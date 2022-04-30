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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Дармштадт
5:0
Второй тайм: 80'
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
17' Гол
Пфайффер Лука
2:0
18' Гол
Скарке Тим
3:0
19' Гол
Ману Брайдон
4:0
39' Гол
Скарке Тим
5:0
74' Гол
Хонзак Матиас
80'

Ход матча

17'
Пфайффер Лука
(Кемпе Тобиас)
1:0
18'
Скарке Тим
(Титц Филлип)
2:0
19'
Ману Брайдон
(Кемпе Тобиас)
3:0
39'
Скарке Тим
(Ману Брайдон)
4:0
46'
 
Хоксхайдт Ян
Труич Никола
46'
 
Фандрих Клеменс
Штраус Джон-Патрик
61'
Хонзак Матиас
Ману Брайдон
 
68'
Ронштадт Франк
Скарке Тим
 
68'
Мелем Марвин
Титц Филлип
 
70'
 
Баумгарт Том
Барилла Энтони
70'
 
Баллас Флориан
Мессегем Суфьян
74'
Хонзак Матиас
(Пфайффер Лука)
5:0

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
1.33
5.85
8.71
Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
23
Гьясула
Клаус
11
Кемпе
Тобиас
33
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
25
Клевин
Филипп
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
21
Какуталуа
Малкольм
3
Карлсон
Дирк
18
Мессегем
Суфьян
30
Шрек
Сэм
24
Штраус
Джон-Патрик
10
Назаров
Дмитрий
II
31
Цолински
Бен
16
Труич
Никола
Дармштадт
4-4-2
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Эрцгебирге Ауэ

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 15 (2) 0.47
Пфайффер Лука 15 0.47
Сейдель Аарон 6 0.19
Кемпе Тобиас 4 (1) 0.13
Ману Брайдон 4 0.13
Скарке Тим 4 0.13
Холланд Фабиан 3 0.09
Хонзак Матиас 3 0.09
Шнелльхардт Фабиан 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Голлер Беньямин 2 0.06
Бадер Маттиас 1 0.03
Гьясула Клаус 1 0.03
Пфайффер Патрик 1 0.03
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 6 0.19
Назаров Дмитрий II 4 (2) 0.13
Цолински Бен 4 0.13
Труич Никола 3 0.09
Кюн Николас 2 0.06
Хоксхайдт Ян 2 0.06
Овусу Принс-Осеи 2 0.06
Гуйе Бабакар 2 0.06
Сиярич Омар 1 0.03
Барилла Энтони 1 0.03
Бюссманн Гаэтен 1 0.03
Гонтер Сёрен 1 0.03
Хертель Саша 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Какуталуа Малкольм 0 0
Карлсон Дирк 0 0
Маечак Эрик 0 0
Мессегем Суфьян 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 11 1
Пфайффер Патрик 7 0
Бадер Маттиас 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Ману Брайдон 5 0
Скарке Тим 4 0
Титц Филлип 4 0
Хонзак Матиас 3 0
Ишервуд Томас 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ронштадт Франк 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Мюллер Янник 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Дмитрий II 8 0
Мессегем Суфьян 4 2
Цолински Бен 7 0
Фандрих Клеменс 5 1
Овусу Принс-Осеи 5 1
Карлсон Дирк 5 0
Штраус Джон-Патрик 4 0
Гонтер Сёрен 4 0
Кюн Николас 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Шрек Сэм 3 0
Хоксхайдт Ян 2 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Труич Никола 2 0
Барилла Энтони 2 0
Ризе Филипп 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Маечак Эрик 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
17
20 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
5
16%
0
0%
1-15
6
19%
2
12%
16-30
9
28%
1
6%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
4
13%
6
35%
61-75
5
16%
6
35%
76-90

Пропущено

24
32
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
4
17%
6
19%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
5
21%
8
25%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
6
21%
1
7%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
4
14%
4
27%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
7
24%
2
13%
61-75
6
21%
4
27%
76-90

Пропущено

20
30
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 11
1
5%
4
13%
1-15
4
20%
6
20%
16-30
5
25%
3
10%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
8
40%
5
17%
76-90

Забито

61
32
31 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
11
18%
1
3%
1-15
7
11%
4
13%
16-30
13
21%
5
16%
31-45
8
13%
4
13%
46-60
11
18%
8
25%
61-75
11
18%
10
31%
76-90

Пропущено

44
62
20 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 24
5
11%
10
16%
1-15
8
18%
12
19%
16-30
7
16%
8
13%
31-45
6
14%
9
15%
46-60
5
11%
10
16%
61-75
13
30%
30%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1
Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Дармштадт 5:0 Заявка 32 17 6 9 66 - 44 57
3. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
4. Гамбург Заявка 32 14 12 6 62 - 32 54
5. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
6. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
7. Падерборн Заявка 32 12 12 8 54 - 41 48
8. Хайденхайм Заявка 32 13 7 12 39 - 45 46
9. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
10. Фортуна Заявка 32 10 11 11 43 - 39 41
11. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
12. Ганза Заявка 32 10 10 12 39 - 49 40
13. Ян Заявка 32 10 10 12 50 - 47 40
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 32 9 11 12 39 - 51 38
16. Динамо Дрезден Заявка 32 7 10 15 31 - 43 31
17. Эрцгебирге Ауэ 0:5 Заявка 32 5 8 19 31 - 68 23
18. Ингольштадт Заявка 32 4 8 20 28 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Дармштадт 5:0 Заявка 16 9 3 4 38 - 23 30
5. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
12. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
13. Динамо Дрезден Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ 0:5 Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 12 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт 5:0 Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
6. Зандхаузен Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
7. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
8. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
14. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
15. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ 0:5 Заявка 16 2 5 9 17 - 37 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Скарке Тим бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ману Брайдон бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Скарке Тим бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Пфайффер Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Эрцгебирге Ауэ
    1.33
    5.85
    8.71
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дармштадт 5:0 Эрцгебирге Ауэ онлайн

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    Эрцгебирге Ауэ
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