассон Адриен 7 0.21
Сиссоко Ибраима 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Льенар Димитри 2 0.06
Уорис Маджид 2 0.06
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 9 1
Шека 10 0
Йилмаз Бурак 9 0
Челик Зеки 9 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 5 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Фонте Жозе 3 0
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Веа Тимоти 1 1
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Ботман Свен 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 8 1
Ажорк Людовик 5 1
Льенар Димитри 5 0
Сиссоко Ибраима 5 0
Ле Маршан Максим 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Каси Антони 4 0
Перрен Люка 4 0
Томассон Адриен 2 1
Прчич Саньин 3 0
Гильберт Фредерик 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
17%
1
5%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
3
17%
5
23%
76-90

Пропущено

20
21
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
6
30%
3
14%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
7
33%
76-90

Забито

23
30
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
4
17%
2
7%
1-15
3
13%
7
23%
16-30
7
30%
5
17%
31-45
2
9%
1
3%
46-60
2
9%
7
23%
61-75
5
22%
8
27%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
30%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
7
35%
3
18%
76-90

Забито

41
52
26 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
7
17%
3
6%
1-15
7
17%
11
21%
16-30
12
29%
29%
8
15%
31-45
4
10%
6
12%
46-60
3
7%
11
21%
61-75
8
20%
13
25%
76-90

Пропущено

40
38
21 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
6
15%
6
16%
1-15
3
8%
9
24%
16-30
12
30%
6
16%
31-45
2
5%
5
13%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
10
25%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0
Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0
Страсбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0
Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург 0:0 Заявка 34 15 12 7 55 - 35 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Нант Заявка 34 14 8 12 48 - 41 50
10. Лилль 0:0 Заявка 34 12 13 9 41 - 40 49
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург 0:0 Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль 0:0 Заявка 17 6 8 3 20 - 18 26
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Страсбург 0:0 Заявка 17 5 8 4 23 - 20 23
6. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
7. Лилль 0:0 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
8. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
9. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Лилль 57.9% (62)
X 34.6% (37)
Страсбург 7.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Страсбург
2.41
3.46
3.35
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Где смотреть матч Лилль 0:0 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 0:0 Страсбург

Исход игры
Лилль
57.9% (62)
Ничья
34.6% (37)
Страсбург
7.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.58% (37)
Меньше
64.42% (67)
Обе команды забьют
Да
68.27% (71)
Нет
31.73% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (34)
2:1 Лилль
26.2% (28)
1:0 Лилль
16.8% (18)
2:0 Лилль
10.3% (11)
1:2 Страсбург
3.7% (4)
0:1 Страсбург
3.7% (4)
3:1 Лилль
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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