VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Виммер Патрик из команды Арминия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

43' Виммер Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

40' Удар от ворот произведет Арминия

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

37' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

36' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Герта выполняет удар от ворот.

30' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

27' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Рамос Гильерме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хорошую попытку сделал Зельке Дейви . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Отличные скиллы показывает Зельке Дейви , обводя своих соперников

24' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Так близко к голу! Зельке Дейви имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Штефан Ортега!

23' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

20' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Игрок Виммер Патрик из команды Арминия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Арминия

15' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

9' Виммер Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Герта выполняет удар от ворот.

6' Кастро Гонсало решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сердар Суат нанес удар головой, но Штефан Ортега спокойно отбил мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Герта начинает с центра поля