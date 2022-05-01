Стадион: Велодром
28' Желтая карточкаХорхе Сампаоли
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
33 Ломами ИрвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Лион
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
33 матча
21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
6 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.2%
48.5%
30.3%
7 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|12 (7)
|0.34
|Юндер Дженгиз
|9 (1)
|0.26
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.2
|Жерсон Сантос
|6
|0.17
|Бамба Дьенг Амаду
|6 (1)
|0.17
|Гендузи Маттео
|4
|0.11
|Арит Амин
|4
|0.11
|Бакамбу Седрик
|3
|0.09
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|16 (5)
|0.46
|Токо-Экамби Карл
|11 (2)
|0.31
|Пакета Лукас
|8 (1)
|0.23
|Ауа Уссем
|5
|0.14
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.11
|Денайер Джейсон
|3
|0.09
|Шакири Джердан
|2
|0.06
|Мендес Тьяго
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Луан
|7
|0
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Жером
|6
|0
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Какере Максанс
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дюбуа Лео
|4
|0
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Гюсто Мало
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
19
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
3%
1
5%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
6
21%
7
37%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
6
21%
3
16%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
6
32%
2
10%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
2
11%
8
40%
76-90
Забито
27
39
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
7%
6
15%
1-15
5
19%
6
15%
16-30
6
22%
4
10%
31-45
1
4%
6
15%
46-60
7
26%
8
21%
61-75
6
22%
9
23%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 15
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
6
43%
6
26%
76-90
Забито
56
58
26 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
3
5%
7
12%
1-15
11
20%
9
16%
16-30
12
21%
11
19%
31-45
5
9%
9
16%
46-60
13
23%
10
17%
61-75
12
21%
12
21%
76-90
Пропущено
33
43
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 26
9
27%
5
12%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
4
12%
7
16%
31-45
6
18%
9
21%
46-60
3
9%
3
7%
61-75
8
24%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1
ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2
Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3
Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|35
|19
|9
|7
|56 - 34
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 35
|62
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|6.
|Страсбург
|Заявка
|35
|15
|12
|8
|58 - 39
|57
|7.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|55 - 44
|55
|8.
|Лион
|0:0 Заявка
|35
|14
|12
|9
|56 - 45
|54
|9.
|Лилль
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 43
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|45 - 48
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 53
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|38 - 38
|43
|14.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|15.
|Анже
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|38 - 53
|35
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|35 - 65
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|47 - 85
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|31 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 19
|30
|9.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|13.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|14.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|10.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Лион
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 22
|19
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Лион
Исход игры
Марсель
66.7% (74)
Ничья
25.2% (28)
Лион
8.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
61.32% (65)
Меньше
38.68% (41)
Обе команды забьют
Да
83.96% (89)
Нет
16.04% (17)
Популярный счёт
2:1 Марсель
45% (50)
1:1 Ничья
21.6% (24)
1:0 Марсель
12.6% (14)
1:2 Лион
5.4% (6)
3:2 Марсель
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:0 Марсель
1.8% (2)
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