Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
0:1
Второй тайм: 84'
0:1
13' ГолБрукс Джон
22' Желтая карточкаСоса Борна
34' Желтая карточкаЭндо Ватару
55' Желтая карточкаКаразор Атакан
61' Желтая карточкаШлагер Ксавер
66' Желтая карточкаНмеча Лукас
Ход матча
13'
22'
34'
55'
57'
61'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
37
Ито
Хироки
18
Томаш
Тьягу
24
Соса
Борна
17
Мармуш
Омар
11
Томми
Эрик
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
10
Нмеча
Лукас
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
18 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
-
17 Мармуш ОмарНападающий
- Нападающий
-
11 Томми ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Баццоли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штуттгарт
Вольфсбург
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
25 матчей
32%
8%
60%
8 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калайджич Саша
|4 (1)
|0.13
|Мавропанос Константинос
|4
|0.13
|Мармуш Омар
|3
|0.09
|Эндо Ватару
|3
|0.09
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.09
|Томаш Тьягу
|3
|0.09
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.06
|Фёрстер Филипп
|2
|0.06
|Антон Вальдемар
|2
|0.06
|Фюрих Крис
|2
|0.06
|Массимо Роберто
|2
|0.06
|Соса Борна
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Клемент Филипп
|1
|0.03
|Фагир Вахид
|1
|0.03
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|8
|0.25
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.19
|Крузе Макс
|6 (2)
|0.19
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.13
|Винд Жонас
|4
|0.13
|Баку Ридле
|3
|0.09
|Вранкс Астер
|2
|0.06
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|Брукс Джон
|1
|0.03
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Герхардт Янник
|0
|0
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|7
|1
|Антон Вальдемар
|6
|1
|Кулибали Танги
|6
|0
|Эндо Ватару
|4
|0
|Мангаля Орель
|4
|0
|Фёрстер Филипп
|4
|0
|Соса Борна
|4
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Ито Хироки
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Калайджич Саша
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|4
|3
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Вранкс Астер
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
1
4%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
7
29%
29%
1
6%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
6
25%
6
35%
76-90
Пропущено
31
31
17 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
8
26%
6
19%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
19%
5
16%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
5
16%
7
23%
76-90
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
2
17%
6
27%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
2
17%
5
23%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
24
20
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
4%
2
10%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
6
25%
1
5%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
9
38%
6
30%
76-90
Забито
36
39
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
3
8%
8
21%
1-15
6
17%
5
13%
16-30
8
22%
6
15%
31-45
6
17%
8
21%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
9
25%
6
15%
76-90
Пропущено
55
51
23 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 22
9
16%
8
16%
1-15
4
7%
6
12%
16-30
10
18%
9
18%
31-45
9
16%
7
14%
46-60
9
16%
8
16%
61-75
14
25%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1
Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0
Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:3 Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|3:3 Заявка
|32
|20
|4
|8
|80 - 49
|64
|3.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|5.
|Кёльн
|4:1 Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 46
|52
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 37
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|43 - 41
|51
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Майнц
|3:1 Заявка
|32
|12
|6
|14
|46 - 42
|42
|10.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|32
|12
|4
|16
|40 - 51
|40
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|12.
|Бохум
|3:3 Заявка
|31
|10
|7
|14
|33 - 48
|37
|13.
|Герта
|1:0 Заявка
|32
|10
|5
|17
|35 - 66
|35
|14.
|Аугсбург
|1:4 Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|16.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|32
|6
|10
|16
|36 - 56
|28
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 50
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|26 - 77
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:3 Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|3:3 Заявка
|16
|12
|1
|3
|50 - 26
|37
|3.
|Майнц
|3:1 Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|4:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|3:3 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|11.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|1:4 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|16.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|18.
|Арминия
|0:1 Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:3 Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|3:3 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Кёльн
|4:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 32
|17
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 35
|14
|12.
|Аугсбург
|1:4 Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Арминия
|0:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|15.
|Бохум
|3:3 Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 32
|12
|16.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|3:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Вольфсбург
Исход игры
Штуттгарт
45.5% (50)
Ничья
30.9% (34)
Вольфсбург
23.6% (26)
Тотал 2.5
Больше
57.94% (62)
Меньше
42.06% (45)
Обе команды забьют
Да
85.05% (91)
Нет
14.95% (16)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
29.1% (32)
1:1 Ничья
26.4% (29)
1:2 Вольфсбург
17.3% (19)
1:0 Штуттгарт
9.1% (10)
3:2 Штуттгарт
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Вольфсбург
1.8% (2)
0:2 Вольфсбург
1.8% (2)
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