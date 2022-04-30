77' Астер Вранкс из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

77' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Астер Вранкс нанес удар издали, а Флориан Мюллер отбил его обратно в игру!

75' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Тактическая замена. Нмеча Лукас уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

73' Герхардт Янник получил травму и заменен. Астер Вранкс выходит на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Вольфсбург

70' Фюрих Крис не смог попасть в створ ударом издали

70' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Соса Борна из команды Штуттгарт делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

66' Нмеча Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

66' Тиаго Томас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...

65' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

64' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Вольфсбург

62' Тиаго Томас из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

61' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Шлагер Ксавер получил желтую карточку от судьи

60' Фёрстер Филипп из команды Штуттгарт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

60' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Крузе Макс из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

58' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

57' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Каразор Атакан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Эндо Ватару из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Эндо Ватару из команды Штуттгарт делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

54' Герхардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Тиаго Томас из команды Штуттгарт навешивает в штрафную с рикошетом.

53' Удар от ворот произведет Вольфсбург

52' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Томми Эрик пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

49' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

47' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Нмеча Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Нмеча Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.