Неплохо пробил Пайе со стандарта, однако всё же не сумел перекинуть "стенку". Забрал он и подбор, а очередной удар уже с игры вновь был заблокирован.

Занелли в центральной оси хорошо развернулся, уйдя от опеки, и выполнил передачу низом в линию атаки на Ван Бергена. не прошёл немного пас.

Гендузи теперь отправляет мяч в штрафную, но достаётся он Райковичу.

И меняют Ван Бергена. Вместо него появляется Эль Билал Туре. Это третья замена у "Реймса".

Сыграл Гендузи в отборе на правом краю обороны и разогнал атаку, которая завершилась потерей Юндера сразу за центральной линией. Вернее, не совсем удачно была выполнена на него передача от бровки.

Двойная замена у "Марселя" в перерыве. Жерсон и Пайе вместо Колашинаца и Арита.

И у "Реймса" тоже две замены. Зенели и Манетси вместо Локо и Мбюкю.

Характер игры пока что не меняется - в основном, долгие розыгрыши "Марселя" видим мы на поле. Ну, "Реймс" чуть более смело идёт в прессинг, поднимаясь довольно высоко за центральную линию в числе порядка трёх человек. Но, надо полагать, это всё же ситуативно и временно.

Ван Берген справа навесил на Манетси, который на линии вратарской чуть не дотянулся. А затем слева подобрал Конан и тоже неплохой кросс выполнил вдоль линии вратарской, никто не сумел замкнуть.

Ронжье отдал к правому краю штрафной на Юндера, против которого грамотно действовал Абдельамид, сыграв об ногу турка и избежав углового. Примечательно, что только после перехвата и использования образовавшейся свободной зоны прошла атака гостей. До этого было минутное владение в позиционном наступлении без какого-либо продвижения.

Луан Перес теперь пробовал обострить слева, и здесь в похожей на предыдущую ситуацию также от его ноги ушёл мяч за лицевую.

Удар Пайе из опорной зоны был заблокирован, и попробовали хозяева провести быструю ответную атаку. Довольно быстро был мяч потерян, а Манданда на старте нового наступления "Марселя" оказался аж около центрального круга.

Лопи фолит на Жерсоне, ударив его по ноге в нескольких метрах от своей штрафной.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 73% - владение "Марселя" по итогам первой половины встречи, и это было ожидаемо. Интересно другое - вертикальный контратакующий футбол "Реймса", вкупе с надёжной игрой в защите, пока что намного эффективнее и зрелищнее. Посмотрим, смогут ли хозяева также крепко держать оборону и во втором тайме.

45' Одна минута добавлена.

45' Арит от левого углового флажка навесил к центру штрафной, откуда вынесли хозяева за пределы штрафной.

44' Дальний удар наносит Камара, подставляются защитники под мяч, и рикошетом уходит он на угловой.

43' Совсем нехорошо сегодня у Манданда с вводом мяча в игру. Уже от своих ворот он сейчас разыгрывал, выполнив диагональную передачу верхом к левой бровке на Гуйе. Но тот сложный мяч обработать не сумел и упустил за пределы поля.

41' Ван Берген заработал справа штрафной и сам же со стандарта подал к дальнему углу вратарской, где верх выиграл Салиба.

39' Хорошо зацепился Ван Берген на правом краю атаки, а вот навесил на дальнюю штангу неудачно, никого там не было из партнёров.

38' Манданда вновь действовал на позиции либеро и допустил ошибку на ровном месте, отдав неточную передачу, в результате чего подобрал Ван Берген и перекинул голкипера, пробив метров с 25-30 точно под перекладину. Туда подоспел Перес и головой вынес почти с линии ворот.

36' Конан на левом краю штрафной принял передачу от Мбюкю, ушёл в лицевую и подал во вратарскую, где поймал мяч Манданда.

34' Колашинац в своей штрафной играет на опережение, головой выбивая за лицевую, и Ван Берген справа подаёт на ближнюю, где от Милика уходит мяч вновь на угловой.

33' Абдельамид сзади въехал в Арита, обошлось без жёлтой в этом эпизоде.

32' Хорошую передачу отдавал Гендузи в штрафную, Лопи оказался первым на мяче и вынес.

32' Манданда поиграл в Нойера, грудью обработав далеко за пределами штрафной рядом с Ван Бергеном и выполнив передачу в борьбу в сторону центральной линии.

30' Ронжье в опорной искал вариант для проникающей передачи в штрафную, но по-прежнему предельно внимательно перекрывает все зоны и насыщает нужные участки в обороне "Реймс".

28' Прямой ногой сыграл Локо сейчас на ровном месте, жёлтая.

27' Гендузи поскользнулся у правой границы штрафной, хотя и сигнализировал он при этом, что его подтолкнули. В динамике сложно было разобрать, но больше похоже на то, что сам упал Маттео в борьбе с Локо.

26' Между тем, опекавший поляка Гравильон на ходу врезался в штангу. Неприятно, появлялись на поле медики.

25' Юндер справа по диагонали забросил на дальний угол вратарской, куда из-за спин защитников врывался Милик, но до мяча не добрался.

24' Гендузи пробовал как-то вертикально разогнать марсельскую "тики-таку", выполняя передачу на Арита, но затем вновь вернулось всё к розыгрышу в центре поля.

21' Хладнокровно ногой убирает под себя мяч Райкович, уходя от смелого подката Милика, после чего начинает позиционную атаку хозяев.

19' Ронжье справа забросил в штрафную в направлении Милика, однако полетел мяч во вратарскую, где забрал его Райкович.

18' Матусива на входе в штрафную принял передачу, переложил под ударную ногу и неплохо пробил низом в левый от голкипера угол, где накрыл Манданда.

17' Очень долго владение было у "Марселя", а вот опасную атаку оперативно провели хозяева. Ван Берген справа сильно прострелил к центру штрафной, где первым на мяче оказался Камара и вынес за пределы площадки.

14' Колашинац у границы штрафной грудью обработал верховой мяч, который отскочил слишком далеко, уйдя за лицевую.

13' Арит выполнил подачу со стандарта с левого фланга, а верх в штрафной спокойно выиграли хозяева.

11' Прессингует Ван Берген на правом краю атаки "Реймса", однако не слишком удачно, от его ноги уходит мяч за пределы поля.

10' Очень степенно вновь действуют гости, пытаясь выманить соперника и воспользоваться свободными зонами, которые в позиционной атаке толком найти у "Марселя" пока что не получается.

8' Сильный удар Милика по центру, но с хитрой траекторией не без труда отражает сейчас Райкович.

6' Высоко подал сам Ван Берген на дальнюю штангу, а там Мбюкю головой выполнил скидку вдоль лицевой, после чего отбились "бело-голубые".

5' Жёлтая Луану Пересу, который не успел за Ван Бергеном и недалеко от своей штрафной вынужден был фолить, подтолкнув соперника в спину.

4' Длинная передача вдоль левого фланга в линию атаки "Марселя", там активен Милик, но тяжеловато ему в одиночку.

3' И резко спадает темп, сглаживают его марсельцы, долго разыгрывая мяч и выстраивая позиционную атаку.

1' Хорошо начали хозяева и провели мобильную атаку. Мбюкю примерно с линии штрафной отдал в лицевую, где дальше пробовали обострить партнёры, но плотно отыграли в обороне "южане".