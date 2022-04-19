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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Хоффенхайм
 
Позже
Фрайбург
Прогнозы 52
Хоффенхайм 65.4% (34)
X 19.2% (10)
Фрайбург 15.4% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Фрайбург
2.44
3.88
2.88
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Хоффенхайм
Фрайбург

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

26 матчей

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
2:4
Б
3:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:1
Б
5:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:1
К
3:1
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рюттер Жоржиньо 7 0.23
Бебу Ила 7 0.23
Баумгартнер Кристоф 6 0.19
Крамарич Андрей 4 0.13
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.13
Раум Давид 3 0.1
Даббур Мунас 3 0.1
Акпогума Кевин 2 0.06
Гайгер Деннис 2 0.06
Руди Себастьян 2 0.06
Самассеку Диади 2 0.06
Пош Штефан 2 0.06
Кадержабек Павел 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Хюбнер Беньямин 1 0.03
Адамян Саркис 1 0.03
Фогт Кевин 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 9 (5) 0.29
Петерсен Нильс 5 0.16
Хёлер Лукас 5 0.16
Линхарт Филипп 5 0.16
Чон У-Ён 4 0.13
Шаде Кевин 4 0.13
Шлоттербек Нико 4 0.13
Шаллаи Роланд 3 0.1
Хёфлер Николас 2 0.06
Демирович Эрмедин 2 0.06
Кюблер Лукас 2 0.06
Хаберер Яник 2 0.06
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Фогт Кевин 6 0
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Кадержабек Павел 5 0
Акпогума Кевин 5 0
Самассеку Диади 5 0
Баумгартнер Кристоф 5 0
Раум Давид 5 0
Пош Штефан 5 0
Даббур Мунас 4 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Сков Роберт 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Ричардс Крис 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Демирович Эрмедин 4 0
Шлоттербек Нико 4 0
Линхарт Филипп 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаде Кевин 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Хаберер Яник 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
21
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
2
7%
6
29%
1-15
5
17%
7
33%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
7
23%
2
10%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
4
27%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

21
29
4 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
5%
6
21%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
11
52%
6
21%
76-90

Пропущено

33
23
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
6%
3
13%
1-15
8
24%
1
4%
16-30
5
15%
7
30%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
8
24%
2
9%
61-75
7
21%
7
30%
76-90

Забито

51
50
18 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
3
6%
12
24%
1-15
5
10%
10
20%
16-30
10
20%
6
12%
31-45
6
12%
6
12%
46-60
9
18%
8
16%
61-75
18
35%
8
16%
76-90

Пропущено

48
39
24 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
6
13%
4
10%
1-15
11
23%
5
13%
16-30
7
15%
10
26%
31-45
7
15%
5
13%
46-60
9
19%
5
13%
61-75
8
17%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2
Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
Фрайбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 24 3 4 92 - 30 75
2. Боруссия Д Заявка 31 20 3 8 77 - 46 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 31 14 8 9 42 - 40 50
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 30 10 6 14 30 - 45 36
13. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 36 - 47 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 31 9 5 17 34 - 66 32
16. Штуттгарт Заявка 31 6 10 15 36 - 55 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 31 3 8 20 25 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
13. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
14. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 1 день 20 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Хоффенхайм 65.4% (34)
    X 19.2% (10)
    Фрайбург 15.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Фрайбург
    2.44
    3.88
    2.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хоффенхайм - Фрайбург онлайн

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    Прогнозы на матч Хоффенхайм - Фрайбург

    Исход игры
    Хоффенхайм
    65.4% (34)
    Ничья
    19.2% (10)
    Фрайбург
    15.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (34)
    Меньше
    34.62% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    44.2% (23)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    1:0 Хоффенхайм
    9.6% (5)
    1:2 Фрайбург
    7.7% (4)
    2:0 Хоффенхайм
    5.8% (3)
    3:2 Хоффенхайм
    3.8% (2)
    0:1 Фрайбург
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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