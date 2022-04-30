Стадион: Корнаредо Зрители: 2584
1:1
Конец матча
39' Желтая карточкаЛаванши Нума
0:1
58' ГолБонатини Леонардо
1:1
75' ГолСаббатини Хонатан
87' Желтая карточкаДапрела Фабио
Ход матча
39'
58'
0:1
75'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 13
-
51 Владение мячом, % 49
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
27
Рюэгг
Кевин
19
Целар
Жан
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Лугано
Грасcхоппер
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|8 (2)
|0.25
|Боттани Маттиа
|6
|0.19
|Абубакар-Анкра Асума
|4
|0.13
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.13
|Ловрич Санди
|3
|0.09
|Лаванши Нума
|3
|0.09
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.06
|Саббатини Хонатан
|2
|0.06
|Алиседа Игнасио
|2
|0.06
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.06
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.03
|Марич Мият
|1 (1)
|0.03
|Hadj Mahmoud
|1
|0.03
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10
|0.31
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.22
|Бонатини Леонардо
|7 (4)
|0.22
|Болла Бендегуз
|4
|0.13
|Марграйттер Георг
|4
|0.13
|Герц Кристиан
|3
|0.09
|Francis Momoh
|3
|0.09
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.09
|Allan Arigoni
|2
|0.06
|Djibril Diani
|2
|0.06
|Dominik Schmid2
|1
|0.03
|Пушич Петар
|1
|0.03
|Giotto Morandi
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Абраши Амир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|11
|0
|Дапрела Фабио
|9
|0
|Лаванши Нума
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Циглер Рето
|4
|0
|Марич Мият
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Yuri VI
|3
|0
|Amir Saipi
|3
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|6
|1
|Герц Кристиан
|7
|0
|Сене Кали
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|6
|0
|Allan Arigoni
|5
|0
|Леняни Эрмир
|4
|0
|Жордау Бруну
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Dominik Schmid2
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Да Силва Нуну
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
|Dion Kacuri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
23
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
5%
3
13%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
7
33%
4
17%
31-45
1
5%
7
30%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
5
24%
4
17%
76-90
Пропущено
23
17
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
5
22%
5
29%
29%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
19
30
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
1
5%
3
10%
1-15
2
11%
8
27%
16-30
6
32%
7
23%
31-45
5
26%
6
20%
46-60
1
5%
1
3%
61-75
4
21%
5
17%
76-90
Пропущено
27
31
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
2
7%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
2
7%
5
16%
46-60
8
30%
30%
7
23%
61-75
7
26%
10
32%
76-90
Забито
40
53
21 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 17
11 Не забивали 3
2
5%
6
11%
1-15
6
15%
9
17%
16-30
13
33%
11
21%
31-45
6
15%
13
25%
46-60
4
10%
5
9%
61-75
9
23%
9
17%
76-90
Пропущено
50
48
23 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
7
14%
8
17%
1-15
6
12%
4
8%
16-30
10
20%
5
10%
31-45
6
12%
7
15%
46-60
10
20%
9
19%
61-75
11
22%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3
Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|31
|21
|6
|4
|69 - 38
|69
|2.
|Базель
|31
|14
|14
|3
|67 - 37
|56
|3.
|Янг Бойз
|31
|13
|11
|7
|68 - 43
|50
|4.
|Лугано
|32
|14
|5
|13
|42 - 48
|47
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0
|32
|12
|9
|11
|58 - 54
|45
|6.
|Серветт
|0:0
|32
|12
|6
|14
|45 - 55
|42
|7.
|Грасcхоппер
|32
|8
|12
|12
|50 - 51
|36
|8.
|Сьон
|31
|9
|7
|15
|38 - 58
|34
|9.
|Люцерн
|31
|5
|12
|14
|37 - 59
|27
|10.
|Лозанна-Спорт
|31
|4
|8
|19
|34 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Базель
|15
|7
|7
|1
|36 - 16
|28
|4.
|Лугано
|16
|8
|3
|5
|22 - 22
|27
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0
|16
|6
|7
|3
|31 - 25
|25
|6.
|Серветт
|0:0
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|7.
|Сьон
|15
|6
|3
|6
|16 - 18
|21
|8.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|30 - 31
|18
|9.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Санкт-Галлен
|0:0
|16
|6
|2
|8
|27 - 29
|20
|4.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|5.
|Янг Бойз
|15
|4
|6
|5
|34 - 23
|18
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|0:0
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|15
|1
|4
|10
|12 - 29
|7