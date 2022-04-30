Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
5:0
Второй тайм: 80'
1:0
17' ГолПфайффер Лука
2:0
18' ГолСкарке Тим
3:0
19' ГолМану Брайдон
4:0
39' ГолСкарке Тим
5:0
74' ГолХонзак Матиас
Ход матча
17'
1:0
18'
2:0
19'
3:0
39'
4:0
74'
5:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
57 Владение мячом, % 43
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
33
Ману
Брайдон
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
31
Цолински
Бен
16
Труич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
34 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
История личных встреч
Дармштадт
Эрцгебирге Ауэ
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|15 (2)
|0.47
|Пфайффер Лука
|15
|0.47
|Сейдель Аарон
|6
|0.19
|Кемпе Тобиас
|4 (1)
|0.13
|Ману Брайдон
|4
|0.13
|Скарке Тим
|4
|0.13
|Холланд Фабиан
|3
|0.09
|Хонзак Матиас
|3
|0.09
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Голлер Беньямин
|2
|0.06
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Гьясула Клаус
|1
|0.03
|Пфайффер Патрик
|1
|0.03
|Мелем Марвин
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|6
|0.19
|Назаров Дмитрий II
|4 (2)
|0.13
|Цолински Бен
|4
|0.13
|Труич Никола
|3
|0.09
|Кюн Николас
|2
|0.06
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.06
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.06
|Гуйе Бабакар
|2
|0.06
|Сиярич Омар
|1
|0.03
|Барилла Энтони
|1
|0.03
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.03
|Гонтер Сёрен
|1
|0.03
|Хертель Саша
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Какуталуа Малкольм
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
|Маечак Эрик
|0
|0
|Мессегем Суфьян
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|11
|1
|Пфайффер Патрик
|7
|0
|Бадер Маттиас
|6
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Ману Брайдон
|5
|0
|Скарке Тим
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Хонзак Матиас
|3
|0
|Ишервуд Томас
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ронштадт Франк
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Челич Неманя
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Назаров Дмитрий II
|8
|0
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Цолински Бен
|7
|0
|Фандрих Клеменс
|5
|1
|Овусу Принс-Осеи
|5
|1
|Карлсон Дирк
|5
|0
|Штраус Джон-Патрик
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Кюн Николас
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Хоксхайдт Ян
|2
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Труич Никола
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Маечак Эрик
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
17
20 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
5
16%
0
0%
1-15
6
19%
2
12%
16-30
9
28%
1
6%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
4
13%
6
35%
61-75
5
16%
6
35%
76-90
Пропущено
24
32
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
4
17%
6
19%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
5
21%
8
25%
76-90
Забито
29
15
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
6
21%
1
7%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
4
14%
4
27%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
7
24%
2
13%
61-75
6
21%
4
27%
76-90
Пропущено
20
30
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 11
1
5%
4
13%
1-15
4
20%
6
20%
16-30
5
25%
3
10%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
8
40%
5
17%
76-90
Забито
61
32
31 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
11
18%
1
3%
1-15
7
11%
4
13%
16-30
13
21%
5
16%
31-45
8
13%
4
13%
46-60
11
18%
8
25%
61-75
11
18%
10
31%
76-90
Пропущено
44
62
20 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 24
5
11%
10
16%
1-15
8
18%
12
19%
16-30
7
16%
8
13%
31-45
6
14%
9
15%
46-60
5
11%
10
16%
61-75
13
30%
30%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1
Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Дармштадт
|5:0 Заявка
|32
|17
|6
|9
|66 - 44
|57
|3.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|4.
|Гамбург
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|62 - 32
|54
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|7.
|Падерборн
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|54 - 41
|48
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|39 - 45
|46
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|10.
|Фортуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|43 - 39
|41
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|12.
|Ганза
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 49
|40
|13.
|Ян
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|50 - 47
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 45
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|39 - 51
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 43
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:5 Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 68
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|28 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|5:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|38 - 23
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|12.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Падерборн
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:5 Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|5:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|8.
|Ганза
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:5 Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 37
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10