Первый тайм

8' Головин попытался прострелить с левого края, не прошла передача, защита перекрыла путь.

7' Бенталеб сфолил на Диопе в центре поля, быстро разыграли хозяева, не стали они отсюда "грузить" в штрафную.

6' Мандреа вовремя вышел из ворот, опередив соперника, хотя там и так бы не засчитали. Офсайд.

5' Энрике мягко подал в штрафную, и Фолланд пробил головой в створ. Слабоватым вышел удар, голкипер на месте.

4' Гости контролируют мяч на своей половине, не очень-то охотно "Монако" идет в прессинг.

3' Хороший старт для аутсайдера встречви, да и мячом они владеют в начале куда больше оппонента.