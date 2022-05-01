  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Марсель
0:0
Первый тайм: 35'
Лион
0'
28' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
35'

Ход матча

28'
Хорхе Сампаоли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 111
Марсель 66.7% (74)
X 25.2% (28)
Лион 8.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Лион
2.42
3.85
3.05
Все Коэффициенты
Новости
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
23
Колашинац
Сеад
8
Жерсон
Сантос
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
10
Пайе
Димитри
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
26
Баркола
Бредли
10
Пакета
Лукас
7
Токо-Экамби
Карл
9
Дембеле
Мусса
II
Марсель
4-3-3
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Лион

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

33 матча

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
6 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.2%
48.5%
30.3%
7 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 12 (7) 0.34
Юндер Дженгиз 9 (1) 0.26
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.2
Жерсон Сантос 6 0.17
Бамба Дьенг Амаду 6 (1) 0.17
Гендузи Маттео 4 0.11
Арит Амин 4 0.11
Бакамбу Седрик 3 0.09
Чалета-Цар Дуе 2 0.06
Лирола Поль 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 16 (5) 0.46
Токо-Экамби Карл 11 (2) 0.31
Пакета Лукас 8 (1) 0.23
Ауа Уссем 5 0.14
Февр Ромен 4 (1) 0.11
Денайер Джейсон 3 0.09
Шакири Джердан 2 0.06
Мендес Тьяго 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Тете 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Гимараэс Бруно 0 0
Гюсто Мало 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Луан 7 0
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Жером 6 0
Да Сильва Дамьен 4 1
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дюбуа Лео 4 0
Дембеле Мусса II 4 0
Слимани Ислам 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Гюсто Мало 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
19
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
3%
1
5%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
6
21%
7
37%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
6
21%
3
16%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
6
32%
2
10%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
2
11%
8
40%
76-90

Забито

27
39
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
7%
6
15%
1-15
5
19%
6
15%
16-30
6
22%
4
10%
31-45
1
4%
6
15%
46-60
7
26%
8
21%
61-75
6
22%
9
23%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 15
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
6
43%
6
26%
76-90

Забито

56
58
26 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
3
5%
7
12%
1-15
11
20%
9
16%
16-30
12
21%
11
19%
31-45
5
9%
9
16%
46-60
13
23%
10
17%
61-75
12
21%
12
21%
76-90

Пропущено

33
43
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 26
9
27%
5
12%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
4
12%
7
16%
31-45
6
18%
9
21%
46-60
3
9%
3
7%
61-75
8
24%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1
ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2
Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3
Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель 0:0 Заявка 35 19 9 7 56 - 34 66
3. Монако Заявка 35 18 8 9 57 - 35 62
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
6. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион 0:0 Заявка 35 14 12 9 56 - 45 54
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 35 13 9 13 45 - 48 48
12. Монпелье Заявка 35 12 7 16 48 - 53 43
13. Реймс Заявка 35 10 13 12 38 - 38 43
14. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
15. Анже Заявка 35 8 11 16 38 - 53 35
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон Заявка 35 8 9 18 35 - 65 33
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 35 5 12 18 47 - 85 27
20. Мец Заявка 35 4 13 18 31 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион 0:0 Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Марсель 0:0 Заявка 18 8 6 4 29 - 19 30
9. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 17 7 4 6 26 - 24 25
13. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 0:0 Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
9. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
10. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
11. Лион 0:0 Заявка 17 4 7 6 17 - 22 19
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 36'
    На фланге грамотно подставился Жерсон и вынудил нарушить правила Пакету. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 35'
    Мог убегать по флангу Колашинац после паса от Пайе, но нарушил он правила в борьбе против Гюсто.
  • 34'
    Дальний заброс исполнял Ауа в штрафную на ход Дембеле, но Лопес вышел из ворот и перехватил этот пас.
  • 33'
    Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Пакета после скидки от Дембеле, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 32'
    Вырезал в штрафную соперника Гуйе на ход Юндеру, но далеко вышел из ворот Лопеш и оказался первым на мяче.
  • 31'
    Накрутил соперника на фланге Токо-Экамби и подал в центр штрафной, но здесь Чалета-Цар оказался первым на мяче.
  • 30'
    Убегал Милик в штрафную соперника после заброса от Пайе и пробил в борьбе с защитником, но мяч пролетел над перекладиной.
  • Желтая карточка
    29'
    Слишком активно что-то доказывал арбитру Сампаоли, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 28'
    Прорвался на скорости Баркола по правой бровке и навесил в центр штрафной, но Лопес на выходе прервал этот пас.
  • 27'
    С угла поля навесил Пайе в центр штрафной, но Лопеш вышел из ворот и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • Угловой
    26'
    Разыграли штрафной "провансальцы", после чего прострелил поперек с фланга Жерсон. Мяч угодил в защитника и полетел на угловой.
  • 25'
    Теперь уже Пакета получил по ногам в центре поля от Гуйе. Штрафной удар исполнять будут "ткачи".
  • 24'
    На фланге Гуйе получил по ногам в подкате от Гюсто. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.
  • 23'
    Прорвался по флангу Колашинац и навесил в центр штрафной, но здесь Милику помешал пробить Боатенг в верховой борьбе.
  • 22'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Пакета и пробил с разворота, но точности ему явно не хватило.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      С левого фланга навесил Эмерсон на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Чалета-Цар и вынес сферу подальше от ворот.
    • 20'
      Мог убегать по флангу Юндер после заброса от Лиролы, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.
    • 19'
      С правого фланга отлично вырезал Юндер в штрафную на Милика, но тот в падении не смог добраться до мяча.
    • 18'
      Выиграл подбор в чужой штрафной Баркола и с лету пробил по воротам, но сфера полетела намного выше перекладины.
    • 17'
      С угла поля навесил Эмерсон на дальнюю штангу, где пробил головой Дембеле, но мяч полетел крайне неточно.
    • Угловой
      16'
      Ворвался в штрафную с левого фланга Токо-Экамби и прострелил поперек поля, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
    • 15'
      Убегал Юндер по флангу после скидки от Пайе, но напоролся на Пакета, который подставился грамотно и заработал штрафной удар.
    • 14'
      Долго катают мяч в центре поля игроки "Марселя". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 13'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Токо-Экамби после скидки от Дембеле, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • 12'
      Протащил мяч по флангу Колашинац и тонко вырезал на ход Милику, но тот не смог убежать от Гюсто, момент был упущен.
    • 11'
      С угла поля Пайе навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Боатенг и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • Угловой
      10'
      Мягко забросил в штрафную соперника Жерсон на ход Милику, который пробил с разворота, но мяч от спины Эмерсона отправился на угловой. 
    • 9'
      Забросил по флангу Токо-Экамби на ход Дембеле, но того опередил Лирола и вынудил нарушить правила оппонента.
    • 8'
      В центре поля получил по спине Камара в верховой борьбе против Гюсто. Штрафной удар исполнять будут "провансальцы". 
    • 7'
      С левого фланга сместился в центр Пакета и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Салиба.
    • 6'
      По флангу забросил Ауа на ход Пакета, но того опередил Лирола и вынес сферу за боковую линию головой.
    • 5'
      Забросил по флангу Гуйе на ход Юндеру, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч в силовой борьбе.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Камара в подкате от Дембеле. Штрафной удар исполнять будут футболисты хозяева.
    • 3'
      С левого фланга Эмерсон навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Марсель 0:0 Лион онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Марсель 0:0 Лион

    Исход игры
    Марсель
    66.7% (74)
    Ничья
    25.2% (28)
    Лион
    8.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.32% (65)
    Меньше
    38.68% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    83.96% (89)
    Нет
    16.04% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    45% (50)
    1:1 Ничья
    21.6% (24)
    1:0 Марсель
    12.6% (14)
    1:2 Лион
    5.4% (6)
    3:2 Марсель
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Марсель
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Марсель
    Лион
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     