Стадион: Луи II
История личных встреч
Монако
Анже
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
18 матчей
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|20 (7)
|0.59
|Фолланд Кевин
|8 (1)
|0.24
|Диоп Софьян
|6
|0.18
|Желсон Мартиньш
|4
|0.12
|Боаду Мирон
|4
|0.12
|Головин Александр
|3
|0.09
|Кайо Энрике
|2
|0.06
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.06
|Чуамени Орельен
|1
|0.03
|Лукас Жан
|1
|0.03
|Дисаси Аксель
|1
|0.03
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|8 (3)
|0.24
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.18
|Фюльжени Анжело
|5
|0.15
|Траоре Исмаэль
|4
|0.12
|Чо Мохамед-Али
|3
|0.09
|Баокен Стефан
|2
|0.06
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Унаи Аззедин
|2
|0.06
|Ромен Тома
|2
|0.06
|Бенталеб Набиль
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Думбия Сулейман
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|9
|1
|Фолланд Кевин
|7
|0
|Сидибе Джибриль
|6
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Дисаси Аксель
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Агилар Рубен
|4
|0
|Желсон Мартиньш
|4
|0
|Кайо Энрике
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Головин Александр
|2
|1
|Лукас Жан
|2
|1
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|9
|1
|Ромен Тома
|9
|0
|Чо Мохамед-Али
|4
|2
|Буфаль Софьян
|6
|0
|Мангани Тома
|5
|0
|Менди Батиста
|5
|0
|Кабо Джимми
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
21
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
12%
2
10%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
7
21%
6
29%
31-45
5
15%
5
24%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
6
18%
3
14%
76-90
Пропущено
13
29
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
2
15%
2
7%
1-15
1
8%
7
24%
16-30
4
31%
1
3%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
23%
8
28%
76-90
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
22%
3
19%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
19%
5
22%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
5
22%
76-90
Забито
56
37
25 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 15
11 Не забивали 10
5
9%
3
8%
1-15
9
16%
5
14%
16-30
11
20%
9
24%
31-45
12
21%
8
22%
46-60
8
14%
6
16%
61-75
11
20%
6
16%
76-90
Пропущено
34
52
18 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
6
18%
7
13%
1-15
4
12%
11
21%
16-30
8
24%
3
6%
31-45
4
12%
10
19%
46-60
5
15%
8
15%
61-75
7
21%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1
Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1
Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|6.
|Страсбург
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 36
|56
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 40
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 41
|50
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|36 - 37
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Монако - Анже
Исход игры
Монако
100% (40)
Ничья
0% (0)
Анже
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
40% (16)
Нет
60% (24)
Популярный счёт
2:0 Монако
42.5% (17)
2:1 Монако
25% (10)
3:1 Монако
12.5% (5)
1:0 Монако
10% (4)
3:0 Монако
7.5% (3)
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