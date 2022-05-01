Убегал Милик в штрафную соперника после заброса от Пайе и пробил в борьбе с защитником, но мяч пролетел над перекладиной.

Накрутил соперника на фланге Токо-Экамби и подал в центр штрафной, но здесь Чалета-Цар оказался первым на мяче.

Вырезал в штрафную соперника Гуйе на ход Юндеру, но далеко вышел из ворот Лопеш и оказался первым на мяче.

Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Пакета после скидки от Дембеле, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Дальний заброс исполнял Ауа в штрафную на ход Дембеле, но Лопес вышел из ворот и перехватил этот пас.

Мог убегать по флангу Колашинац после паса от Пайе, но нарушил он правила в борьбе против Гюсто.

На фланге грамотно подставился Жерсон и вынудил нарушить правила Пакету. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Выиграл подбор на линии чужой штрафной Пакета и пробил с разворота, но точности ему явно не хватило.

Прорвался по флангу Колашинац и навесил в центр штрафной, но здесь Милику помешал пробить Боатенг в верховой борьбе.

На фланге Гуйе получил по ногам в подкате от Гюсто. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.

Теперь уже Пакета получил по ногам в центре поля от Гуйе. Штрафной удар исполнять будут "ткачи".

Разыграли штрафной "провансальцы", после чего прострелил поперек с фланга Жерсон. Мяч угодил в защитника и полетел на угловой.

С угла поля навесил Пайе в центр штрафной, но Лопеш вышел из ворот и спокойно забрал мяч в свои руки.

Прорвался на скорости Баркола по правой бровке и навесил в центр штрафной, но Лопес на выходе прервал этот пас.

Слишком активно что-то доказывал арбитру Сампаоли, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

21' С левого фланга навесил Эмерсон на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Чалета-Цар и вынес сферу подальше от ворот.

20' Мог убегать по флангу Юндер после заброса от Лиролы, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.

19' С правого фланга отлично вырезал Юндер в штрафную на Милика, но тот в падении не смог добраться до мяча.

18' Выиграл подбор в чужой штрафной Баркола и с лету пробил по воротам, но сфера полетела намного выше перекладины.

17' С угла поля навесил Эмерсон на дальнюю штангу, где пробил головой Дембеле, но мяч полетел крайне неточно.

16' Ворвался в штрафную с левого фланга Токо-Экамби и прострелил поперек поля, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

15' Убегал Юндер по флангу после скидки от Пайе, но напоролся на Пакета, который подставился грамотно и заработал штрафной удар.

14' Долго катают мяч в центре поля игроки "Марселя". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

13' Ворвался в штрафную соперника на скорости Токо-Экамби после скидки от Дембеле, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.