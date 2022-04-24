Конан слева простреливает к ближнему углу вратарской, где на опережение удачно играют защитники "Марселя".

Подача от правой бровки в исполнении Бузи прилетает во вратарскую, где спокойно забирает мяч Манданда.

Всё, побеждает "Марсель"! Непростым получился для "южан" этот матч, но вырвали они победу, затратив ровно столько сил, сколько было нужно. Сохраняется у "Марселя" вторая позиция и довольно комфортная фора в борьбе за места в Лиге чемпионов. Можно с хорошим настроением готовиться к игре с "Фейеноордом" в Лиге Конференций. Для "Реймса" принципиального значения эта игра не имела - уже приличный отрыв у команды от зоны вылета. Тем не менее, отмечаем, что очень достойно весь матч оборонялись хозяева, и даже пропущенный мяч скорее стал следствием индивидуального мастерства Жерсона, нежели какой-то ошибки.

88' Зенели решает пробить из опорной зоны, блокируют сразу же его удар.

86' Продолжает наседать "Марсель", а угловой разыгрывает со ставкой уже исключительно на то, чтобы лишние полминутки подержать мяч. Доходит в итоге передача даже до Манданда. И при этом не у центрального круга находится кипер гостей, как можно было бы подумать, а в своей штрафной.

83' ГО-О-О-О-О-Л! Жерсон, 0:1! Второй темп атаки после розыгрыша углового стал для "Марселя" результативным. Пайе слева покатил к ближнему краю штрафной на Жерсона, который чуть пофинтил и сместился к центру, после чего хлёстко пробил низом под дальнюю штангу!

82' Прилично бьёт Жерсон издалека, не без труда отражает Райкович.

80' Неплохо Бамба справа вырезает к ближнему углу вратарской на Жерсона, тот немного в борьбе до мяча не добирается.

79' И четвёртая замена у "Реймса". Бузи вместо Фокета.

78' Последние две замены у "Марселя". Чалета-Цар и Бамба вместо Камара и Милика.

76' Манетси откликается на подачу справа к дальнему краю штрафной и неплохо бьёт головой в ближний угол. Манданда на месте, отражает.

74' Зенели поддавил на левом краю атаки и выполнил перехват, после чего отдал к ближнему краю штрафной на подключившегося из полуфланга по свободному коридору Туре. Тот пробил в дальний угол, но не попал в створ.

73' Третья замена у "Марселя". Лирола вместо Юндера.

73' Очередная неудачная диагональ во фланг - Гендузи перестарался.

71' Придержали Пайе около центральной линии, но мало это что поменяло - быстро разыграли свободный марсельцы, продолжив позиционную атаку.

70' Конан в середине поля на левой бровке не дотянулся до верхового мяча после передачи из центральной оси во фланг, аут.

68' Сильный и неточный дальний удар наносит из-за пределов штрафной Гуйе.

67' Матусива подобрал бесхозный мяч в середине поля и вырезал диагональ в левый полуфланг на Туре, прервали передачу гости.

65' Сыграл Гендузи в отборе на правом краю обороны и разогнал атаку, которая завершилась потерей Юндера сразу за центральной линией. Вернее, не совсем удачно была выполнена на него передача от бровки.

63' И меняют Ван Бергена. Вместо него появляется Эль Билал Туре. Это третья замена у "Реймса".

62' Гендузи теперь отправляет мяч в штрафную, но достаётся он Райковичу.

62' Зенели в центральной оси хорошо развернулся, уйдя от опеки, и выполнил передачу низом в линию атаки на Ван Бергена. не прошёл немного пас.

60' Неплохо пробил Пайе со стандарта, однако всё же не сумел перекинуть "стенку". Забрал он и подбор, а очередной удар уже с игры вновь был заблокирован.

59' Лопи фолит на Жерсоне, ударив его по ноге в нескольких метрах от своей штрафной.

57' Удар Пайе из опорной зоны был заблокирован, и попробовали хозяева провести быструю ответную атаку. Довольно быстро был мяч потерян, а Манданда на старте нового наступления "Марселя" оказался аж около центрального круга.

55' Луан Перес теперь пробовал обострить слева, и здесь в похожей на предыдущую ситуацию также от его ноги ушёл мяч за лицевую.

52' Ронжье отдал к правому краю штрафной на Юндера, против которого грамотно действовал Абдельамид, сыграв об ногу турка и избежав углового. Примечательно, что только после перехвата и использования образовавшейся свободной зоны прошла атака гостей. До этого было минутное владение в позиционном наступлении без какого-либо продвижения.

50' Ван Берген справа навесил на Манетси, который на линии вратарской чуть не дотянулся. А затем слева подобрал Конан и тоже неплохой кросс выполнил вдоль линии вратарской, никто не сумел замкнуть.

48' Характер игры пока что не меняется - в основном, долгие розыгрыши "Марселя" видим мы на поле. Ну, "Реймс" чуть более смело идёт в прессинг, поднимаясь довольно высоко за центральную линию в числе порядка трёх человек. Но, надо полагать, это всё же ситуативно и временно.

46' И у "Реймса" тоже две замены. Зенели и Манетси вместо Локо и Мбюкю.

46' Двойная замена у "Марселя" в перерыве. Жерсон и Пайе вместо Колашинаца и Арита.