Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Бенуа Костиль не дал случится голу! Букари Осман должен был забивать, но Бенуа Костиль сделал отличный сейв

95' ШАНС! Букари Осман вышел один на один с голкипером...

95' Бордо выполняет удар от ворот.

94' Жеббель Виллем имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

93' Адли Ясин нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.

93' Секу Мара пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

93' Отличные скиллы показывает Секу Мара, обводя своих соперников

92' Букари Осман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Дилросун Джавайро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Идет дождь, трудные условия для игроков.

88' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Дилросун Джавайро из команды Бордо делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

84' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Дилросун Джавайро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Бордо выполняет удар от ворот.

82' Коло-Муани Рандаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Бордо выполняет удар от ворот.

76' Г О О О О Л - Саймон Мозес забивает с левой ноги!

76' Отличные скиллы показывает Саймон Мозес , обводя своих соперников

75' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Тактическая замена. Хван Ый-Чжо уходит с поля и его заменяет Thibault Klidje

73' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хван Ый-Чжо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ахмедходжич Анел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Г О О О О Л - Кватенг Энок забивает с левой ноги!

67' Игрок команды Бордо делает подачу своему товарищу по команде.

66' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Ох, нехорошо это выглядит. Коршья Себастьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Коршья Себастьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

62' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Бордо

59' Гилавоги Жошуа нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

58' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Бордо

56' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Нант выполняет удар от ворот.

55' Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Секу Мара

55' Ньянг М'Байе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Игрок из команды Нант совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

51' Г О О О О Л - Мангаш Рикарду уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

51' Плохо сыграл Мангаш Рикарду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Удар от ворот произведет Бордо

50' Как он промахнулся? Коло-Муани Рандаль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Сиприен Вилан из команды Нант нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

49' Нант выполняет удар от ворот.

49' Как он промахнулся? Хван Ый-Чжо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Г О О О О Л - Кулибали Калифа из команды Нант правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

47' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.