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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Серветт
0:1
Второй тайм: 82'
Санкт-Галлен
0'
13' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
62' Желтая карточка
Сассо Венсан
0:1
68' Гол
Фазлии Бетим
71' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
82'

Ход матча

13'
Стеванович Мирослав
 
62'
Сассо Венсан
 
64'
Роделен Ронни
Бедья Крис
 
64'
 
Euclides Cabral
Patrick Sutter
64'
 
Лунгой Кристофер
Шуберт Фабиан
64'
 
Alessio Besio
Дуа Квадво
68'
0:1
Фазлии Бетим
(Руис Виктор III)
71'
 
Лунгой Кристофер
75'
 
Тома Бастьен
Фазлии Бетим
77'
Оберлин Димитри
Антунес Алексис
 
80'
 
Янкевиц Александр
Руис Виктор

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
2.49
3.80
2.69
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
27
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
17
Имери
Кастриот
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
10
Руис
Виктор
III
7
Шуберт
Фабиан
11
Дуа
Квадво
Серветт
4-1-2-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Серветт
Санкт-Галлен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 11 (2) 0.34
Киэ Грежон 6 0.19
Конья Тимоте 5 0.16
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.13
Роделен Ронни 4 0.13
Схалк Алекс 3 0.09
Руй Стив 3 0.09
Антунес Алексис 2 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.03
Оберлин Димитри 1 0.03
Сотье Антони 1 0.03
Сассо Венсан 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Вуйоз Николя 1 0.03
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Диалло Мусса 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 12 (2) 0.38
Гийемено Джереми 8 0.25
Йуан Элье 6 0.19
Руис Виктор III 5 (3) 0.16
Гёртлер Лукас 4 (2) 0.13
Шуберт Фабиан 4 0.13
Фон Моос Юлиан 4 0.13
Люхингер Николас 2 0.06
Диаките Усман 2 0.06
Фазлии Бетим 2 0.06
Шмидт Исаак 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Alessio Besio 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Лунгой Кристофер 1 0.03
Patrick Sutter 1 0.03
Matej Maglica 1 0.03
Кемптер Михаэль 1 0.03
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 11 1
Клиши Гаэль 5 1
Дулин Давид 5 1
Сеспедес Борис 6 0
Диалло Мусса 4 1
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Киэ Грежон 4 0
Имери Кастриот 4 0
Руй Стив 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0
Valton Behrami 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 0
Гийемено Джереми 8 1
Фазлии Бетим 6 1
Йуан Элье 4 1
Patrick Sutter 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Euclides Cabral 3 1
Кинтилья Хорди 2 1
Руис Виктор III 3 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Matej Maglica 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
27
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
9%
5
19%
1-15
6
26%
6
22%
16-30
6
26%
3
11%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
2
9%
6
22%
76-90

Пропущено

22
29
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
14%
4
14%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
4
18%
7
24%
76-90

Забито

23
33
8 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
2
9%
8
24%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
8
35%
5
15%
76-90

Пропущено

32
23
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
13%
4
17%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
7
22%
4
17%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
7
22%
7
30%
76-90

Забито

46
60
22 В 1-м тайме 34
24 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 20
5 Не забивали 4
4
9%
13
22%
1-15
8
17%
12
20%
16-30
10
22%
9
15%
31-45
7
15%
5
8%
46-60
7
15%
10
17%
61-75
10
22%
11
18%
76-90

Пропущено

54
52
24 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 24
7
13%
8
15%
1-15
4
7%
8
15%
16-30
13
24%
7
13%
31-45
9
17%
9
17%
46-60
10
19%
6
12%
61-75
11
20%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1
Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2
Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 31 21 6 4 69 - 38 69
2. Базель 31 14 14 3 67 - 37 56
3. Янг Бойз 31 13 11 7 68 - 43 50
4. Санкт-Галлен 1:0 32 13 8 11 59 - 54 47
5. Лугано 32 14 5 13 42 - 48 47
6. Серветт 0:1 32 12 5 15 45 - 56 41
7. Грасcхоппер 32 8 12 12 50 - 51 36
8. Сьон 31 9 7 15 38 - 58 34
9. Люцерн 31 5 12 14 37 - 59 27
10. Лозанна-Спорт 31 4 8 19 34 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Базель 15 7 7 1 36 - 16 28
4. Лугано 16 8 3 5 22 - 22 27
5. Санкт-Галлен 1:0 16 6 7 3 31 - 25 25
6. Серветт 0:1 16 7 3 6 23 - 23 24
7. Сьон 15 6 3 6 16 - 18 21
8. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
9. Люцерн 15 4 3 8 18 - 27 15
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Санкт-Галлен 1:0 16 7 1 8 28 - 29 22
4. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
5. Янг Бойз 15 4 6 5 34 - 23 18
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 0:1 16 5 2 9 22 - 33 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 15 1 4 10 12 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Стеванович Мирослав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
2.49
3.80
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 0:1 Санкт-Галлен онлайн

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