Стадион: Prezero Arena
Позже
История личных встреч
Хоффенхайм
Фрайбург
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
26 матчей
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рюттер Жоржиньо
|7
|0.23
|Бебу Ила
|7
|0.23
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.19
|Крамарич Андрей
|4
|0.13
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.13
|Раум Давид
|3
|0.1
|Даббур Мунас
|3
|0.1
|Акпогума Кевин
|2
|0.06
|Гайгер Деннис
|2
|0.06
|Руди Себастьян
|2
|0.06
|Самассеку Диади
|2
|0.06
|Пош Штефан
|2
|0.06
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.03
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Фогт Кевин
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|9 (5)
|0.29
|Петерсен Нильс
|5
|0.16
|Хёлер Лукас
|5
|0.16
|Линхарт Филипп
|5
|0.16
|Чон У-Ён
|4
|0.13
|Шаде Кевин
|4
|0.13
|Шлоттербек Нико
|4
|0.13
|Шаллаи Роланд
|3
|0.1
|Хёфлер Николас
|2
|0.06
|Демирович Эрмедин
|2
|0.06
|Кюблер Лукас
|2
|0.06
|Хаберер Яник
|2
|0.06
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Фогт Кевин
|6
|0
|Гайгер Деннис
|6
|0
|Руди Себастьян
|5
|0
|Кадержабек Павел
|5
|0
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Самассеку Диади
|5
|0
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Даббур Мунас
|4
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Хюбнер Беньямин
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
21
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
2
7%
6
29%
1-15
5
17%
7
33%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
7
23%
2
10%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
4
27%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Забито
21
29
4 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
5%
6
21%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
11
52%
6
21%
76-90
Пропущено
33
23
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
6%
3
13%
1-15
8
24%
1
4%
16-30
5
15%
7
30%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
8
24%
2
9%
61-75
7
21%
7
30%
76-90
Забито
51
50
18 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
3
6%
12
24%
1-15
5
10%
10
20%
16-30
10
20%
6
12%
31-45
6
12%
6
12%
46-60
9
18%
8
16%
61-75
18
35%
8
16%
76-90
Пропущено
48
39
24 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
6
13%
4
10%
1-15
11
23%
5
13%
16-30
7
15%
10
26%
31-45
7
15%
5
13%
46-60
9
19%
5
13%
61-75
8
17%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2
Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6
Фрайбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|92 - 30
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 46
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 37
|52
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|42 - 40
|50
|7.
|Кёльн
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 45
|49
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|30 - 45
|36
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|36 - 47
|35
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 66
|32
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|36 - 55
|28
|17.
|Арминия
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 49
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|25 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|15.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
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Прогнозы на матч Хоффенхайм - Фрайбург
Исход игры
Хоффенхайм
65.4% (34)
Ничья
19.2% (10)
Фрайбург
15.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (34)
Меньше
34.62% (18)
Обе команды забьют
Да
80.77% (42)
Нет
19.23% (10)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
44.2% (23)
1:1 Ничья
15.4% (8)
1:0 Хоффенхайм
9.6% (5)
1:2 Фрайбург
7.7% (4)
2:0 Хоффенхайм
5.8% (3)
3:2 Хоффенхайм
3.8% (2)
0:1 Фрайбург
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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