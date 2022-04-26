Стадион: Велодром
История личных встреч
Марсель
Лион
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
33 матча
21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
6 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.2%
48.5%
30.3%
7 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|12 (7)
|0.35
|Юндер Дженгиз
|9 (1)
|0.26
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.21
|Жерсон Сантос
|6
|0.18
|Бамба Дьенг Амаду
|6 (1)
|0.18
|Гендузи Маттео
|4
|0.12
|Арит Амин
|4
|0.12
|Бакамбу Седрик
|3
|0.09
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|16 (5)
|0.47
|Токо-Экамби Карл
|11 (2)
|0.32
|Пакета Лукас
|8 (1)
|0.24
|Ауа Уссем
|5
|0.15
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.12
|Денайер Джейсон
|3
|0.09
|Шакири Джердан
|2
|0.06
|Мендес Тьяго
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Луан
|7
|0
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Жером
|6
|0
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Какере Максанс
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дюбуа Лео
|4
|0
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Гюсто Мало
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
19
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
3%
1
5%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
6
21%
7
37%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
6
21%
3
16%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
6
32%
2
10%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
2
11%
8
40%
76-90
Забито
27
39
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
7%
6
15%
1-15
5
19%
6
15%
16-30
6
22%
4
10%
31-45
1
4%
6
15%
46-60
7
26%
8
21%
61-75
6
22%
9
23%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 15
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
6
43%
6
26%
76-90
Забито
56
58
26 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 4
3
5%
7
12%
1-15
11
20%
9
16%
16-30
12
21%
11
19%
31-45
5
9%
9
16%
46-60
13
23%
10
17%
61-75
12
21%
12
21%
76-90
Пропущено
33
43
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 26
9
27%
5
12%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
4
12%
7
16%
31-45
6
18%
9
21%
46-60
3
9%
3
7%
61-75
8
24%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1
ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2
Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3
Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|6.
|Страсбург
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 36
|56
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 40
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 41
|50
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|36 - 37
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Марсель - Лион
Исход игры
Марсель
72.2% (26)
Ничья
25% (9)
Лион
2.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
2:1 Марсель
55.6% (20)
1:1 Ничья
25% (9)
1:0 Марсель
13.9% (5)
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