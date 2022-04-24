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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:2
Перерыв

Стадион:
Бордо
0'
0:1
6' Гол
Ньянг М'Байе
15' Желтая карточка
Фильо Марсело
0:2
18' Гол
Дилросун Джавайро

Ход матча

6'
0:1
Ньянг М'Байе
(Игнатенко Даниил)
15'
 
Фильо Марсело
18'
0:2
Дилросун Джавайро

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 106
Нант 76.4% (81)
X 14.2% (15)
Бордо 9.4% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Бордо
1.85
3.90
4.57
Все Коэффициенты
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
29
Мерлин
Квентин
18
Мутуссами
Самуэль
8
Сиприен
Вилан
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
1
Костиль
Бенуа
23
Гилавоги
Жошуа
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
25
Кватенг
Энок
8
Онана
Жан
6
Игнатенко
Даниил
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
10
Ньянг
М'Байе
18
Хван
Ый-Чжо
Нант
4-2-3-1
Бордо
3-4-3

История личных встреч

Нант
Бордо

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
3:4
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
ТМС
1:1
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 0.35
Блас Людовик 9 (4) 0.26
Жиротто Андрей 6 0.18
Саймон Мозес 3 0.09
Чиривелья Педро 3 0.09
Жеббель Виллем 2 0.06
Кулибали Калифа 2 0.06
Букари Осман 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Сиприен Вилан 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 11 0.32
Элис Альберт 9 0.26
Уден Реми 4 0.12
Онана Жан 3 0.09
Ньянг М'Байе 3 0.09
Мара Секу 3 (1) 0.09
Мангаш Рикарду 2 0.06
Бриан Джимми 2 (1) 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Дилросун Джавайро 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Игнатенко Даниил 0 0
Менса Гидеон 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 8 1
Кастеллетто Жан-Шарль 8 0
Жиротто Андрей 8 0
Блас Людовик 8 0
Паллуа Николя 6 1
Чиривелья Педро 6 0
Аппиа Деннис 4 0
Мутуссами Самуэль 4 0
Коко Маркус 2 1
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Лафон Альбан 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 0
Кватенг Энок 5 1
Франсержио Родригес 6 0
Уден Реми 5 0
Лакукс Том 5 0
Онана Жан 3 1
Ахмедходжич Анел 4 0
Адли Ясин 4 0
Игнатенко Даниил 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Фильо Марсело 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Хван Ый-Чжо 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
8%
3
17%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
8
33%
6
33%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Пропущено

16
48
7 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
13%
3
6%
1-15
2
13%
8
17%
16-30
3
19%
13
27%
31-45
4
25%
8
17%
46-60
3
19%
10
21%
61-75
2
13%
6
13%
76-90

Забито

19
26
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
16%
1
4%
1-15
3
16%
7
27%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
5
26%
8
31%
76-90

Пропущено

22
31
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
18%
1
3%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
2
9%
11
35%
31-45
5
23%
3
10%
46-60
8
36%
5
16%
61-75
2
9%
7
23%
76-90

Забито

43
44
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
5
12%
4
9%
1-15
7
16%
10
23%
16-30
7
16%
5
11%
31-45
8
19%
9
20%
46-60
8
19%
5
11%
61-75
8
19%
11
25%
76-90

Пропущено

38
79
14 В 1-м тайме 40
24 Во 2-м тайме 39
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 31
6
16%
4
5%
1-15
3
8%
12
15%
16-30
5
13%
24
30%
31-45
9
24%
11
14%
46-60
11
29%
15
19%
61-75
4
11%
13
16%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3
Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0
Бордо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бордо - Сент-Этьен 2:2 Лион - Бордо 6:1 Бордо - Мец 3:1 Лилль - Бордо 0:0
Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
6. Ницца 0:0 Заявка 34 16 8 10 43 - 29 55
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант 0:2 Заявка 34 13 8 13 43 - 40 47
11. Брест 1:0 Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже 2:0 Заявка 34 9 10 15 38 - 49 37
15. Труа 0:0 Заявка 34 8 10 16 30 - 46 34
16. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
17. Клермон 0:2 Заявка 34 8 8 18 33 - 63 32
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо 2:0 Заявка 34 6 12 16 46 - 79 30
20. Мец 0:1 Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант 0:2 Заявка 17 9 3 5 25 - 17 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 16 28
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже 2:0 Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа 0:0 Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Бордо 2:0 Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон 0:2 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
20. Мец 0:1 Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца 0:0 Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест 1:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон 0:2 Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант 0:2 Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже 2:0 Заявка 17 3 8 6 21 - 27 17
16. Труа 0:0 Заявка 17 4 3 10 15 - 30 15
17. Бордо 2:0 Заявка 17 3 6 8 21 - 47 15
18. Мец 0:1 Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
19. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Нант 76.4% (81)
X 14.2% (15)
Бордо 9.4% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Бордо
1.85
3.90
4.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нант 0:2 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Нант 0:2 Бордо

Исход игры
Нант
76.4% (81)
Ничья
14.2% (15)
Бордо
9.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.48% (53)
Меньше
49.52% (52)
Обе команды забьют
Да
61.9% (65)
Нет
38.1% (40)
Популярный счёт
2:1 Нант
38.7% (41)
1:0 Нант
25.5% (27)
1:1 Ничья
11.3% (12)
2:0 Нант
7.5% (8)
1:2 Бордо
5.7% (6)
0:1 Бордо
3.8% (4)
3:1 Нант
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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