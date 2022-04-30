Стадион: Ostseestadion
35' Желтая карточкаНайдхарт Нико
70' Желтая карточкаЛукас Фрёде
73' Желтая карточкаТальхаммер Максимилиан
Ход матча
35'
70'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
38 Владение мячом, % 62
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ялчин РобинЗащитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Ганза
Падерборн
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|17 (2)
|0.53
|Беренс Ханно
|5
|0.16
|Брайер Паскаль
|4
|0.13
|Фролинг Нильс
|3
|0.09
|Омладич Ник
|1
|0.03
|Найдхарт Нико
|1
|0.03
|Рейн Симон
|1
|0.03
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Сикан Даниил
|1
|0.03
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.03
|Манси Ридж
|1
|0.03
|Лукас Фрёде
|1
|0.03
|Мамба Стрели
|1
|0.03
|Майсснер Робин
|1
|0.03
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Дулевич Харис
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Беккер Тимо
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.44
|Платте Феликс
|8
|0.25
|Прёгер Кай
|5
|0.16
|Муслия Флоран
|5 (2)
|0.16
|Србени Деннис
|4
|0.13
|Шалленберг Рон
|3
|0.09
|Штайперманн Марко
|3
|0.09
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0.06
|Юстван Юлиан
|1
|0.03
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|Клемент Филипп
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Мехлем Марсель
|1
|0.03
|Карльс Йонас
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Офори Келвин
|1
|0.03
|Шустер Марко
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|11
|0
|Лукас Фрёде
|11
|0
|Ферхук Йон
|8
|0
|Майсснер Томас
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Найдхарт Нико
|5
|0
|Мэлоун Райан
|5
|0
|Омладич Ник
|4
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Ротер Бьёрн
|4
|0
|Рейн Симон
|4
|0
|Беренс Ханно
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Дулевич Харис
|3
|0
|Сикан Даниил
|1
|1
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Хюнемайер Уве
|5
|1
|Шалленберг Рон
|6
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Шустер Марко
|5
|0
|Србени Деннис
|4
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|3
|0
|Мехлем Марсель
|3
|0
|Штайперманн Марко
|2
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
30
6 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
1
6%
6
20%
1-15
2
13%
8
27%
16-30
3
19%
6
20%
31-45
4
25%
3
10%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
3
19%
3
10%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
6
29%
4
24%
46-60
6
29%
4
24%
61-75
1
5%
4
24%
76-90
Забито
25
23
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
5
20%
2
9%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
6
24%
2
9%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
4
16%
8
35%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
15%
2
8%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
4
15%
8
32%
61-75
7
27%
5
20%
76-90
Забито
41
53
20 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 7
6
15%
8
15%
1-15
6
15%
12
23%
16-30
8
20%
9
17%
31-45
10
24%
5
9%
46-60
4
10%
8
15%
61-75
7
17%
11
21%
76-90
Пропущено
47
42
21 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 25
5
11%
3
7%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
10
21%
6
14%
31-45
8
17%
8
19%
46-60
10
21%
12
29%
61-75
8
17%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0
Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3
Падерборн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2
Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|3.
|Гамбург
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|62 - 32
|54
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|7.
|Падерборн
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|54 - 41
|48
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|39 - 45
|46
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|10.
|Фортуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|43 - 39
|41
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|12.
|Ганза
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 49
|40
|13.
|Ян
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|50 - 47
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 45
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|39 - 51
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 43
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 63
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|28 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|12.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Падерборн
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|8.
|Ганза
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10