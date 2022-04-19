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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
 
Позже

Стадион:
Бавария

История личных встреч

Майнц
Бавария

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

160%
60%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

27 матчей

18.5%
7.4%
74.1%
5 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

3.7%
29.6%
66.7%
1 победа 8 ничьих 18 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
Б
5:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
6:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
2:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
ТМС
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 10 (1) 0.32
Онисиво Карим 5 0.16
Ли Чхэ-Сон II 4 0.13
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.13
Видмер Сильван 3 0.1
Хак Александер 3 0.1
Ньякат Мусса 3 (2) 0.1
Бутьюс Жан-Поль 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Аарон Мартин 1 0.03
Штёгер Кевин 1 0.03
Салаи Адам 1 0.03
Бель Штефан 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Лукоки Андерсон 1 0.03
Бюргзорг Делано 1 0.03
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 33 (5) 1.06
Гнабри Серж 13 0.42
Мюллер Томас 7 0.23
Сане Лерой 7 0.23
Коман Кингсли 6 0.19
Мусиала Джамал 5 0.16
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.13
Киммих Йозуа 3 0.1
Горецка Леон 3 0.1
Толиссо Корентен 2 0.06
Юпамекано Део 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 8 2
Бель Штефан 8 0
Хак Александер 6 1
Свенссон Бо 6 0
Стах Антон 6 0
Аарон Мартин 5 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Небель Пауль 3 0
Тауэр Никлас 1 1
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Салаи Адам 1 0
Видмер Сильван 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Киммих Йозуа 3 0
Юпамекано Део 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Юлиан Нагельсман 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
44
13 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
7
26%
7
16%
1-15
3
11%
4
9%
16-30
3
11%
12
27%
31-45
3
11%
4
9%
46-60
3
11%
10
23%
61-75
8
30%
30%
7
16%
76-90

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
4
44%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Забито

16
44
6 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 14
19 Не забивали 15
1
6%
4
9%
1-15
3
19%
10
23%
16-30
2
13%
6
14%
31-45
3
19%
8
18%
46-60
3
19%
7
16%
61-75
4
25%
9
20%
76-90

Пропущено

32
15
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
9
28%
4
27%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
3
9%
2
13%
76-90

Забито

43
88
19 В 1-м тайме 43
24 Во 2-м тайме 45
15 Забивали первыми 24
7 Не забивали 0
8
19%
11
13%
1-15
6
14%
14
16%
16-30
5
12%
18
20%
31-45
6
14%
12
14%
46-60
6
14%
17
19%
61-75
12
28%
16
18%
76-90

Пропущено

41
34
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 21
5
12%
4
12%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
8
20%
10
29%
29%
31-45
10
24%
7
21%
46-60
9
22%
5
15%
61-75
5
12%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1
Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0
Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 24 3 4 92 - 30 75
2. Боруссия Д Заявка 31 20 3 8 77 - 46 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 31 14 8 9 42 - 40 50
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 30 10 6 14 30 - 45 36
13. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 36 - 47 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 31 9 5 17 34 - 66 32
16. Штуттгарт Заявка 31 6 10 15 36 - 55 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 31 3 8 20 25 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
13. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
14. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Майнц 8.3% (4)
    X 6.3% (3)
    Бавария 85.4% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Бавария
    6.11
    5.10
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Майнц - Бавария

    Исход игры
    Майнц
    8.3% (4)
    Ничья
    6.3% (3)
    Бавария
    85.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    29.2% (14)
    0:2 Бавария
    25% (12)
    1:3 Бавария
    20.8% (10)
    2:1 Майнц
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    0:3 Бавария
    4.2% (2)
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    Майнц
    Бавария
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