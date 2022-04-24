Первый тайм

29' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Страсбург

28' Йилмаз Бурак не смог попасть в створ ударом издали

28' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Хорошую попытку сделал Томассон Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Страсбург

24' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Лилль

12' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Лилль

10' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Лилль

4' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Лилль

3' Гамейро Кевин из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

3' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Йилмаз Бурак нанес удар, мяч был парирован, но Матц Зельс не удержал его в руках.

3' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лилль начинает с центра поля