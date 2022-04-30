Стадион: Ауди-Шпортпарк
0:0
Первый тайм: 10'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
24 Владение мячом, % 76
16
Муслиу
Визар
26
Пик
Флориан
19
Гаус
Марсель
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
48 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
История личных встреч
Ингольштадт
Гамбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|6
|0.19
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.1
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.06
|Кутшке Штефан
|2
|0.06
|Гаус Марсель
|1
|0.03
|Рохль Мерлин
|1
|0.03
|Антонич Нико
|1
|0.03
|Муслиу Визар
|1
|0.03
|Пик Флориан
|1
|0.03
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Келлер Томас
|1
|0.03
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|18 (1)
|0.58
|Киттель Сонни
|8 (3)
|0.26
|Хайер Моритц
|6
|0.19
|Рейс Людовит
|5
|0.16
|Джатта Бейкери
|3
|0.1
|Алиду Фариде
|2
|0.06
|Кинсомби Давид
|2 (2)
|0.06
|Шонлау Себастьян
|2
|0.06
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Сухонен Ансси
|2
|0.06
|Мефферт Йонас
|1
|0.03
|Мухайм Миро
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.03
|Вушкович Марио
|1
|0.03
|Дойл Томми
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|0
|0
|Кауфманн Миккель
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|9
|0
|Франке Доминик
|7
|0
|Рохль Мерлин
|6
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Гаус Марсель
|4
|1
|Линсмайер Денис
|5
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Антонич Нико
|4
|0
|Шмидт Патрик II
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Хайнлот Михаэль
|2
|0
|Бильбия Филип
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|Шрёк Тобиас
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|6
|0
|Хайер Моритц
|6
|0
|Киттель Сонни
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Рейс Людовит
|5
|0
|Мухайм Миро
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Кауфманн Миккель
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Вушкович Марио
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
23
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
1
9%
6
26%
1-15
4
36%
2
9%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
27%
9
39%
76-90
Пропущено
26
17
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
15%
5
29%
29%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
8
31%
1
6%
61-75
3
12%
4
24%
76-90
Забито
15
34
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 15
1
7%
6
18%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
3
20%
7
21%
31-45
4
27%
2
6%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
3
20%
9
26%
76-90
Пропущено
34
16
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
2
6%
3
19%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
9
26%
2
13%
31-45
7
21%
3
19%
46-60
10
29%
29%
3
19%
61-75
3
9%
3
19%
76-90
Забито
26
57
12 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 17
14 Не забивали 4
2
8%
12
21%
1-15
6
23%
6
11%
16-30
4
15%
10
18%
31-45
6
23%
4
7%
46-60
2
8%
7
12%
61-75
6
23%
18
32%
76-90
Пропущено
60
33
25 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 23
6
10%
8
24%
1-15
6
10%
5
15%
16-30
13
22%
3
9%
31-45
11
18%
6
18%
46-60
18
30%
4
12%
61-75
6
10%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3
Гамбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0
Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|5.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|32
|13
|13
|6
|58 - 32
|52
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|7.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|32
|12
|12
|8
|54 - 41
|48
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|39 - 45
|46
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|10.
|Фортуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|43 - 39
|41
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|12.
|Ганза
|0:0 Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 49
|40
|13.
|Ян
|0:0 Заявка
|32
|10
|10
|12
|49 - 46
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 45
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|39 - 51
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|30 - 42
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 63
|23
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|32
|4
|9
|19
|28 - 58
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|3.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|12.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Ганза
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|7.
|Ганза
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|8.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 16
|22
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Ян
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10