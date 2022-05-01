  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Брест
2:0
Конец матча
Клермон
0'
21' Undefined phrase: football_event_
Дель Кастильо Ромен
22' Красная карточка
Дель Кастильо Ромен
28' Желтая карточка
Ожье Флоран
30' Желтая карточка
Белайли Юсеф
45' Желтая карточка
Н'Симба Виталь
1:0
60' Гол
Брассье Лилиан
2:0
62' Гол
Мунье Стив
90' Желтая карточка
Саид Рафики
90'+4

Ход матча

21'
Дель Кастильо Ромен
 
22'
Дель Кастильо Ромен
 
28'
 
Ожье Флоран
30'
Белайли Юсеф
 
45'
 
Н'Симба Виталь
46'
 
Абдул-Самед Салис
Маньен Йоанн
60'
Брассье Лилиан
1:0
62'
Мунье Стив
(Белайли Юсеф)
2:0
63'
 
Аллевина Джим
Рашани Эльбасан
63'
 
Хауи Саиф-Эдин
Да Кунья Лукас
63'
 
Сейду Алиду
Ожье Флоран
69'
Кардона Ирвин
Белайли Юсеф
 
71'
 
Киэ Грежон
Доссу Жодель
78'
Маньетти Уго
Сатриано Мартин
 
86'
Саид Рафики
Мунье Стив
 
90'
Саид Рафики
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 13
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Брест 80% (88)
X 16.4% (18)
Клермон 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
25
Дель
Кастильо
Ромен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
24
Белайли
Юсеф
15
Мунье
Стив
11
Сатриано
Мартин
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
10
Да
Кунья
Лукас
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
Брест
4-4-2
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Клермон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 11 0.31
Мунье Стив 8 (2) 0.23
Февр Ромен 7 (5) 0.2
Ле Дуарон Жереми 5 0.14
Кардона Ирвин 4 0.11
Сатриано Мартин 4 0.11
Шардонне Брендан 3 0.09
Белайли Юсеф 1 0.03
Брассье Лилиан 1 0.03
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Фоссурье Жюльен 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 12 (1) 0.34
Рашани Эльбасан 7 0.2
Доссу Жодель 3 0.09
Да Кунья Лукас 2 0.06
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Хауи Саиф-Эдин 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Киэ Грежон 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 6 0
Агум Люсьен 6 0
Эрей Кристоф 5 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Дель Кастильо Ромен 1 1
Мунье Стив 2 0
Белькебла Арис 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Белайли Юсеф 2 0
Фоссурье Жюльен 1 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Саид Рафики 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 9 3
Гастьен Йоан 7 2
Сейду Алиду 5 2
Pascal Gastien 3 2
Ожье Флоран 6 0
Зедатка Аким 4 0
Доссу Жодель 3 0
Н'Симба Виталь 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Биллонг Жан-Клод 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Аллевина Джим 1 0
Джоко Упарин 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
3
12%
3
20%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
9
36%
1
7%
61-75
6
24%
8
53%
76-90

Пропущено

25
36
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
20%
3
8%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
3
12%
8
22%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
6
24%
6
17%
61-75
7
28%
8
22%
76-90

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
6
29%
4
19%
46-60
4
19%
6
29%
61-75
3
14%
2
10%
76-90

Пропущено

22
28
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
3
14%
3
11%
1-15
5
23%
4
14%
16-30
5
23%
5
18%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
4
18%
7
25%
76-90

Забито

46
36
16 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
5
11%
5
14%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
6
13%
6
17%
31-45
8
17%
6
17%
46-60
13
28%
7
19%
61-75
9
20%
10
28%
76-90

Пропущено

47
64
23 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 37
21 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 27
8
17%
6
9%
1-15
7
15%
8
13%
16-30
8
17%
13
20%
31-45
4
9%
10
16%
46-60
9
19%
12
19%
61-75
11
23%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1
Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6
Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 35 18 8 9 57 - 35 62
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Ницца 0:0 Заявка 35 17 8 10 44 - 29 58
6. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 35 13 9 13 45 - 48 48
12. Монпелье Заявка 35 12 7 16 48 - 53 43
13. Реймс Заявка 35 10 13 12 38 - 38 43
14. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
15. Анже Заявка 35 8 11 16 38 - 53 35
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон Заявка 35 8 9 18 35 - 65 33
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо 0:0 Заявка 35 5 13 17 47 - 84 28
20. Мец Заявка 35 4 13 18 31 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца 0:0 Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 17 7 4 6 26 - 24 25
13. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Бордо 0:0 Заявка 18 3 7 8 25 - 32 16
19. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца 0:0 Заявка 18 8 4 6 21 - 13 28
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
9. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
10. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
11. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • 92'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 92'
    Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Желтая карточка
    91'
    Рафики Саид получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Рафики Саид из команды Брест поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Клермон: 58%.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 89'
    Брассье Лилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Брассье Лилиан из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Киэ Грежон из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Рафики Саид
    • 88'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 86'
      Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Рафики Саид
    • 86'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Матч возобновлен
    • 85'
      Контроль мяча: Брест: 42%, Клермон: 58%.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Брест 80% (88)
    X 16.4% (18)
    Клермон 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брест 2:0 Клермон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Брест 2:0 Клермон

    Исход игры
    Брест
    80% (88)
    Ничья
    16.4% (18)
    Клермон
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.38% (40)
    Меньше
    62.62% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    50.47% (54)
    Нет
    49.53% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Брест
    41.8% (46)
    2:1 Брест
    31.8% (35)
    1:1 Ничья
    13.6% (15)
    2:0 Брест
    3.6% (4)
    1:2 Клермон
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     