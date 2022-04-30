Стадион: Стад де Женев Зрители: 5394
0:2
Конец матча
13' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
62' Желтая карточкаСассо Венсан
0:1
68' ГолФазлии Бетим
71' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
0:2
88' ГолЛунгой Кристофер
90' Желтая карточкаДулин Давид
Ход матча
62'
68'
0:1
71'
88'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
50 Владение мячом, % 50
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
11
Дуа
Квадво
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Серветт
Санкт-Галлен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|11 (2)
|0.34
|Киэ Грежон
|6
|0.19
|Конья Тимоте
|5
|0.16
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.13
|Роделен Ронни
|4
|0.13
|Схалк Алекс
|3
|0.09
|Руй Стив
|3
|0.09
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Валь Тео
|1 (1)
|0.03
|Оберлин Димитри
|1
|0.03
|Сотье Антони
|1
|0.03
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Вуйоз Николя
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Бауэр Мориц
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|12 (2)
|0.38
|Гийемено Джереми
|8
|0.25
|Йуан Элье
|6
|0.19
|Руис Виктор III
|5 (3)
|0.16
|Гёртлер Лукас
|4 (2)
|0.13
|Шуберт Фабиан
|4
|0.13
|Фон Моос Юлиан
|4
|0.13
|Люхингер Николас
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|Диаките Усман
|2
|0.06
|Фазлии Бетим
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Alessio Besio
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Patrick Sutter
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1
|0.03
|Кемптер Михаэль
|1
|0.03
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|11
|1
|Дулин Давид
|6
|1
|Клиши Гаэль
|5
|1
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Диалло Мусса
|4
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Имери Кастриот
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
|Valton Behrami
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|10
|0
|Гийемено Джереми
|8
|1
|Фазлии Бетим
|6
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Patrick Sutter
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Euclides Cabral
|3
|1
|Кинтилья Хорди
|2
|1
|Руис Виктор III
|3
|0
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Matej Maglica
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
29
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
9%
5
17%
1-15
6
26%
6
21%
16-30
6
26%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
2
9%
7
24%
76-90
Пропущено
24
29
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
13%
4
14%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
5
21%
4
14%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
5
21%
7
24%
76-90
Забито
23
33
8 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
2
9%
8
24%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
8
35%
5
15%
76-90
Пропущено
32
23
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
13%
4
17%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
7
22%
4
17%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
7
22%
7
30%
76-90
Забито
46
62
22 В 1-м тайме 34
24 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 21
6 Не забивали 4
4
9%
13
21%
1-15
8
17%
12
19%
16-30
10
22%
9
15%
31-45
7
15%
5
8%
46-60
7
15%
11
18%
61-75
10
22%
12
19%
76-90
Пропущено
56
52
24 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 24
7
13%
8
15%
1-15
4
7%
8
15%
16-30
13
23%
7
13%
31-45
9
16%
9
17%
46-60
11
20%
6
12%
61-75
12
21%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1
Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2
Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|31
|21
|6
|4
|69 - 38
|69
|2.
|Базель
|31
|14
|14
|3
|67 - 37
|56
|3.
|Янг Бойз
|31
|13
|11
|7
|68 - 43
|50
|4.
|Санкт-Галлен
|32
|13
|8
|11
|60 - 54
|47
|5.
|Лугано
|32
|14
|5
|13
|42 - 48
|47
|6.
|Серветт
|32
|12
|5
|15
|45 - 57
|41
|7.
|Грасcхоппер
|32
|8
|12
|12
|50 - 51
|36
|8.
|Сьон
|31
|9
|7
|15
|38 - 58
|34
|9.
|Люцерн
|31
|5
|12
|14
|37 - 59
|27
|10.
|Лозанна-Спорт
|31
|4
|8
|19
|34 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Базель
|15
|7
|7
|1
|36 - 16
|28
|4.
|Лугано
|16
|8
|3
|5
|22 - 22
|27
|5.
|Санкт-Галлен
|16
|6
|7
|3
|31 - 25
|25
|6.
|Серветт
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|15
|6
|3
|6
|16 - 18
|21
|8.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|30 - 31
|18
|9.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|1
|8
|29 - 29
|22
|4.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|5.
|Янг Бойз
|15
|4
|6
|5
|34 - 23
|18
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|15
|1
|4
|10
|12 - 29
|7