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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Монако
0:0
Первый тайм: 11'
Анже
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 108
Монако 97.2% (105)
X 1.9% (2)
Анже 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Анже
1.41
5.36
9.04
Все Коэффициенты
Новости
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
36
Матазо
Элио
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
16
Мандреа
Антони
6
Эбосс
Энцо
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
25
Бамба
Абдулайе
18
Унаи
Аззедин
23
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
3
Думбия
Сулейман
22
Яколиш
Марин
10
Фюльжени
Анжело
Монако
4-2-3-1
Анже
3-5-2

История личных встреч

Монако
Анже

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л2
2:2
Л2
1:2
Л2
1:2
К
4:3
Л2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 20 (7) 0.59
Фолланд Кевин 8 (1) 0.24
Диоп Софьян 6 0.18
Желсон Мартиньш 4 0.12
Боаду Мирон 4 0.12
Головин Александр 3 0.09
Кайо Энрике 2 0.06
Скардовелли Вандерсон 2 0.06
Чуамени Орельен 1 0.03
Лукас Жан 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 8 (3) 0.24
Мангани Тома 6 (5) 0.18
Фюльжени Анжело 5 0.15
Траоре Исмаэль 4 0.12
Чо Мохамед-Али 3 0.09
Баокен Стефан 2 0.06
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Ромен Тома 2 0.06
Бенталеб Набиль 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Думбия Сулейман 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 9 1
Фолланд Кевин 7 0
Сидибе Джибриль 6 0
Диоп Софьян 6 0
Марипан Гильермо 5 0
Дисаси Аксель 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Агилар Рубен 4 0
Желсон Мартиньш 4 0
Кайо Энрике 4 0
Бадьяшиль Бенуа 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Головин Александр 2 1
Лукас Жан 2 1
Скардовелли Вандерсон 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Нико Ковач 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 9 1
Ромен Тома 9 0
Чо Мохамед-Али 4 2
Буфаль Софьян 6 0
Мангани Тома 5 0
Менди Батиста 5 0
Кабо Джимми 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Бенталеб Набиль 3 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Бамба Абдулайе 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
21
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
12%
2
10%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
7
21%
6
29%
31-45
5
15%
5
24%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
6
18%
3
14%
76-90

Пропущено

13
29
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
2
15%
2
7%
1-15
1
8%
7
24%
16-30
4
31%
1
3%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
23%
8
28%
76-90

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
22%
3
19%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
19%
5
22%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
5
22%
76-90

Забито

56
37
25 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 15
11 Не забивали 10
5
9%
3
8%
1-15
9
16%
5
14%
16-30
11
20%
9
24%
31-45
12
21%
8
22%
46-60
8
14%
6
16%
61-75
11
20%
6
16%
76-90

Пропущено

34
52
18 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
6
18%
7
13%
1-15
4
12%
11
21%
16-30
8
24%
3
6%
31-45
4
12%
10
19%
46-60
5
15%
8
15%
61-75
7
21%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1
Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1
Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
4. Монако 0:0 Заявка 35 17 9 9 55 - 35 60
5. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест 0:0 Заявка 35 12 10 13 43 - 48 46
12. Монпелье 0:0 Заявка 35 12 7 16 46 - 51 43
13. Реймс 0:0 Заявка 35 9 14 12 36 - 37 41
14. Анже 0:0 Заявка 35 8 12 15 38 - 51 36
15. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
16. Лорьян 0:0 Заявка 35 8 11 16 33 - 57 35
17. Клермон 0:0 Заявка 35 8 10 17 35 - 63 34
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец 0:0 Заявка 35 4 13 18 29 - 60 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако 0:0 Заявка 18 10 5 3 32 - 14 35
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье 0:0 Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
12. Лорьян 0:0 Заявка 17 6 6 5 18 - 16 24
13. Брест 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 24 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже 0:0 Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон 0:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец 0:0 Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако 0:0 Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс 0:0 Заявка 18 4 8 6 14 - 19 20
11. Клермон 0:0 Заявка 18 5 4 9 16 - 33 19
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Монпелье 0:0 Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже 0:0 Заявка 18 2 10 6 21 - 29 16
16. Мец 0:0 Заявка 18 3 6 9 12 - 31 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 8'
    Головин попытался прострелить с левого края, не прошла передача, защита перекрыла путь. 
  • 7'
    Бенталеб сфолил на Диопе в центре поля, быстро разыграли хозяева, не стали они отсюда "грузить" в штрафную. 
  • Офсайд
    6'
    Мандреа вовремя вышел из ворот, опередив соперника, хотя там и так бы не засчитали. Офсайд. 
  • 5'
    Энрике мягко подал в штрафную, и Фолланд пробил головой в створ. Слабоватым вышел удар, голкипер на месте. 
  • 4'
    Гости контролируют мяч на своей половине, не очень-то охотно "Монако" идет в прессинг. 
  • 3'
    Хороший старт для аутсайдера встречви, да и мячом они владеют в начале куда больше оппонента. 
  • Опасный момент
    2'
    Оунахи подал с левого фланга прямо в штрафную, где оказался Яколиш, который с лету перевел мяч мимо створа! Опасно на первых же минутах.
  • Первый тайм начался
    Матч начался. 
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Элиот Матазо из команды Монако поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
  • 10'
    Контроль мяча: Монако: 33%, Анже: 67%.
  • 10'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Как он промахнулся? Бен-Йеддер Виссам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 9'
    Монако пытается что-то создать.
  • 9'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Монако пытается что-то создать.
  • 8'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Агилар Рубен из команды Монако навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 8'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Головин Александр из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
  • Офсайд
    6'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако в офсайде
  • 6'
    Монако пытается что-то создать.
  • 6'
    Фолланд Кевин нанес удар головой, но Антони Мандреа спокойно отбил мяч.
  • 5'
    Кайо Энрике из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Монако пытается что-то создать.
  • 5'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Яколиш Марин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Монако начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 0:0 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Монако 0:0 Анже

Исход игры
Монако
97.2% (106)
Ничья
1.8% (2)
Анже
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (51)
Меньше
52.34% (56)
Обе команды забьют
Да
44.86% (48)
Нет
55.14% (59)
Популярный счёт
2:0 Монако
37.6% (41)
2:1 Монако
25.7% (28)
3:1 Монако
14.7% (16)
1:0 Монако
11.9% (13)
3:0 Монако
4.6% (5)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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