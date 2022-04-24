Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Стад де ля Божуар
0:1
6' ГолНьянг М'Байе
15' Желтая карточкаФильо Марсело
0:2
18' ГолДилросун Джавайро
Ход матча
6'
0:1
15'
18'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
25
Кватенг
Энок
10
Ньянг
М'Байе
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
31 Дусе ЛоаннПолузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
33 Клиджэ ТибоНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Бордо
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12
|0.35
|Блас Людовик
|9 (4)
|0.26
|Жиротто Андрей
|6
|0.18
|Саймон Мозес
|3
|0.09
|Чиривелья Педро
|3
|0.09
|Жеббель Виллем
|2
|0.06
|Кулибали Калифа
|2
|0.06
|Букари Осман
|1
|0.03
|Мерлин Квентин
|1
|0.03
|Сиприен Вилан
|1
|0.03
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|11
|0.32
|Элис Альберт
|9
|0.26
|Уден Реми
|4
|0.12
|Онана Жан
|3
|0.09
|Ньянг М'Байе
|3
|0.09
|Мара Секу
|3 (1)
|0.09
|Мангаш Рикарду
|2
|0.06
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Игнатенко Даниил
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|8
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|8
|0
|Блас Людовик
|8
|0
|Паллуа Николя
|6
|1
|Чиривелья Педро
|6
|0
|Аппиа Деннис
|4
|0
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Коко Маркус
|2
|1
|Саймон Мозес
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Лафон Альбан
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|0
|Кватенг Энок
|5
|1
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Лакукс Том
|5
|0
|Онана Жан
|3
|1
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Фильо Марсело
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Хван Ый-Чжо
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
8%
3
17%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
8
33%
6
33%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Пропущено
16
48
7 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
13%
3
6%
1-15
2
13%
8
17%
16-30
3
19%
13
27%
31-45
4
25%
8
17%
46-60
3
19%
10
21%
61-75
2
13%
6
13%
76-90
Забито
19
26
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
16%
1
4%
1-15
3
16%
7
27%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
5
26%
8
31%
76-90
Пропущено
22
31
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
18%
1
3%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
2
9%
11
35%
31-45
5
23%
3
10%
46-60
8
36%
5
16%
61-75
2
9%
7
23%
76-90
Забито
43
44
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
5
12%
4
9%
1-15
7
16%
10
23%
16-30
7
16%
5
11%
31-45
8
19%
9
20%
46-60
8
19%
5
11%
61-75
8
19%
11
25%
76-90
Пропущено
38
79
14 В 1-м тайме 40
24 Во 2-м тайме 39
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 31
6
16%
4
5%
1-15
3
8%
12
15%
16-30
5
13%
24
30%
31-45
9
24%
11
14%
46-60
11
29%
15
19%
61-75
4
11%
13
16%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3
Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0
Бордо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бордо - Сент-Этьен 2:2 Лион - Бордо 6:1 Бордо - Мец 3:1 Лилль - Бордо 0:0
Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 29
|55
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|0:2 Заявка
|34
|13
|8
|13
|43 - 40
|47
|11.
|Брест
|1:0 Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|2:0 Заявка
|34
|9
|10
|15
|38 - 49
|37
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 46
|34
|16.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|17.
|Клермон
|0:2 Заявка
|34
|8
|8
|18
|33 - 63
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|2:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|46 - 79
|30
|20.
|Мец
|0:1 Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|0:2 Заявка
|17
|9
|3
|5
|25 - 17
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|28
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|2:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Бордо
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|0:2 Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|20.
|Мец
|0:1 Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|0:2 Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|2:0 Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 27
|17
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 30
|15
|17.
|Бордо
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 47
|15
|18.
|Мец
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Нант 0:2 Бордо
Исход игры
Нант
76.4% (81)
Ничья
14.2% (15)
Бордо
9.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.48% (53)
Меньше
49.52% (52)
Обе команды забьют
Да
61.9% (65)
Нет
38.1% (40)
Популярный счёт
2:1 Нант
38.7% (41)
1:0 Нант
25.5% (27)
1:1 Ничья
11.3% (12)
2:0 Нант
7.5% (8)
1:2 Бордо
5.7% (6)
0:1 Бордо
3.8% (4)
3:1 Нант
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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