Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: MEWA Arena
История личных встреч
Майнц
Бавария
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
160%
60%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
27 матчей
18.5%
7.4%
74.1%
5 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
3.7%
29.6%
66.7%
1 победа 8 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|10 (1)
|0.32
|Онисиво Карим
|5
|0.16
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.13
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.13
|Видмер Сильван
|3
|0.1
|Хак Александер
|3
|0.1
|Ньякат Мусса
|3 (2)
|0.1
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.03
|Аарон Мартин
|1
|0.03
|Штёгер Кевин
|1
|0.03
|Салаи Адам
|1
|0.03
|Бель Штефан
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Лукоки Андерсон
|1
|0.03
|Бюргзорг Делано
|1
|0.03
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|33 (5)
|1.06
|Гнабри Серж
|13
|0.42
|Мюллер Томас
|7
|0.23
|Сане Лерой
|7
|0.23
|Коман Кингсли
|6
|0.19
|Мусиала Джамал
|5
|0.16
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.13
|Киммих Йозуа
|3
|0.1
|Горецка Леон
|3
|0.1
|Толиссо Корентен
|2
|0.06
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|8
|2
|Бель Штефан
|8
|0
|Хак Александер
|6
|1
|Свенссон Бо
|6
|0
|Стах Антон
|6
|0
|Аарон Мартин
|5
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Тауэр Никлас
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Киммих Йозуа
|3
|0
|Юпамекано Део
|3
|0
|Ньянзу Танги
|3
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Юлиан Нагельсман
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
44
13 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
7
26%
7
16%
1-15
3
11%
4
9%
16-30
3
11%
12
27%
31-45
3
11%
4
9%
46-60
3
11%
10
23%
61-75
8
30%
30%
7
16%
76-90
Пропущено
9
19
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
4
44%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Забито
16
44
6 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 14
19 Не забивали 15
1
6%
4
9%
1-15
3
19%
10
23%
16-30
2
13%
6
14%
31-45
3
19%
8
18%
46-60
3
19%
7
16%
61-75
4
25%
9
20%
76-90
Пропущено
32
15
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
9
28%
4
27%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
3
9%
2
13%
76-90
Забито
43
88
19 В 1-м тайме 43
24 Во 2-м тайме 45
15 Забивали первыми 24
7 Не забивали 0
8
19%
11
13%
1-15
6
14%
14
16%
16-30
5
12%
18
20%
31-45
6
14%
12
14%
46-60
6
14%
17
19%
61-75
12
28%
16
18%
76-90
Пропущено
41
34
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 21
5
12%
4
12%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
8
20%
10
29%
29%
31-45
10
24%
7
21%
46-60
9
22%
5
15%
61-75
5
12%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1
Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0
Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|92 - 30
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 46
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 37
|52
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|42 - 40
|50
|7.
|Кёльн
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 45
|49
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|30 - 45
|36
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|36 - 47
|35
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 66
|32
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|36 - 55
|28
|17.
|Арминия
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 49
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|25 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|15.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
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Прогнозы на матч Майнц - Бавария
Исход игры
Майнц
8.3% (4)
Ничья
6.3% (3)
Бавария
85.4% (41)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (32)
Меньше
33.33% (16)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
1:2 Бавария
29.2% (14)
0:2 Бавария
25% (12)
1:3 Бавария
20.8% (10)
2:1 Майнц
6.3% (3)
1:1 Ничья
6.3% (3)
0:3 Бавария
4.2% (2)
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