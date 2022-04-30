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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 2584
Лугано
1:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
39' Желтая карточка
Лаванши Нума
0:1
58' Гол
Бонатини Леонардо
1:1
75' Гол
Саббатини Хонатан
87' Желтая карточка
Дапрела Фабио
90'+4
26
Amir
Saipi
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
27
Рюэгг
Кевин
17
Валенсуэла
Мильтон
20
Кустодио
Оливье
14
Саббатини
Хонатан
19
Целар
Жан
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
77
Болла
Бендегуз
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
59
Francis
Momoh
11
Бонатини
Леонардо
22
Giotto
Morandi
Лугано
3-4-2-1
Грасcхоппер
3-4-3

История личных встреч

Лугано
Грасcхоппер

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 8 (2) 0.25
Боттани Маттиа 6 0.19
Абубакар-Анкра Асума 4 0.13
Циглер Рето 4 (2) 0.13
Ловрич Санди 3 0.09
Лаванши Нума 3 0.09
Фаччинетти Микаэль 2 0.06
Саббатини Хонатан 2 0.06
Алиседа Игнасио 2 0.06
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.06
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Кустодио Оливье 1 0.03
Kreshnik Hajrizi 1 0.03
Марич Мият 1 (1) 0.03
Hadj Mahmoud 1 0.03
Рюэгг Кевин 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Yuri VI 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 0.31
Кавабэ Хаяо 7 0.22
Бонатини Леонардо 7 (4) 0.22
Болла Бендегуз 4 0.13
Марграйттер Георг 4 0.13
Герц Кристиан 3 0.09
Francis Momoh 3 0.09
Кампана Леонардо 3 (2) 0.09
Allan Arigoni 2 0.06
Djibril Diani 2 0.06
Dominik Schmid2 1 0.03
Пушич Петар 1 0.03
Giotto Morandi 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Леняни Эрмир 0 0
Абраши Амир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 11 0
Дапрела Фабио 9 0
Лаванши Нума 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Циглер Рето 4 0
Марич Мият 4 0
Ловрич Санди 4 0
Целар Жан 3 0
Yuri VI 3 0
Amir Saipi 3 0
Рюэгг Кевин 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 6 1
Герц Кристиан 7 0
Сене Кали 7 0
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Кавабэ Хаяо 6 0
Allan Arigoni 5 0
Леняни Эрмир 4 0
Жордау Бруну 4 0
Djibril Diani 4 0
Dominik Schmid2 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Да Силва Нуну 3 0
Пушич Петар 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Francis Momoh 2 0
Сантуш Андре 0 1
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0
Dion Kacuri 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
23
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
5%
3
13%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
7
33%
4
17%
31-45
1
5%
7
30%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Пропущено

23
17
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
5
22%
5
29%
29%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

19
30
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
1
5%
3
10%
1-15
2
11%
8
27%
16-30
6
32%
7
23%
31-45
5
26%
6
20%
46-60
1
5%
1
3%
61-75
4
21%
5
17%
76-90

Пропущено

27
31
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
2
7%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
2
7%
5
16%
46-60
8
30%
30%
7
23%
61-75
7
26%
10
32%
76-90

Забито

40
53
21 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 17
11 Не забивали 3
2
5%
6
11%
1-15
6
15%
9
17%
16-30
13
33%
11
21%
31-45
6
15%
13
25%
46-60
4
10%
5
9%
61-75
9
23%
9
17%
76-90

Пропущено

50
48
23 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
7
14%
8
17%
1-15
6
12%
4
8%
16-30
10
20%
5
10%
31-45
6
12%
7
15%
46-60
10
20%
9
19%
61-75
11
22%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3
Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 31 21 6 4 69 - 38 69
2. Базель 31 14 14 3 67 - 37 56
3. Янг Бойз 31 13 11 7 68 - 43 50
4. Лугано 32 14 5 13 42 - 48 47
5. Санкт-Галлен 0:0 32 12 9 11 58 - 54 45
6. Серветт 0:0 32 12 6 14 45 - 55 42
7. Грасcхоппер 32 8 12 12 50 - 51 36
8. Сьон 31 9 7 15 38 - 58 34
9. Люцерн 31 5 12 14 37 - 59 27
10. Лозанна-Спорт 31 4 8 19 34 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Базель 15 7 7 1 36 - 16 28
4. Лугано 16 8 3 5 22 - 22 27
5. Санкт-Галлен 0:0 16 6 7 3 31 - 25 25
6. Серветт 0:0 16 7 4 5 23 - 22 25
7. Сьон 15 6 3 6 16 - 18 21
8. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
9. Люцерн 15 4 3 8 18 - 27 15
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Санкт-Галлен 0:0 16 6 2 8 27 - 29 20
4. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
5. Янг Бойз 15 4 6 5 34 - 23 18
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 0:0 16 5 2 9 22 - 33 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 15 1 4 10 12 - 29 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Марич Мият уходит с поля. Kreshnik Hajrizi выходит вместо него
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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