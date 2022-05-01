Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Биллонг Жан-Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Белайли Юсеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Н'Симба Виталь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Клермон выполняет удар от ворот.

39' Мунье Стив из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

37' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Брест

36' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Брассье Лилиан из команды Брест

35' Удар от ворот произведет [team]

34' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Маньен Йоанн пробил со штрафного прямо в стенку

30' Белайли Юсеф получил желтую карточку от судьи

29' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

29' Белайли Юсеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Ожье Флоран получил желтую карточку от судьи

27' Клермон выполняет удар от ворот.

26' Удар от ворот произведет Брест

25' Н'Симба Виталь оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Зедатка Аким нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

24' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Матч возобновлен

22' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Биллонг Жан-Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Дель Кастильо Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Вратарь парирует удар, который нанес Дель Кастильо Ромен , и мяч снова в игре

16' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Джоко Упарин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ожье Флоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Ласне Пол бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

14' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Зедатка Аким . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Игрок команды Клермон делает подачу своему товарищу по команде.

13' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

10' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Игрок Белайли Юсеф из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

7' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Выглядело как неплохой момент. Брассье Лилиан из команды Брест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

3' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Клермон начинает с центра поля