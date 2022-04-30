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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 5394
Серветт
0:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
13' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
62' Желтая карточка
Сассо Венсан
0:1
68' Гол
Фазлии Бетим
71' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
0:2
88' Гол
Лунгой Кристофер
90' Желтая карточка
Дулин Давид
90'+5
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
27
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
17
Имери
Кастриот
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
10
Руис
Виктор
III
7
Шуберт
Фабиан
11
Дуа
Квадво
Серветт
4-1-2-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Серветт
Санкт-Галлен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 11 (2) 0.34
Киэ Грежон 6 0.19
Конья Тимоте 5 0.16
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.13
Роделен Ронни 4 0.13
Схалк Алекс 3 0.09
Руй Стив 3 0.09
Антунес Алексис 2 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.03
Оберлин Димитри 1 0.03
Сотье Антони 1 0.03
Сассо Венсан 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Вуйоз Николя 1 0.03
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Диалло Мусса 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 12 (2) 0.38
Гийемено Джереми 8 0.25
Йуан Элье 6 0.19
Руис Виктор III 5 (3) 0.16
Гёртлер Лукас 4 (2) 0.13
Шуберт Фабиан 4 0.13
Фон Моос Юлиан 4 0.13
Люхингер Николас 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
Диаките Усман 2 0.06
Фазлии Бетим 2 0.06
Шмидт Исаак 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Alessio Besio 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Patrick Sutter 1 0.03
Matej Maglica 1 0.03
Кемптер Михаэль 1 0.03
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 11 1
Дулин Давид 6 1
Клиши Гаэль 5 1
Сеспедес Борис 6 0
Диалло Мусса 4 1
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Киэ Грежон 4 0
Имери Кастриот 4 0
Руй Стив 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0
Valton Behrami 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 0
Гийемено Джереми 8 1
Фазлии Бетим 6 1
Йуан Элье 4 1
Patrick Sutter 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Euclides Cabral 3 1
Кинтилья Хорди 2 1
Руис Виктор III 3 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Matej Maglica 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
29
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
9%
5
17%
1-15
6
26%
6
21%
16-30
6
26%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
2
9%
7
24%
76-90

Пропущено

24
29
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
13%
4
14%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
5
21%
4
14%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
5
21%
7
24%
76-90

Забито

23
33
8 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
2
9%
8
24%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
8
35%
5
15%
76-90

Пропущено

32
23
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
13%
4
17%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
7
22%
4
17%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
7
22%
7
30%
76-90

Забито

46
62
22 В 1-м тайме 34
24 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 21
6 Не забивали 4
4
9%
13
21%
1-15
8
17%
12
19%
16-30
10
22%
9
15%
31-45
7
15%
5
8%
46-60
7
15%
11
18%
61-75
10
22%
12
19%
76-90

Пропущено

56
52
24 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 24
7
13%
8
15%
1-15
4
7%
8
15%
16-30
13
23%
7
13%
31-45
9
16%
9
17%
46-60
11
20%
6
12%
61-75
12
21%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1
Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2
Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 31 21 6 4 69 - 38 69
2. Базель 31 14 14 3 67 - 37 56
3. Янг Бойз 31 13 11 7 68 - 43 50
4. Санкт-Галлен 32 13 8 11 60 - 54 47
5. Лугано 32 14 5 13 42 - 48 47
6. Серветт 32 12 5 15 45 - 57 41
7. Грасcхоппер 32 8 12 12 50 - 51 36
8. Сьон 31 9 7 15 38 - 58 34
9. Люцерн 31 5 12 14 37 - 59 27
10. Лозанна-Спорт 31 4 8 19 34 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Базель 15 7 7 1 36 - 16 28
4. Лугано 16 8 3 5 22 - 22 27
5. Санкт-Галлен 16 6 7 3 31 - 25 25
6. Серветт 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 15 6 3 6 16 - 18 21
8. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
9. Люцерн 15 4 3 8 18 - 27 15
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Санкт-Галлен 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
5. Янг Бойз 15 4 6 5 34 - 23 18
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 15 1 4 10 12 - 29 7
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      13'
      Стеванович Мирослав получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серветт 0:2 Санкт-Галлен онлайн

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