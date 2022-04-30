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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Майнц
 
Позже
Бавария

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 111
Майнц 5.4% (6)
X 7.2% (8)
Бавария 87.4% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Бавария
5.90
5.10
1.58
Все Коэффициенты
Новости
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
26
Ульрайх
Свен
5
Павар
Бенжамен
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
18
Забитцер
Марсель
13
Чупо-Мотинг
Эрик
7
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
Майнц
3-5-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Бавария

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

160%
60%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

27 матчей

18.5%
7.4%
74.1%
5 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

3.7%
29.6%
66.7%
1 победа 8 ничьих 18 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
Б
5:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
6:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
2:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
ТМС
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 10 (1) 0.32
Онисиво Карим 5 0.16
Ли Чхэ-Сон II 4 0.13
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.13
Видмер Сильван 3 0.1
Хак Александер 3 0.1
Ньякат Мусса 3 (2) 0.1
Бутьюс Жан-Поль 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Аарон Мартин 1 0.03
Штёгер Кевин 1 0.03
Салаи Адам 1 0.03
Бель Штефан 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Лукоки Андерсон 1 0.03
Бюргзорг Делано 1 0.03
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 33 (5) 1.06
Гнабри Серж 13 0.42
Мюллер Томас 7 0.23
Сане Лерой 7 0.23
Коман Кингсли 6 0.19
Мусиала Джамал 5 0.16
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.13
Киммих Йозуа 3 0.1
Горецка Леон 3 0.1
Толиссо Корентен 2 0.06
Юпамекано Део 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 8 2
Бель Штефан 8 0
Хак Александер 6 1
Свенссон Бо 6 0
Стах Антон 6 0
Аарон Мартин 5 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Небель Пауль 3 0
Тауэр Никлас 1 1
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Салаи Адам 1 0
Видмер Сильван 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Киммих Йозуа 3 0
Юпамекано Део 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Юлиан Нагельсман 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
44
13 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
7
26%
7
16%
1-15
3
11%
4
9%
16-30
3
11%
12
27%
31-45
3
11%
4
9%
46-60
3
11%
10
23%
61-75
8
30%
30%
7
16%
76-90

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
4
44%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Забито

16
44
6 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 14
19 Не забивали 15
1
6%
4
9%
1-15
3
19%
10
23%
16-30
2
13%
6
14%
31-45
3
19%
8
18%
46-60
3
19%
7
16%
61-75
4
25%
9
20%
76-90

Пропущено

32
15
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
9
28%
4
27%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
3
9%
2
13%
76-90

Забито

43
88
19 В 1-м тайме 43
24 Во 2-м тайме 45
15 Забивали первыми 24
7 Не забивали 0
8
19%
11
13%
1-15
6
14%
14
16%
16-30
5
12%
18
20%
31-45
6
14%
12
14%
46-60
6
14%
17
19%
61-75
12
28%
16
18%
76-90

Пропущено

41
34
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 21
5
12%
4
12%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
8
20%
10
29%
29%
31-45
10
24%
7
21%
46-60
9
22%
5
15%
61-75
5
12%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1
Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0
Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 24 3 4 92 - 30 75
2. Боруссия Д Заявка 31 20 3 8 77 - 46 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 30 10 6 14 30 - 45 36
13. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 36 - 47 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 31 9 5 17 34 - 66 32
16. Штуттгарт Заявка 31 6 10 15 36 - 55 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
4. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
13. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
14. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
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Прогнозы на матч Майнц - Бавария

Исход игры
Майнц
5.5% (6)
Ничья
7.3% (8)
Бавария
87.3% (96)
Тотал 2.5
Больше
68.87% (73)
Меньше
31.13% (33)
Обе команды забьют
Да
68.87% (73)
Нет
31.13% (33)
Популярный счёт
1:3 Бавария
29.1% (32)
1:2 Бавария
21.8% (24)
0:2 Бавария
20.9% (23)
1:1 Ничья
5.5% (6)
0:3 Бавария
4.5% (5)
2:1 Майнц
3.6% (4)
0:1 Бавария
2.7% (3)
1:4 Бавария
2.7% (3)
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