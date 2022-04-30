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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Ингольштадт
0:0
Первый тайм: 10'
Гамбург
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 24 Владение мячом, % 76
Лучшие коэффициенты
Ингольштадт
Ничья
Гамбург
6.64
4.85
1.46
Все Коэффициенты
39
Стоянович
Деян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
26
Пик
Флориан
15
Nikola
Stevanovic
6
Прайссингер
Рико
19
Гаус
Марсель
32
Шмидт
Патрик
II
30
Кутшке
Штефан
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
36
Сухонен
Ансси
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Ингольштадт
4-4-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Ингольштадт
Гамбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
1:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:1
ТМС
2:4
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 6 0.19
Кая Фатих 3 (1) 0.1
Эккерт Айенса Деннис 2 0.06
Кутшке Штефан 2 0.06
Гаус Марсель 1 0.03
Рохль Мерлин 1 0.03
Антонич Нико 1 0.03
Муслиу Визар 1 0.03
Пик Флориан 1 0.03
Сулеймани Вальмир 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Келлер Томас 1 0.03
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 18 (1) 0.58
Киттель Сонни 8 (3) 0.26
Хайер Моритц 6 0.19
Рейс Людовит 5 0.16
Джатта Бейкери 3 0.1
Алиду Фариде 2 0.06
Кинсомби Давид 2 (2) 0.06
Шонлау Себастьян 2 0.06
Винтцаймер Мануэль 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Сухонен Ансси 2 0.06
Мефферт Йонас 1 0.03
Мухайм Миро 1 0.03
Чакветадзе Георгий 1 0.03
Вушкович Марио 1 0.03
Дойл Томми 1 0.03
Гиамера Ян 0 0
Кауфманн Миккель 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 9 0
Франке Доминик 7 0
Рохль Мерлин 6 0
Сарпей Ханс 4 1
Гаус Марсель 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Кутшке Штефан 4 0
Антонич Нико 4 0
Шмидт Патрик II 4 0
Келлер Томас 4 0
Пик Флориан 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Хайнлот Михаэль 2 0
Бильбия Филип 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Муслиу Визар 1 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Шрёк Тобиас 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 6 0
Хайер Моритц 6 0
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Рейс Людовит 5 0
Мухайм Миро 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Кауфманн Миккель 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Винтцаймер Мануэль 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Вушкович Марио 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Дойл Томми 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
23
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
1
9%
6
26%
1-15
4
36%
2
9%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
27%
9
39%
76-90

Пропущено

26
17
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
15%
5
29%
29%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
8
31%
1
6%
61-75
3
12%
4
24%
76-90

Забито

15
34
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 15
1
7%
6
18%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
3
20%
7
21%
31-45
4
27%
2
6%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
3
20%
9
26%
76-90

Пропущено

34
16
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
2
6%
3
19%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
9
26%
2
13%
31-45
7
21%
3
19%
46-60
10
29%
29%
3
19%
61-75
3
9%
3
19%
76-90

Забито

26
57
12 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 17
14 Не забивали 4
2
8%
12
21%
1-15
6
23%
6
11%
16-30
4
15%
10
18%
31-45
6
23%
4
7%
46-60
2
8%
7
12%
61-75
6
23%
18
32%
76-90

Пропущено

60
33
25 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 23
6
10%
8
24%
1-15
6
10%
5
15%
16-30
13
22%
3
9%
31-45
11
18%
6
18%
46-60
18
30%
4
12%
61-75
6
10%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3
Гамбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0
Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
5. Гамбург 0:0 Заявка 32 13 13 6 58 - 32 52
6. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
7. Падерборн 0:0 Заявка 32 12 12 8 54 - 41 48
8. Хайденхайм Заявка 32 13 7 12 39 - 45 46
9. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
10. Фортуна Заявка 32 10 11 11 43 - 39 41
11. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
12. Ганза 0:0 Заявка 32 10 10 12 39 - 49 40
13. Ян 0:0 Заявка 32 10 10 12 49 - 46 40
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 32 9 11 12 39 - 51 38
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 32 7 10 15 30 - 42 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 32 4 9 19 28 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург 0:0 Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян 0:0 Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
12. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
13. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 16 20
14. Ганза 0:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Падерборн 0:0 Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
7. Ганза 0:0 Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
8. Гамбург 0:0 Заявка 16 5 7 4 24 - 16 22
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ян 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 19 18
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
14. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
15. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ингольштадт
Ничья
Гамбург
6.64
4.85
1.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ингольштадт 0:0 Гамбург онлайн

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