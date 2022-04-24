Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Стад Огюст Делон
5' Желтая карточкаПерес Луан
28' Желтая карточкаЛоко Банзузи
Ход матча
Владение мячом
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
26
Лопи
Дион
28
Локо
Банзузи
14
Перес
Луан
22
Гуйе
Пап
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Зенели АрберНападающий
-
20 Кеббаль ИланНападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Марсель
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.26
|Фас Ваут
|4
|0.12
|Манетси Маршал
|4
|0.12
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.06
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.06
|Абдельамид Юнис
|2
|0.06
|Кассама Морету
|2
|0.06
|Каюсте Йенс
|2 (1)
|0.06
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Бузи Максим
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|12 (7)
|0.35
|Юндер Дженгиз
|9 (1)
|0.26
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.21
|Бамба Дьенг Амаду
|6 (1)
|0.18
|Жерсон Сантос
|5
|0.15
|Гендузи Маттео
|4
|0.12
|Арит Амин
|4
|0.12
|Бакамбу Седрик
|3
|0.09
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Матусива Азор
|6
|1
|Манетси Маршал
|7
|0
|Абдельамид Юнис
|5
|1
|Фокет Томас
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Локо Банзузи
|4
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Луан
|7
|0
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
26
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
2
9%
6
23%
31-45
5
23%
1
4%
46-60
2
9%
7
27%
61-75
8
36%
5
19%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
6%
3
21%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
35%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Забито
14
29
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
14%
1
3%
1-15
3
21%
6
21%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
5
36%
6
21%
61-75
2
14%
6
21%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
6
32%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
5
26%
3
16%
61-75
6
32%
2
11%
76-90
Забито
36
55
13 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 18
11 Не забивали 6
5
14%
3
5%
1-15
5
14%
11
20%
16-30
3
8%
12
22%
31-45
6
17%
5
9%
46-60
7
19%
13
24%
61-75
10
28%
11
20%
76-90
Пропущено
36
33
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
2
6%
9
27%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
10
28%
4
12%
31-45
5
14%
6
18%
46-60
11
31%
3
9%
61-75
6
17%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0
Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2
Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0
Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 34
|63
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|6.
|Страсбург
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 36
|56
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 40
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 41
|50
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|34
|9
|14
|11
|36 - 36
|41
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 17
|22
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|26 - 15
|34
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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