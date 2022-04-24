Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хван Ый-Чжо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

47' Отличные скиллы показывает Хван Ый-Чжо , обводя своих соперников

46' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Онана Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Бордо

34' Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Бордо

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Бордо выполняет удар от ворот.

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Г О О О О Л - Дилросун Джавайро из команды Бордо левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

18' Отличные скиллы показывает Дилросун Джавайро , обводя своих соперников

17' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Нант выполняет удар от ворот.

15' Фильо Марсело получил желтую карточку от судьи

15' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Бордо

9' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бордо будет все-таки засчитан.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Блас Людовик из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.