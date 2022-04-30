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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Арминия
0:1
Второй тайм: 84'
Герта
0'
34' Желтая карточка
Де Медина Натан
0:1
55' Гол
Тусар Люка
65' Желтая карточка
Виммер Патрик
76' Желтая карточка
Рихтер Марко
84'
0:1. Гол Люка Тузара (видео). Че...

Ход матча

34'
Де Медина Натан
 
55'
0:1
Тусар Люка
(Платтенхардт Марвин)
65'
Виммер Патрик
 
66'
Серра Янни
Индже Бурак
 
66'
Крюгер Флориан
Притль Мануэль
 
71'
 
Штарк Никлас
Боатенг Кевин-Принс
71'
 
Бьоркан Фредерик
Платтенхардт Марвин
72'
Белло Джордж
Лаурсен Якоб-Баррет
 
76'
 
Рихтер Марко
79'
 
Гехтер Линус
Рихтер Марко
79'
 
Luca Wollschlaeger
Зельке Дейви
83'
Хак Робин
Кастро Гонсало
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 108
Арминия 21.3% (23)
X 52.8% (57)
Герта 25.9% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Герта
2.76
3.44
2.83
Все Коэффициенты
Новости
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Притль
Мануэль
16
Кунце
Фабиан
20
Виммер
Патрик
7
Кастро
Гонсало
11
Окугава
Масая
17
Индже
Бурак
37
Лотка
Марсель
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
23
Рихтер
Марко
27
Боатенг
Кевин-Принс
8
Сердар
Суат
7
Зельке
Дейви
Арминия
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Арминия
Герта

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
ТМК
4:1
К
0:2
К
0:0
Б2
1:3
Б2
3:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.25
Виммер Патрик 3 0.09
Клос Фабиан 3 (2) 0.09
Серра Янни 2 0.06
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.06
Ласм Бриан 2 0.06
Крюгер Флориан 1 0.03
Кастро Гонсало 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.19
Рихтер Марко 5 0.16
Бельфодиль Исхак 4 0.13
Зельке Дейви 3 0.09
Сердар Суат 3 0.09
Эккеленкамп Юрген 3 0.09
Дарида Владимир 2 0.06
Маолида Мизиан 1 0.03
Лукебакио Доди 1 (1) 0.03
Штарк Никлас 1 0.03
Тусар Люка 1 0.03
Пёнтек Кшиштоф 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кемпф Марк-Оливер 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 8 0
Виммер Патрик 7 0
Бруннер Седрик 6 0
Нильссон Йоаким 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Де Медина Натан 2 0
Пипер Амос 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Серра Янни 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 8 0
Рихтер Марко 6 0
Сердар Суат 6 0
Дарида Владимир 5 0
Йоветич Стеван 4 0
Штарк Никлас 3 0
Тусар Люка 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Боята Дедрик 1 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Платтенхардт Марвин 2 0
Пекарик Петер 1 0
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Дордой Мартон 1 0
Лотка Марсель 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
5
36%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

20
35
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
0
0%
5
14%
1-15
6
30%
7
20%
16-30
5
25%
7
20%
31-45
2
10%
7
20%
46-60
5
25%
3
9%
61-75
2
10%
6
17%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 16
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
2
20%
6
30%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
2
20%
3
15%
76-90

Пропущено

29
34
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
7
24%
6
18%
46-60
5
17%
8
24%
61-75
5
17%
11
32%
76-90

Забито

24
31
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
13 Не забивали 9
4
17%
3
10%
1-15
3
13%
1
3%
16-30
3
13%
8
26%
31-45
7
29%
29%
7
23%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
5
21%
6
19%
76-90

Пропущено

49
69
23 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 41
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
4
8%
5
7%
1-15
10
20%
12
17%
16-30
9
18%
11
16%
31-45
9
18%
13
19%
46-60
10
20%
11
16%
61-75
7
14%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1
Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2
Герта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1
Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:3 Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д 3:3 Заявка 32 20 4 8 80 - 49 64
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Кёльн 4:1 Заявка 32 14 10 8 51 - 46 52
6. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
7. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Майнц 3:1 Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 32 12 4 16 40 - 51 40
11. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
12. Бохум 3:3 Заявка 31 10 7 14 33 - 48 37
13. Герта 1:0 Заявка 32 10 5 17 35 - 66 35
14. Аугсбург 1:4 Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
16. Штуттгарт 0:1 Заявка 32 6 10 16 36 - 56 28
17. Арминия 0:1 Заявка 32 5 11 16 24 - 50 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:3 Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д 3:3 Заявка 16 12 1 3 50 - 26 37
3. Майнц 3:1 Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн 4:1 Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум 3:3 Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург 1:4 Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта 1:0 Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт 0:1 Заявка 16 5 3 8 25 - 31 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия 0:1 Заявка 16 2 8 6 13 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:3 Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д 3:3 Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Кёльн 4:1 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 16 5 2 9 17 - 32 17
11. Герта 1:0 Заявка 16 4 2 10 12 - 35 14
12. Аугсбург 1:4 Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Арминия 0:1 Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
15. Бохум 3:3 Заявка 16 3 3 10 14 - 32 12
16. Штуттгарт 0:1 Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц 3:1 Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • 82'
    Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 82'
    Опасность предотвращена - Джордж Белло из команды Арминия вступил в отбор удачно
  • 82'
    Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 82'
    Сердар Суат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 82'
    Бьоркан Фредерик из команды Герта делает пас партнеру.
  • 81'
    Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 81'
    Арминия контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: Арминия: 59%, Герта: 41%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Арминия 21.3% (23)
    X 52.8% (57)
    Герта 25.9% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    Герта
    2.76
    3.44
    2.83
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Арминия 0:1 Герта онлайн

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    Прогнозы на матч Арминия 0:1 Герта

    Исход игры
    Арминия
    21.3% (23)
    Ничья
    52.8% (57)
    Герта
    25.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.5% (23)
    Меньше
    78.5% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.1% (52)
    1:0 Арминия
    14.8% (16)
    1:2 Герта
    13% (14)
    0:1 Герта
    11.1% (12)
    2:1 Арминия
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    3:1 Арминия
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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    Арминия
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