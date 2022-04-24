  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
5' Желтая карточка
Перес Луан
28' Желтая карточка
Локо Банзузи
0:1
83' Гол
Жерсон Сантос
90'+4
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
28
Локо
Банзузи
11
Мбюкю
Натанаэль
19
Ван
Берген
Митчелл
30
Манданда
Стив
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
14
Перес
Луан
23
Колашинац
Сеад
22
Гуйе
Пап
4
Камара
Бубакар
6
Гендузи
Маттео
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
7
Арит
Амин
Реймс
5-3-2
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Марсель

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:5
Л1
1:1
К
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.26
Фас Ваут 4 0.12
Манетси Маршал 4 0.12
Флипс Алексис 2 (1) 0.06
Мбюкю Натанаэль 2 0.06
Абдельамид Юнис 2 0.06
Кассама Морету 2 0.06
Каюсте Йенс 2 (1) 0.06
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Туре Эль Билал 1 (1) 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Бериша Валон 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 12 (7) 0.35
Юндер Дженгиз 9 (1) 0.26
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.21
Жерсон Сантос 6 0.18
Бамба Дьенг Амаду 6 (1) 0.18
Гендузи Маттео 4 0.12
Арит Амин 4 0.12
Бакамбу Седрик 3 0.09
Чалета-Цар Дуе 2 0.06
Лирола Поль 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Матусива Азор 6 1
Манетси Маршал 7 0
Абдельамид Юнис 5 1
Фокет Томас 5 0
Лопи Дион 4 0
Локо Банзузи 4 0
Бузи Максим 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Райкович Предраг 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Луан 7 0
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
27
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
3
14%
2
7%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
2
9%
6
22%
31-45
5
23%
1
4%
46-60
2
9%
7
26%
61-75
8
36%
6
22%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
3
21%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
1
6%
6
43%
76-90

Забито

14
29
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
2
14%
1
3%
1-15
3
21%
6
21%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
5
36%
6
21%
61-75
2
14%
6
21%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
6
32%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
5
26%
3
16%
61-75
6
32%
2
11%
76-90

Забито

36
56
13 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 6
5
14%
3
5%
1-15
5
14%
11
20%
16-30
3
8%
12
21%
31-45
6
17%
5
9%
46-60
7
19%
13
23%
61-75
10
28%
12
21%
76-90

Пропущено

37
33
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
2
5%
9
27%
1-15
2
5%
3
9%
16-30
10
27%
4
12%
31-45
5
14%
6
18%
46-60
11
30%
30%
3
9%
61-75
7
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0
Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2
Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0
Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
6. Страсбург Заявка 34 15 11 8 55 - 36 56
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 34 13 12 9 42 - 40 51
10. Нант Заявка 34 14 8 12 48 - 41 50
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 34 9 13 12 36 - 37 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё, побеждает "Марсель"! Непростым получился для "южан" этот матч, но вырвали они победу, затратив ровно столько сил, сколько было нужно. Сохраняется у "Марселя" вторая позиция и довольно комфортная фора в борьбе за места в Лиге чемпионов. Можно с хорошим настроением готовиться к игре с "Фейеноордом" в Лиге Конференций. Для "Реймса" принципиального значения эта игра не имела - уже приличный отрыв у команды от зоны вылета. Тем не менее, отмечаем, что очень достойно весь матч оборонялись хозяева, и даже пропущенный мяч скорее стал следствием индивидуального мастерства Жерсона, нежели какой-то ошибки.
  • 90'
    Подача от правой бровки в исполнении Бузи прилетает во вратарскую, где спокойно забирает мяч Манданда.
  • Дополнительное время
    90'
    Три минуты добавлено.
  • Замена
    89'
    Последняя замена у "Реймса". Кеббаль вместо Матусива.
  • 89'
    Конан слева простреливает к ближнему углу вратарской, где на опережение удачно играют защитники "Марселя".
  • 88'
    Зенели решает пробить из опорной зоны, блокируют сразу же его удар.
  • Угловой
    86'
    Продолжает наседать "Марсель", а угловой разыгрывает со ставкой уже исключительно на то, чтобы лишние полминутки подержать мяч. Доходит в итоге передача даже до Манданда. И при этом не у центрального круга находится кипер гостей, как можно было бы подумать, а в своей штрафной.
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-Л! Жерсон, 0:1! Второй темп атаки после розыгрыша углового стал для "Марселя" результативным. Пайе слева покатил к ближнему краю штрафной на Жерсона, который чуть пофинтил и сместился к центру, после чего хлёстко пробил низом под дальнюю штангу!
  • 82'
    Прилично бьёт Жерсон издалека, не без труда отражает Райкович.
  • 80'
    Неплохо Бамба справа вырезает к ближнему углу вратарской на Жерсона, тот немного в борьбе до мяча не добирается.
  • Замена
    79'
    И четвёртая замена у "Реймса". Бузи вместо Фокета.
  • Замена
    78'
    Последние две замены у "Марселя". Чалета-Цар и Бамба вместо Камара и Милика.
  • Опасный момент
    76'
    Манетси откликается на подачу справа к дальнему краю штрафной и неплохо бьёт головой в ближний угол. Манданда на месте, отражает.
  • Опасный момент
    74'
    Зенели поддавил на левом краю атаки и выполнил перехват, после чего отдал к ближнему краю штрафной на подключившегося из полуфланга по свободному коридору Туре. Тот пробил в дальний угол, но не попал в створ.
  • Замена
    73'
    Третья замена у "Марселя". Лирола вместо Юндера.
  • 73'
    Очередная неудачная диагональ во фланг - Гендузи перестарался.
  • Фол, нарушение
    71'
    Придержали Пайе около центральной линии, но мало это что поменяло - быстро разыграли свободный марсельцы, продолжив позиционную атаку.
  • 70'
    Конан в середине поля на левой бровке не дотянулся до верхового мяча после передачи из центральной оси во фланг, аут.
  • 68'
    Сильный и неточный дальний удар наносит из-за пределов штрафной Гуйе.
  • 67'
    Матусива подобрал бесхозный мяч в середине поля и вырезал диагональ в левый полуфланг на Туре, прервали передачу гости.
  • 65'
    Сыграл Гендузи в отборе на правом краю обороны и разогнал атаку, которая завершилась потерей Юндера сразу за центральной линией. Вернее, не совсем удачно была выполнена на него передача от бровки.
  • Замена
    63'
    И меняют Ван Бергена. Вместо него появляется Эль Билал Туре. Это третья замена у "Реймса".
  • 62'
    Гендузи теперь отправляет мяч в штрафную, но достаётся он Райковичу.
  • 62'
    Зенели в центральной оси хорошо развернулся, уйдя от опеки, и выполнил передачу низом в линию атаки на Ван Бергена. не прошёл немного пас.
  • 60'
    Неплохо пробил Пайе со стандарта, однако всё же не сумел перекинуть "стенку". Забрал он и подбор, а очередной удар уже с игры вновь был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    59'
    Лопи фолит на Жерсоне, ударив его по ноге в нескольких метрах от своей штрафной.
  • 57'
    Удар Пайе из опорной зоны был заблокирован, и попробовали хозяева провести быструю ответную атаку. Довольно быстро был мяч потерян, а Манданда на старте нового наступления "Марселя" оказался аж около центрального круга.
  • 55'
    Луан Перес теперь пробовал обострить слева, и здесь в похожей на предыдущую ситуацию также от его ноги ушёл мяч за лицевую.
  • 52'
    Ронжье отдал к правому краю штрафной на Юндера, против которого грамотно действовал Абдельамид, сыграв об ногу турка и избежав углового. Примечательно, что только после перехвата и использования образовавшейся свободной зоны прошла атака гостей. До этого было минутное владение в позиционном наступлении без какого-либо продвижения.
  • 50'

    Ван Берген справа навесил на Манетси, который на линии вратарской чуть не дотянулся. А затем слева подобрал Конан и тоже неплохой кросс выполнил вдоль линии вратарской, никто не сумел замкнуть.

  • 48'
    Характер игры пока что не меняется - в основном, долгие розыгрыши "Марселя" видим мы на поле. Ну, "Реймс" чуть более смело идёт в прессинг, поднимаясь довольно высоко за центральную линию в числе порядка трёх человек. Но, надо полагать, это всё же ситуативно и временно.
  • Замена
    46'
    И у "Реймса" тоже две замены. Зенели и Манетси вместо Локо и Мбюкю.
  • Замена
    46'

    Двойная замена у "Марселя" в перерыве. Жерсон и Пайе вместо Колашинаца и Арита.

  • Второй тайм начался

    Стартовал второй тайм.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 73% - владение "Марселя" по итогам первой половины встречи, и это было ожидаемо. Интересно другое - вертикальный контратакующий футбол "Реймса", вкупе с надёжной игрой в защите, пока что намного эффективнее и зрелищнее. Посмотрим, смогут ли хозяева также крепко держать оборону и во втором тайме.
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена.
  • Угловой
    45'
    Арит от левого углового флажка навесил к центру штрафной, откуда вынесли хозяева за пределы штрафной.
  • 44'
    Дальний удар наносит Камара, подставляются защитники под мяч, и рикошетом уходит он на угловой.
  • 43'
    Совсем нехорошо сегодня у Манданда с вводом мяча в игру. Уже от своих ворот он сейчас разыгрывал, выполнив диагональную передачу верхом к левой бровке на Гуйе. Но тот сложный мяч обработать не сумел и упустил за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    41'
    Ван Берген заработал справа штрафной и сам же со стандарта подал к дальнему углу вратарской, где верх выиграл Салиба.
  • 39'
    Хорошо зацепился Ван Берген на правом краю атаки, а вот навесил на дальнюю штангу неудачно, никого там не было из партнёров.
  • Опасный момент
    38'
    Манданда вновь действовал на позиции либеро и допустил ошибку на ровном месте, отдав неточную передачу, в результате чего подобрал Ван Берген и перекинул голкипера, пробив метров с 25-30 точно под перекладину. Туда подоспел Перес и головой вынес почти с линии ворот.
  • 36'
    Конан на левом краю штрафной принял передачу от Мбюкю, ушёл в лицевую и подал во вратарскую, где поймал мяч Манданда.
  • Угловой
    34'
    Колашинац в своей штрафной играет на опережение, головой выбивая за лицевую, и Ван Берген справа подаёт на ближнюю, где от Милика уходит мяч вновь на угловой.
  • Фол, нарушение
    33'
    Абдельамид сзади въехал в Арита, обошлось без жёлтой в этом эпизоде.
  • 32'
    Хорошую передачу отдавал Гендузи в штрафную, Лопи оказался первым на мяче и вынес.
  • 32'
    Манданда поиграл в Нойера, грудью обработав далеко за пределами штрафной рядом с Ван Бергеном и выполнив передачу в борьбу в сторону центральной линии.
  • 30'
    Ронжье в опорной искал вариант для проникающей передачи в штрафную, но по-прежнему предельно внимательно перекрывает все зоны и насыщает нужные участки в обороне "Реймс".
  • Желтая карточка
    28'
    Прямой ногой сыграл Локо сейчас на ровном месте, жёлтая.
  • 27'
    Гендузи поскользнулся у правой границы штрафной, хотя и сигнализировал он при этом, что его подтолкнули. В динамике сложно было разобрать, но больше похоже на то, что сам упал Маттео в борьбе с Локо.
  • Травма, повреждение
    26'
    Между тем, опекавший поляка Гравильон на ходу врезался в штангу. Неприятно, появлялись на поле медики.
  • 25'
    Юндер справа по диагонали забросил на дальний угол вратарской, куда из-за спин защитников врывался Милик, но до мяча не добрался.
  • 24'
    Гендузи пробовал как-то вертикально разогнать марсельскую "тики-таку", выполняя передачу на Арита, но затем вновь вернулось всё к розыгрышу в центре поля.
  • 21'
    Хладнокровно ногой убирает под себя мяч Райкович, уходя от смелого подката Милика, после чего начинает позиционную атаку хозяев.
  • 19'
    Ронжье справа забросил в штрафную в направлении Милика, однако полетел мяч во вратарскую, где забрал его Райкович.
  • 18'
    Матусива на входе в штрафную принял передачу, переложил под ударную ногу и неплохо пробил низом в левый от голкипера угол, где накрыл Манданда.
  • 17'
    Очень долго владение было у "Марселя", а вот опасную атаку оперативно провели хозяева. Ван Берген справа сильно прострелил к центру штрафной, где первым на мяче оказался Камара и вынес за пределы площадки.
  • 14'
    Колашинац у границы штрафной грудью обработал верховой мяч, который отскочил слишком далеко, уйдя за лицевую.
  • 13'
    Арит выполнил подачу со стандарта с левого фланга, а верх в штрафной спокойно выиграли хозяева.
  • 11'
    Прессингует Ван Берген на правом краю атаки "Реймса", однако не слишком удачно, от его ноги уходит мяч за пределы поля.
  • 10'
    Очень степенно вновь действуют гости, пытаясь выманить соперника и воспользоваться свободными зонами, которые в позиционной атаке толком найти у "Марселя" пока что не получается.
  • 8'
    Сильный удар Милика по центру, но с хитрой траекторией не без труда отражает сейчас Райкович.
  • 6'
    Высоко подал сам Ван Берген со штрафного на дальнюю штангу, а там Мбюкю головой выполнил скидку вдоль лицевой, после чего отбились "бело-голубые".
  • Желтая карточка
    5'
    Жёлтая Луану Пересу, который не успел за Ван Бергеном и недалеко от своей штрафной вынужден был фолить, подтолкнув соперника в спину.
  • 4'
    Длинная передача вдоль левого фланга в линию атаки "Марселя", там активен Милик, но тяжеловато ему в одиночку.
  • 3'
    И резко спадает темп, сглаживают его марсельцы, долго разыгрывая мяч и выстраивая позиционную атаку.
  • 1'
    Хорошо начали хозяева и провели мобильную атаку. Мбюкю примерно с линии штрафной отдал в лицевую, где дальше пробовали обострить партнёры, но плотно отыграли в обороне "южане".
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на матч 34-го тура Лиги 1 между "Реймсом" и "Марселем". Команда Хорхе Сампаоли - главный претендент на вторую прямую путёвку от Франции в Лигу чемпионов, а на следующей неделе сыграет в полуфинале Лиги Конференций. "Реймс" же - середняк, но способный цепляться за результат коллектив, который сегодня в домашних стенах попробует отобрать у фаворита очки. Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
    • Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реймс 0:1 Марсель онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 