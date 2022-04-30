Стадион: Шюко-Арена
34' Желтая карточкаДе Медина Натан
0:1
54' ГолТусар Люка
65' Желтая карточкаВиммер Патрик
75' Желтая карточкаРихтер Марко
84' Желтая карточкаКунце Фабиан
1:1
90' ГолНильссон Йоаким
Ход матча
34'
54'
65'
75'
84'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
16
Кунце
Фабиан
17
Индже
Бурак
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Индже БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Marco Kostmann
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Магат Феликс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Арминия
Герта
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.25
|Виммер Патрик
|3
|0.09
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.09
|Серра Янни
|2
|0.06
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.06
|Ласм Бриан
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|1
|0.03
|Нильссон Йоаким
|1
|0.03
|Кастро Гонсало
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Хак Робин
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.19
|Рихтер Марко
|5
|0.16
|Бельфодиль Исхак
|4
|0.13
|Зельке Дейви
|3
|0.09
|Сердар Суат
|3
|0.09
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.09
|Дарида Владимир
|2
|0.06
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.03
|Штарк Никлас
|1
|0.03
|Тусар Люка
|1
|0.03
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|9
|0
|Виммер Патрик
|7
|0
|Бруннер Седрик
|6
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Пипер Амос
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|8
|0
|Рихтер Марко
|6
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Дарида Владимир
|5
|0
|Йоветич Стеван
|4
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Тусар Люка
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Боята Дедрик
|1
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
|Лотка Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Пропущено
21
36
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
5
14%
1-15
6
29%
7
19%
16-30
5
24%
7
19%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
5
24%
3
8%
61-75
2
10%
7
19%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 17
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
2
20%
6
30%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
2
20%
3
15%
76-90
Пропущено
29
34
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
7
24%
6
18%
46-60
5
17%
8
24%
61-75
5
17%
11
32%
76-90
Забито
25
32
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 9
4
16%
3
9%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
3
12%
8
25%
31-45
7
28%
8
25%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
6
24%
6
19%
76-90
Пропущено
50
70
23 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 42
20 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
4
8%
5
7%
1-15
10
20%
12
17%
16-30
9
18%
11
16%
31-45
10
20%
13
19%
46-60
10
20%
11
16%
61-75
7
14%
18
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1
Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2
Герта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1
Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|20
|3
|9
|80 - 50
|63
|3.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|32
|15
|10
|7
|53 - 37
|55
|4.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|6.
|Кёльн
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 46
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|43 - 41
|51
|8.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|32
|13
|7
|12
|52 - 48
|46
|9.
|Майнц
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|46 - 42
|42
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|11.
|Бохум
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|34 - 48
|39
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|40 - 52
|38
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 67
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|25 - 50
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|26 - 77
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|7.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 17
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 33
|15
|11.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Арминия 1:1 Герта
Исход игры
Арминия
21.3% (23)
Ничья
52.8% (57)
Герта
25.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
21.5% (23)
Меньше
78.5% (84)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.1% (52)
1:0 Арминия
14.8% (16)
1:2 Герта
13% (14)
0:1 Герта
11.1% (12)
2:1 Арминия
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
3:1 Арминия
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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