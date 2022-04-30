Стадион: Rudolf Harbig Stadion
0:0
Первый тайм: 10'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
59 Владение мячом, % 41
15
Лёв
Крис
28
Вилль
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
-
34 Лёве ЮстинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Guerino Capretti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Динамо Дрезден
Ян
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|12 (2)
|0.38
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.16
|Мершель Хайнц
|3
|0.09
|Книппинг Тим
|2
|0.06
|Каде Юлиус
|2
|0.06
|Вилль Пауль
|2
|0.06
|Шретер Моррис
|1
|0.03
|Лёв Крис
|1
|0.03
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.03
|Май Себастиан
|1
|0.03
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Штарк Янник
|0
|0
|Вайраух Патрик
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
|Майер Батиста
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|8 (2)
|0.25
|Сингх Сарприт
|5
|0.16
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.16
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.13
|Бухальфа Карло
|4
|0.13
|Брайткройц Стив
|3
|0.09
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.09
|Отто Давид
|3
|0.09
|Макридис Хараламбос
|3
|0.09
|Кеннеди Скотт
|2
|0.06
|Калисканер Каан
|2
|0.06
|Звартс Йоэл
|2
|0.06
|Векессер Эрик
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|1
|0.03
|Гувара Леон
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|8
|0
|Акото Михаэль
|6
|1
|Беккер Робин
|4
|1
|Штарк Янник
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0
|Каде Юлиус
|2
|1
|Шретер Моррис
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Аидонис Антонис
|3
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Книппинг Тим
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Майер Батиста
|2
|0
|Вилль Пауль
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|11
|0
|Саллер Бенедикт
|8
|0
|Векессер Эрик
|6
|0
|Бесте Ян-Никлас
|6
|0
|Бухальфа Карло
|4
|1
|Брайткройц Стив
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Безушков Макс
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Альберс Андреас
|2
|0
|Йылдырым Айгюн
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
0
0%
3
18%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
7
41%
3
18%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
16
20
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
3
19%
6
30%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
1
6%
4
20%
76-90
Забито
14
32
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
14%
5
16%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
2
14%
5
16%
31-45
2
14%
7
22%
46-60
6
43%
4
13%
61-75
1
7%
9
28%
76-90
Пропущено
25
26
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
7
28%
3
12%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
1
4%
8
31%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
7
28%
7
27%
76-90
Забито
31
49
9 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 19
10 Не забивали 6
2
6%
8
16%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
5
16%
10
20%
31-45
7
23%
9
18%
46-60
13
42%
7
14%
61-75
2
6%
9
18%
76-90
Пропущено
41
46
25 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 24
11
27%
3
7%
1-15
7
17%
4
9%
16-30
7
17%
9
20%
31-45
5
12%
10
22%
46-60
3
7%
9
20%
61-75
8
20%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2
Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1
Ян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1
Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|5.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|32
|13
|13
|6
|58 - 32
|52
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|7.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|32
|12
|12
|8
|54 - 41
|48
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|39 - 45
|46
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|10.
|Фортуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|43 - 39
|41
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|12.
|Ганза
|0:0 Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 49
|40
|13.
|Ян
|0:0 Заявка
|32
|10
|10
|12
|49 - 46
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 45
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|39 - 51
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|30 - 42
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 63
|23
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|32
|4
|9
|19
|28 - 58
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|3.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|12.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|7.
|Ганза
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|8.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 16
|22
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Ян
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10