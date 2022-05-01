  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Брест
0:0
Первый тайм: 11'
Клермон
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 110
Брест 80% (88)
X 16.4% (18)
Клермон 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Клермон
2.32
3.64
3.23
Все Коэффициенты
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
25
Дель
Кастильо
Ромен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
24
Белайли
Юсеф
15
Мунье
Стив
11
Сатриано
Мартин
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
7
Маньен
Йоанн
10
Да
Кунья
Лукас
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
18
Рашани
Эльбасан
Брест
4-4-2
Клермон
4-3-3

История личных встреч

Брест
Клермон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 11 0.31
Февр Ромен 7 (5) 0.2
Мунье Стив 7 (2) 0.2
Ле Дуарон Жереми 5 0.14
Кардона Ирвин 4 0.11
Сатриано Мартин 4 0.11
Шардонне Брендан 3 0.09
Белайли Юсеф 1 0.03
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Фоссурье Жюльен 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 12 (1) 0.34
Рашани Эльбасан 7 0.2
Доссу Жодель 3 0.09
Да Кунья Лукас 2 0.06
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Хауи Саиф-Эдин 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Киэ Грежон 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 6 0
Агум Люсьен 6 0
Эрей Кристоф 5 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Мунье Стив 2 0
Белькебла Арис 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Фоссурье Жюльен 1 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 9 3
Гастьен Йоан 7 2
Сейду Алиду 5 2
Pascal Gastien 3 2
Ожье Флоран 5 0
Зедатка Аким 4 0
Доссу Жодель 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Биллонг Жан-Клод 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Аллевина Джим 1 0
Джоко Упарин 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
8
35%
1
7%
61-75
6
26%
8
53%
76-90

Пропущено

25
34
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
3
9%
1-15
2
8%
4
12%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
6
24%
5
15%
61-75
7
28%
8
24%
76-90

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
6
29%
4
19%
46-60
4
19%
6
29%
61-75
3
14%
2
10%
76-90

Пропущено

22
28
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
3
14%
3
11%
1-15
5
23%
4
14%
16-30
5
23%
5
18%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
4
18%
7
25%
76-90

Забито

44
36
16 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
5
11%
5
14%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
6
14%
6
17%
31-45
7
16%
6
17%
46-60
12
27%
7
19%
61-75
9
20%
10
28%
76-90

Пропущено

47
62
23 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 35
21 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 26
8
17%
6
10%
1-15
7
15%
8
13%
16-30
8
17%
13
21%
31-45
4
9%
9
15%
46-60
9
19%
11
18%
61-75
11
23%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1
Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6
Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
4. Монако 0:0 Заявка 35 17 9 9 55 - 35 60
5. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест 0:0 Заявка 35 12 10 13 43 - 48 46
12. Монпелье 0:0 Заявка 35 12 7 16 46 - 51 43
13. Реймс 0:0 Заявка 35 9 14 12 36 - 37 41
14. Анже 0:0 Заявка 35 8 12 15 38 - 51 36
15. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
16. Лорьян 0:0 Заявка 35 8 11 16 33 - 57 35
17. Клермон 0:0 Заявка 35 8 10 17 35 - 63 34
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец 0:0 Заявка 35 4 13 18 29 - 60 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако 0:0 Заявка 18 10 5 3 32 - 14 35
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье 0:0 Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
12. Лорьян 0:0 Заявка 17 6 6 5 18 - 16 24
13. Брест 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 24 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже 0:0 Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон 0:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец 0:0 Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако 0:0 Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс 0:0 Заявка 18 4 8 6 14 - 19 20
11. Клермон 0:0 Заявка 18 5 4 9 16 - 33 19
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Монпелье 0:0 Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже 0:0 Заявка 18 2 10 6 21 - 29 16
16. Мец 0:0 Заявка 18 3 6 9 12 - 31 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 52%, Клермон: 48%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья свистит. Маньен Йоанн атаковал сзади соперника. Это Ласне Пол заработал своей команде штрафной
  • 10'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Игрок Белайли Юсеф из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 9'
    Брест пытается что-то создать.
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Белькебла Арис из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Белькебла Арис задерживает мяч рукой
  • 6'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Выглядело как неплохой момент. Брассье Лилиан из команды Брест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Клермон: 50%.
  • 4'
    Клермон контролирует мяч.
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Клермон контролирует мяч.
    • 1'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Клермон начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Брест 80% (88)
    X 16.4% (18)
    Клермон 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Клермон
    2.32
    3.64
    3.23
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брест 0:0 Клермон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Брест 0:0 Клермон

    Исход игры
    Брест
    80% (88)
    Ничья
    16.4% (18)
    Клермон
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.38% (40)
    Меньше
    62.62% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    50.47% (54)
    Нет
    49.53% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Брест
    41.8% (46)
    2:1 Брест
    31.8% (35)
    1:1 Ничья
    13.6% (15)
    2:0 Брест
    3.6% (4)
    1:2 Клермон
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брест
    Клермон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     