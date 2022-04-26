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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Монако
 
Позже
Анже
Прогнозы 40
Монако 100% (40)
X 0% (0)
Анже 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Анже
1.43
5.22
8.95
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Монако
Анже

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л2
2:2
Л2
1:2
Л2
1:2
К
4:3
Л2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 20 (7) 0.59
Фолланд Кевин 8 (1) 0.24
Диоп Софьян 6 0.18
Желсон Мартиньш 4 0.12
Боаду Мирон 4 0.12
Головин Александр 3 0.09
Кайо Энрике 2 0.06
Скардовелли Вандерсон 2 0.06
Чуамени Орельен 1 0.03
Лукас Жан 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 8 (3) 0.24
Мангани Тома 6 (5) 0.18
Фюльжени Анжело 5 0.15
Траоре Исмаэль 4 0.12
Чо Мохамед-Али 3 0.09
Баокен Стефан 2 0.06
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Ромен Тома 2 0.06
Бенталеб Набиль 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Думбия Сулейман 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 9 1
Фолланд Кевин 7 0
Сидибе Джибриль 6 0
Диоп Софьян 6 0
Марипан Гильермо 5 0
Дисаси Аксель 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Агилар Рубен 4 0
Желсон Мартиньш 4 0
Кайо Энрике 4 0
Бадьяшиль Бенуа 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Головин Александр 2 1
Лукас Жан 2 1
Скардовелли Вандерсон 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Нико Ковач 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 9 1
Ромен Тома 9 0
Чо Мохамед-Али 4 2
Буфаль Софьян 6 0
Мангани Тома 5 0
Менди Батиста 5 0
Кабо Джимми 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Бенталеб Набиль 3 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Бамба Абдулайе 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
21
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
12%
2
10%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
7
21%
6
29%
31-45
5
15%
5
24%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
6
18%
3
14%
76-90

Пропущено

13
29
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
2
15%
2
7%
1-15
1
8%
7
24%
16-30
4
31%
1
3%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
23%
8
28%
76-90

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
22%
3
19%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
19%
5
22%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
5
22%
76-90

Забито

56
37
25 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 15
11 Не забивали 10
5
9%
3
8%
1-15
9
16%
5
14%
16-30
11
20%
9
24%
31-45
12
21%
8
22%
46-60
8
14%
6
16%
61-75
11
20%
6
16%
76-90

Пропущено

34
52
18 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
6
18%
7
13%
1-15
4
12%
11
21%
16-30
8
24%
3
6%
31-45
4
12%
10
19%
46-60
5
15%
8
15%
61-75
7
21%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1
Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1
Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
6. Страсбург Заявка 34 15 11 8 55 - 36 56
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 34 13 12 9 42 - 40 51
10. Нант Заявка 34 14 8 12 48 - 41 50
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 34 9 13 12 36 - 37 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Анже от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 19 минут.

    Главный судья: Хадж Хаким

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Монако 100% (40)
    X 0% (0)
    Анже 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Анже
    1.43
    5.22
    8.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Анже онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Анже

    Исход игры
    Монако
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Анже
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (16)
    Нет
    60% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    42.5% (17)
    2:1 Монако
    25% (10)
    3:1 Монако
    12.5% (5)
    1:0 Монако
    10% (4)
    3:0 Монако
    7.5% (3)
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