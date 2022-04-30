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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Ганза
0:0
Первый тайм: 10'
Падерборн
0' 10'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Падерборн
2.29
3.68
3.01
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
2
Беккер
Тимо
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
27
Риццуто
Калоджеро
34
Лукас
Фрёде
5
Рейн
Симон
7
Найдхарт
Нико
17
Беренс
Ханно
14
Ингельссон
Сванте
18
Ферхук
Йон
21
Хут
Янник
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
23
Тальхаммер
Максимилиан
3
Анану
Фредерик
6
Шустер
Марко
8
Шалленберг
Рон
5
Мехлем
Марсель
10
Юстван
Юлиан
18
Србени
Деннис
30
Муслия
Флоран
9
Прёгер
Кай
Ганза
4-2-3-1
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Ганза
Падерборн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:1
Б3
2:3
Б3
2:1
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:2
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 17 (2) 0.55
Беренс Ханно 5 0.16
Брайер Паскаль 4 0.13
Фролинг Нильс 3 0.1
Омладич Ник 1 0.03
Найдхарт Нико 1 0.03
Рейн Симон 1 0.03
Ингельссон Сванте 1 0.03
Сикан Даниил 1 0.03
Бан Бентли 1 (1) 0.03
Манси Ридж 1 0.03
Лукас Фрёде 1 0.03
Мамба Стрели 1 0.03
Майсснер Робин 1 0.03
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Беккер Тимо 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.45
Платте Феликс 8 0.26
Прёгер Кай 5 0.16
Муслия Флоран 5 (2) 0.16
Србени Деннис 4 0.13
Шалленберг Рон 3 0.1
Штайперманн Марко 3 0.1
Тальхаммер Максимилиан 2 0.06
Юстван Юлиан 1 0.03
Коллинс Джамилу 1 0.03
Клемент Филипп 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Мехлем Марсель 1 0.03
Карльс Йонас 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Офори Келвин 1 0.03
Шустер Марко 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 11 0
Лукас Фрёде 10 0
Ферхук Йон 8 0
Майсснер Томас 6 0
Россбах Дамиан 5 0
Мэлоун Райан 5 0
Омладич Ник 4 0
Найдхарт Нико 4 0
Бан Бентли 4 0
Ротер Бьёрн 4 0
Рейн Симон 4 0
Беренс Ханно 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Дулевич Харис 3 0
Сикан Даниил 1 1
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Хюнемайер Уве 5 1
Шалленберг Рон 6 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Шустер Марко 5 0
Србени Деннис 4 0
Мехлем Марсель 3 0
Штайперманн Марко 2 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Коррейя Марсель 1 0
Прёгер Кай 1 0
Карльс Йонас 1 0
Анану Фредерик 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Муслия Флоран 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
30
6 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
1
6%
6
20%
1-15
2
13%
8
27%
16-30
3
19%
6
20%
31-45
4
25%
3
10%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
3
19%
3
10%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
6
29%
4
24%
46-60
6
29%
4
24%
61-75
1
5%
4
24%
76-90

Забито

25
23
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
5
20%
2
9%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
6
24%
2
9%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
4
16%
8
35%
76-90

Пропущено

26
25
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
15%
2
8%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
4
15%
8
32%
61-75
7
27%
5
20%
76-90

Забито

41
53
20 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 7
6
15%
8
15%
1-15
6
15%
12
23%
16-30
8
20%
9
17%
31-45
10
24%
5
9%
46-60
4
10%
8
15%
61-75
7
17%
11
21%
76-90

Пропущено

47
42
21 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 25
5
11%
3
7%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
10
21%
6
14%
31-45
8
17%
8
19%
46-60
10
21%
12
29%
61-75
8
17%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0
Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3
Падерборн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2
Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
5. Гамбург 0:0 Заявка 32 13 13 6 58 - 32 52
6. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
7. Падерборн 0:0 Заявка 32 12 12 8 54 - 41 48
8. Хайденхайм Заявка 32 13 7 12 39 - 45 46
9. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
10. Фортуна Заявка 32 10 11 11 43 - 39 41
11. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
12. Ганза 0:0 Заявка 32 10 10 12 39 - 49 40
13. Ян 0:0 Заявка 32 10 10 12 49 - 46 40
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 32 9 11 12 39 - 51 38
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 32 7 10 15 30 - 42 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 32 4 9 19 28 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург 0:0 Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян 0:0 Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
12. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
13. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 16 20
14. Ганза 0:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Падерборн 0:0 Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
7. Ганза 0:0 Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
8. Гамбург 0:0 Заявка 16 5 7 4 24 - 16 22
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ян 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 19 18
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
14. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
15. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Падерборн
2.29
3.68
3.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганза 0:0 Падерборн онлайн

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