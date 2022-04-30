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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион: Зрители: 14000
Дармштадт
6:0
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
17' Гол
Пфайффер Лука
2:0
18' Гол
Скарке Тим
3:0
19' Гол
Ману Брайдон
4:0
39' Гол
Скарке Тим
5:0
74' Гол
Хонзак Матиас
6:0
90' Гол
Кемпе Тобиас
90'+1
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
23
Гьясула
Клаус
11
Кемпе
Тобиас
33
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
25
Клевин
Филипп
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
21
Какуталуа
Малкольм
3
Карлсон
Дирк
18
Мессегем
Суфьян
30
Шрек
Сэм
24
Штраус
Джон-Патрик
10
Назаров
Дмитрий
II
31
Цолински
Бен
16
Труич
Никола
Дармштадт
4-4-2
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Эрцгебирге Ауэ

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 15 (2) 0.47
Пфайффер Лука 15 0.47
Сейдель Аарон 6 0.19
Кемпе Тобиас 5 (1) 0.16
Ману Брайдон 4 0.13
Скарке Тим 4 0.13
Холланд Фабиан 3 0.09
Хонзак Матиас 3 0.09
Шнелльхардт Фабиан 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Голлер Беньямин 2 0.06
Бадер Маттиас 1 0.03
Гьясула Клаус 1 0.03
Пфайффер Патрик 1 0.03
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 6 0.19
Назаров Дмитрий II 4 (2) 0.13
Цолински Бен 4 0.13
Труич Никола 3 0.09
Кюн Николас 2 0.06
Хоксхайдт Ян 2 0.06
Овусу Принс-Осеи 2 0.06
Гуйе Бабакар 2 0.06
Сиярич Омар 1 0.03
Барилла Энтони 1 0.03
Бюссманн Гаэтен 1 0.03
Гонтер Сёрен 1 0.03
Хертель Саша 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Какуталуа Малкольм 0 0
Карлсон Дирк 0 0
Маечак Эрик 0 0
Мессегем Суфьян 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 11 1
Пфайффер Патрик 7 0
Бадер Маттиас 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Ману Брайдон 5 0
Скарке Тим 4 0
Титц Филлип 4 0
Хонзак Матиас 3 0
Ишервуд Томас 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ронштадт Франк 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Мюллер Янник 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Дмитрий II 8 0
Мессегем Суфьян 4 2
Цолински Бен 7 0
Фандрих Клеменс 5 1
Овусу Принс-Осеи 5 1
Карлсон Дирк 5 0
Штраус Джон-Патрик 4 0
Гонтер Сёрен 4 0
Кюн Николас 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Шрек Сэм 3 0
Хоксхайдт Ян 2 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Труич Никола 2 0
Барилла Энтони 2 0
Ризе Филипп 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Маечак Эрик 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
17
24 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
5
13%
0
0%
1-15
9
24%
2
12%
16-30
10
26%
1
6%
31-45
3
8%
2
12%
46-60
5
13%
6
35%
61-75
6
16%
6
35%
76-90

Пропущено

24
38
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
17%
6
16%
1-15
4
17%
9
24%
16-30
2
8%
6
16%
31-45
4
17%
4
11%
46-60
5
21%
4
11%
61-75
5
21%
9
24%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
6
21%
1
7%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
4
14%
4
27%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
7
24%
2
13%
61-75
6
21%
4
27%
76-90

Пропущено

20
30
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 11
1
5%
4
13%
1-15
4
20%
6
20%
16-30
5
25%
3
10%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
8
40%
5
17%
76-90

Забито

67
32
35 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 7
4 Не забивали 11
11
16%
1
3%
1-15
10
15%
4
13%
16-30
14
21%
5
16%
31-45
8
12%
4
13%
46-60
12
18%
8
25%
61-75
12
18%
10
31%
76-90

Пропущено

44
68
20 В 1-м тайме 34
24 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 25
5
11%
10
15%
1-15
8
18%
15
22%
16-30
7
16%
9
13%
31-45
6
14%
9
13%
46-60
5
11%
11
16%
61-75
13
30%
30%
14
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1
Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Дармштадт Заявка 32 17 6 9 67 - 44 57
3. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
4. Гамбург Заявка 32 14 12 6 62 - 32 54
5. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
6. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
7. Падерборн Заявка 32 12 12 8 54 - 41 48
8. Хайденхайм Заявка 32 13 7 12 39 - 45 46
9. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
10. Фортуна Заявка 32 10 11 11 43 - 39 41
11. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
12. Ганза Заявка 32 10 10 12 39 - 49 40
13. Ян Заявка 32 10 10 12 50 - 47 40
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 32 9 11 12 39 - 51 38
16. Динамо Дрезден Заявка 32 7 10 15 31 - 43 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 32 5 8 19 31 - 69 23
18. Ингольштадт Заявка 32 4 8 20 28 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
5. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
12. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
13. Динамо Дрезден Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 12 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
6. Зандхаузен Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
7. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
8. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
14. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
15. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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