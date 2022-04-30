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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Арминия
1:1
Конец матча
Герта
0'
34' Желтая карточка
Де Медина Натан
0:1
54' Гол
Тусар Люка
65' Желтая карточка
Виммер Патрик
75' Желтая карточка
Рихтер Марко
84' Желтая карточка
Кунце Фабиан
1:1
90' Гол
Нильссон Йоаким
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Германии...
1:1. Гол Йоакима Нильссона (виде...
0:1. Гол Люка Тузара (видео). Че...

Ход матча

34'
Де Медина Натан
 
54'
0:1
Тусар Люка
(Платтенхардт Марвин)
65'
Виммер Патрик
 
66'
Серра Янни
Индже Бурак
 
66'
Крюгер Флориан
Притль Мануэль
 
71'
 
Штарк Никлас
Боатенг Кевин-Принс
71'
 
Бьоркан Фредерик
Платтенхардт Марвин
72'
Белло Джордж
Лаурсен Якоб-Баррет
 
75'
 
Рихтер Марко
78'
 
Гехтер Линус
Рихтер Марко
78'
 
Luca Wollschlaeger
Зельке Дейви
83'
Хак Робин
Кастро Гонсало
 
84'
Кунце Фабиан
 
85'
 
Миттельштедт Максимилиан
Сердар Суат
90'
Нильссон Йоаким
(Хак Робин)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Арминия 21.3% (23)
X 52.8% (57)
Герта 25.9% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Притль
Мануэль
16
Кунце
Фабиан
20
Виммер
Патрик
7
Кастро
Гонсало
11
Окугава
Масая
17
Индже
Бурак
37
Лотка
Марсель
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
23
Рихтер
Марко
27
Боатенг
Кевин-Принс
8
Сердар
Суат
7
Зельке
Дейви
Арминия
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Арминия
Герта

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
ТМК
4:1
К
0:2
К
0:0
Б2
1:3
Б2
3:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.25
Виммер Патрик 3 0.09
Клос Фабиан 3 (2) 0.09
Серра Янни 2 0.06
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.06
Ласм Бриан 2 0.06
Крюгер Флориан 1 0.03
Нильссон Йоаким 1 0.03
Кастро Гонсало 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Хак Робин 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.19
Рихтер Марко 5 0.16
Бельфодиль Исхак 4 0.13
Зельке Дейви 3 0.09
Сердар Суат 3 0.09
Эккеленкамп Юрген 3 0.09
Дарида Владимир 2 0.06
Маолида Мизиан 1 0.03
Лукебакио Доди 1 (1) 0.03
Штарк Никлас 1 0.03
Тусар Люка 1 0.03
Пёнтек Кшиштоф 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кемпф Марк-Оливер 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 9 0
Виммер Патрик 7 0
Бруннер Седрик 6 0
Нильссон Йоаким 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Де Медина Натан 2 0
Пипер Амос 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Серра Янни 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 8 0
Рихтер Марко 6 0
Сердар Суат 6 0
Дарида Владимир 5 0
Йоветич Стеван 4 0
Штарк Никлас 3 0
Тусар Люка 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Боята Дедрик 1 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Платтенхардт Марвин 2 0
Пекарик Петер 1 0
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Дордой Мартон 1 0
Лотка Марсель 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Пропущено

21
36
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
5
14%
1-15
6
29%
7
19%
16-30
5
24%
7
19%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
5
24%
3
8%
61-75
2
10%
7
19%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 17
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
2
20%
6
30%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
2
20%
3
15%
76-90

Пропущено

29
34
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
7
24%
6
18%
46-60
5
17%
8
24%
61-75
5
17%
11
32%
76-90

Забито

25
32
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 9
4
16%
3
9%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
3
12%
8
25%
31-45
7
28%
8
25%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
6
24%
6
19%
76-90

Пропущено

50
70
23 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 42
20 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
4
8%
5
7%
1-15
10
20%
12
17%
16-30
9
18%
11
16%
31-45
10
20%
13
19%
46-60
10
20%
11
16%
61-75
7
14%
18
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1
Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2
Герта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1
Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 32 20 3 9 80 - 50 63
3. Фрайбург 1:0 Заявка 32 15 10 7 53 - 37 55
4. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
5. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
6. Кёльн Заявка 32 14 10 8 51 - 46 52
7. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 32 13 7 12 52 - 48 46
9. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
11. Бохум Заявка 31 11 6 14 34 - 48 39
12. Вольфсбург Заявка 32 11 5 16 40 - 52 38
13. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 32 5 12 15 25 - 50 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
7. Фрайбург 1:0 Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 16 8 4 4 29 - 17 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург 1:0 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 16 4 3 9 17 - 33 15
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Арминия: 58%, Герта: 42%.
  • 96'
    Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Штарк Никлас пробует нанести удар издали, но Штефан Ортега держит все под контролем
  • 95'
    Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Де Медина Натан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      91'
      Виммер Патрик из команды Арминия подал угловой слева.
    • 91'
      Джордж Белло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Хак Робин из команды Арминия отправил кросс в штрафную...
    • 90'
      Герта начинает контратаку
    • 90'
      Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 89'
      Бьоркан Фредерик из команды Герта отправил кросс в штрафную...
    • 89'
      Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 89'
      Арминия пытается что-то создать.
    • 89'
      Luca Wollschlaeger из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Арминия 21.3% (23)
    X 52.8% (57)
    Герта 25.9% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Арминия 1:1 Герта онлайн

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    Прогнозы на матч Арминия 1:1 Герта

    Исход игры
    Арминия
    21.3% (23)
    Ничья
    52.8% (57)
    Герта
    25.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.5% (23)
    Меньше
    78.5% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.1% (52)
    1:0 Арминия
    14.8% (16)
    1:2 Герта
    13% (14)
    0:1 Герта
    11.1% (12)
    2:1 Арминия
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    3:1 Арминия
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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