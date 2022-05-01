Стадион: Стад Франсис Ле Блё
21' Undefined phrase: football_event_Дель Кастильо Ромен
22' Красная карточкаДель Кастильо Ромен
28' Желтая карточкаОжье Флоран
30' Желтая карточкаБелайли Юсеф
45' Желтая карточкаН'Симба Виталь
1:0
60' ГолБрассье Лилиан
2:0
62' ГолМунье Стив
90' Желтая карточкаСаид Рафики
Ход матча
28'
30'
45'
60'
1:0
62'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 13
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
24
Белайли
Юсеф
15
Мунье
Стив
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Менди АриалЗащитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Клермон
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|11
|0.31
|Мунье Стив
|8 (2)
|0.23
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.2
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.14
|Кардона Ирвин
|4
|0.11
|Сатриано Мартин
|4
|0.11
|Шардонне Брендан
|3
|0.09
|Белайли Юсеф
|1
|0.03
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|12 (1)
|0.34
|Рашани Эльбасан
|7
|0.2
|Доссу Жодель
|3
|0.09
|Да Кунья Лукас
|2
|0.06
|Бертомье Жезон
|1
|0.03
|Н'Симба Виталь
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Телль Жордан
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Унтонджи Седрик
|1
|0.03
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.03
|Маньен Йоанн
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Киэ Грежон
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|6
|0
|Агум Люсьен
|6
|0
|Эрей Кристоф
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|1
|Мунье Стив
|2
|0
|Белькебла Арис
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Саид Рафики
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|9
|3
|Гастьен Йоан
|7
|2
|Сейду Алиду
|5
|2
|Pascal Gastien
|3
|2
|Ожье Флоран
|6
|0
|Зедатка Аким
|4
|0
|Доссу Жодель
|3
|0
|Н'Симба Виталь
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Биллонг Жан-Клод
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Маньен Йоанн
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Джоко Упарин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
15
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
3
12%
3
20%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
9
36%
1
7%
61-75
6
24%
8
53%
76-90
Пропущено
25
36
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
20%
3
8%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
3
12%
8
22%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
6
24%
6
17%
61-75
7
28%
8
22%
76-90
Забито
21
21
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
6
29%
4
19%
46-60
4
19%
6
29%
61-75
3
14%
2
10%
76-90
Пропущено
22
28
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
3
14%
3
11%
1-15
5
23%
4
14%
16-30
5
23%
5
18%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
4
18%
7
25%
76-90
Забито
46
36
16 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
5
11%
5
14%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
6
13%
6
17%
31-45
8
17%
6
17%
46-60
13
28%
7
19%
61-75
9
20%
10
28%
76-90
Пропущено
47
64
23 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 37
21 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 27
8
17%
6
9%
1-15
7
15%
8
13%
16-30
8
17%
13
20%
31-45
4
9%
10
16%
46-60
9
19%
12
19%
61-75
11
23%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1
Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6
Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 35
|62
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|35
|17
|8
|10
|44 - 29
|58
|6.
|Страсбург
|Заявка
|35
|15
|12
|8
|58 - 39
|57
|7.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|55 - 44
|55
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 43
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|45 - 48
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 53
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|38 - 38
|43
|14.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|15.
|Анже
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|38 - 53
|35
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|35 - 65
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|35
|5
|13
|17
|47 - 84
|28
|20.
|Мец
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|31 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|13.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|14.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|25 - 32
|16
|19.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|21 - 13
|28
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|10.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 2:0 Клермон
Исход игры
Брест
80% (88)
Ничья
16.4% (18)
Клермон
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
50.47% (54)
Нет
49.53% (53)
Популярный счёт
1:0 Брест
41.8% (46)
2:1 Брест
31.8% (35)
1:1 Ничья
13.6% (15)
2:0 Брест
3.6% (4)
1:2 Клермон
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!