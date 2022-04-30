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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Динамо Дрезден
1:1
Конец матча
Ян
0'
1:0
73' Гол
Дафернер Кристоф
1:1
87' Гол
Альберс Андреас
90'+3
1
Бролль
Кевин
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
15
Лёв
Крис
3
Акото
Михаэль
28
Вилль
Пауль
2
Гиорбелидзе
Гурам
10
Вайраух
Патрик
11
Диавуси
Агиеманг
33
Дафернер
Кристоф
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
21
Киршбаум
Торстен
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
4
Бесте
Ян-Никлас
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
9
Схипноски
Никлас
19
Альберс
Андреас
22
Бухальфа
Карло
Динамо Дрезден
3-3-2-2
Ян
4-4-2

История личных встреч

Динамо Дрезден
Ян

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:2
Б3
2:3
Б3
2:1
Б2
3:1
Б2
0:0
Б3
0:1
Б3
1:1
Б3
0:2
Б3
2:0
Б3
3:1
Б3
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 13 (2) 0.41
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.16
Мершель Хайнц 3 0.09
Книппинг Тим 2 0.06
Каде Юлиус 2 0.06
Вилль Пауль 2 0.06
Шретер Моррис 1 0.03
Лёв Крис 1 0.03
Влачодимос Панайотис 1 0.03
Май Себастиан 1 0.03
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Штарк Янник 0 0
Вайраух Патрик 0 0
Херрманн Лука 0 0
Майер Батиста 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 8 (2) 0.25
Сингх Сарприт 5 0.16
Безушков Макс 5 (1) 0.16
Бесте Ян-Никлас 4 0.13
Бухальфа Карло 4 0.13
Брайткройц Стив 3 0.09
Гимбер Бенедикт 3 0.09
Отто Давид 3 0.09
Макридис Хараламбос 3 0.09
Кеннеди Скотт 2 0.06
Калисканер Каан 2 0.06
Звартс Йоэл 2 0.06
Векессер Эрик 1 0.03
Саллер Бенедикт 1 0.03
Гувара Леон 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золльбауэр Михаэль 8 0
Акото Михаэль 6 1
Беккер Робин 4 1
Штарк Янник 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Лёв Крис 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0
Каде Юлиус 2 1
Шретер Моррис 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Аидонис Антонис 3 0
Хосинер Филипп 2 0
Книппинг Тим 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Майер Батиста 2 0
Вилль Пауль 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 11 0
Саллер Бенедикт 8 0
Векессер Эрик 6 0
Бесте Ян-Никлас 6 0
Бухальфа Карло 4 1
Брайткройц Стив 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Безушков Макс 3 0
Отто Давид 1 1
Альберс Андреас 2 0
Йылдырым Айгюн 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Майер Александер II 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
0
0%
3
18%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
7
41%
3
18%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

16
20
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
25%
0
0%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
3
19%
6
30%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
1
6%
4
20%
76-90

Забито

14
32
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
14%
5
16%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
2
14%
5
16%
31-45
2
14%
7
22%
46-60
6
43%
4
13%
61-75
1
7%
9
28%
76-90

Пропущено

25
26
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
7
28%
3
12%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
1
4%
8
31%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
7
28%
7
27%
76-90

Забито

31
49
9 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 19
10 Не забивали 6
2
6%
8
16%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
5
16%
10
20%
31-45
7
23%
9
18%
46-60
13
42%
7
14%
61-75
2
6%
9
18%
76-90

Пропущено

41
46
25 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 24
11
27%
3
7%
1-15
7
17%
4
9%
16-30
7
17%
9
20%
31-45
5
12%
10
22%
46-60
3
7%
9
20%
61-75
8
20%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2
Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1
Ян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1
Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
3. Гамбург Заявка 32 14 12 6 62 - 32 54
4. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
5. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
6. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
7. Падерборн Заявка 32 12 12 8 54 - 41 48
8. Хайденхайм Заявка 32 13 7 12 39 - 45 46
9. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
10. Фортуна Заявка 32 10 11 11 43 - 39 41
11. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
12. Ганза Заявка 32 10 10 12 39 - 49 40
13. Ян Заявка 32 10 10 12 50 - 47 40
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 32 9 11 12 39 - 51 38
16. Динамо Дрезден Заявка 32 7 10 15 31 - 43 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт Заявка 32 4 8 20 28 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
12. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
13. Динамо Дрезден Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 12 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
7. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
8. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
14. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
15. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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