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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Марсель
 
Позже
Лион
Прогнозы 36
Марсель 72.2% (26)
X 25% (9)
Лион 2.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Лион
2.38
3.85
3.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Марсель
Лион

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

33 матча

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
6 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.2%
48.5%
30.3%
7 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 12 (7) 0.35
Юндер Дженгиз 9 (1) 0.26
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.21
Жерсон Сантос 6 0.18
Бамба Дьенг Амаду 6 (1) 0.18
Гендузи Маттео 4 0.12
Арит Амин 4 0.12
Бакамбу Седрик 3 0.09
Чалета-Цар Дуе 2 0.06
Лирола Поль 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 16 (5) 0.47
Токо-Экамби Карл 11 (2) 0.32
Пакета Лукас 8 (1) 0.24
Ауа Уссем 5 0.15
Февр Ромен 4 (1) 0.12
Денайер Джейсон 3 0.09
Шакири Джердан 2 0.06
Мендес Тьяго 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Тете 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Гимараэс Бруно 0 0
Гюсто Мало 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Луан 7 0
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Жером 6 0
Да Сильва Дамьен 4 1
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дюбуа Лео 4 0
Дембеле Мусса II 4 0
Слимани Ислам 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Гюсто Мало 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
19
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
3%
1
5%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
6
21%
7
37%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
6
21%
3
16%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
6
32%
2
10%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
2
11%
8
40%
76-90

Забито

27
39
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
7%
6
15%
1-15
5
19%
6
15%
16-30
6
22%
4
10%
31-45
1
4%
6
15%
46-60
7
26%
8
21%
61-75
6
22%
9
23%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 15
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
6
43%
6
26%
76-90

Забито

56
58
26 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
3
5%
7
12%
1-15
11
20%
9
16%
16-30
12
21%
11
19%
31-45
5
9%
9
16%
46-60
13
23%
10
17%
61-75
12
21%
12
21%
76-90

Пропущено

33
43
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 26
9
27%
5
12%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
4
12%
7
16%
31-45
6
18%
9
21%
46-60
3
9%
3
7%
61-75
8
24%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1
ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2
Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3
Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
6. Страсбург Заявка 34 15 11 8 55 - 36 56
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 34 13 12 9 42 - 40 51
10. Нант Заявка 34 14 8 12 48 - 41 50
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 34 9 13 12 36 - 37 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 4 минуты.

    Главный судья: Готье Антони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Марсель 72.2% (26)
    X 25% (9)
    Лион 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Лион
    2.38
    3.85
    3.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Марсель - Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - Лион

    Исход игры
    Марсель
    72.2% (26)
    Ничья
    25% (9)
    Лион
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    55.6% (20)
    1:1 Ничья
    25% (9)
    1:0 Марсель
    13.9% (5)
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    Лион
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