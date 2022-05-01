Стадион: Матмю Атлантик
14
Менса
Гидеон
27
Лакукс
Том
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
10
Ньянг
М'Байе
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
33 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бордо
Ницца
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
30 матчей
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|11
|0.32
|Элис Альберт
|9
|0.26
|Уден Реми
|4
|0.12
|Онана Жан
|3
|0.09
|Ньянг М'Байе
|3
|0.09
|Мара Секу
|3 (1)
|0.09
|Мангаш Рикарду
|2
|0.06
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Кватенг Энок
|1
|0.03
|Игнатенко Даниил
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.29
|Делор Анди
|10 (2)
|0.29
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.21
|Тюрам Кефрен
|4
|0.12
|Клюйверт Джастин
|3
|0.09
|Аталь Юсеф
|2
|0.06
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|Лемина Марио
|2
|0.06
|Гессан Эванн
|1
|0.03
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|0
|Кватенг Энок
|5
|1
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Лакукс Том
|5
|0
|Онана Жан
|3
|1
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Фильо Марсело
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Хван Ый-Чжо
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|3
|Лемина Марио
|6
|1
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|Росарио Пабло
|6
|0
|Тодибо Жан-Клер
|6
|0
|Будауи Хишем
|6
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Данилюк Флавиус
|3
|0
|Гессан Эванн
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
21
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
1
4%
4
19%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
8
31%
9
43%
76-90
Пропущено
31
13
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 9
1
3%
2
15%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
11
35%
2
15%
31-45
3
10%
4
31%
46-60
5
16%
1
8%
61-75
7
23%
1
8%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
4
18%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
7
32%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
3
14%
8
36%
76-90
Пропущено
52
16
24 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
6%
0
0%
1-15
8
15%
2
13%
16-30
13
25%
5
31%
31-45
9
17%
0
0%
46-60
11
21%
2
13%
61-75
8
15%
7
44%
76-90
Забито
48
43
21 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
5
10%
6
14%
1-15
11
23%
3
7%
16-30
5
10%
4
9%
31-45
10
21%
7
16%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
11
23%
17
40%
76-90
Пропущено
83
29
40 В 1-м тайме 14
43 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 21
4
5%
2
7%
1-15
12
14%
5
17%
16-30
24
29%
7
24%
31-45
12
14%
4
14%
46-60
16
19%
3
10%
61-75
15
18%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нант - Бордо 5:3 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Лион - Бордо 6:1 Бордо - Мец 3:1
Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0
Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|2:0 Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 35
|62
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Страсбург
|Заявка
|35
|15
|12
|8
|58 - 39
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|7.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|55 - 44
|55
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 43
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|2:0 Заявка
|35
|13
|9
|13
|45 - 48
|48
|12.
|Реймс
|2:1 Заявка
|35
|10
|13
|12
|38 - 38
|43
|13.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|35
|12
|6
|17
|47 - 53
|42
|14.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|15.
|Анже
|0:2 Заявка
|35
|8
|11
|16
|38 - 53
|35
|16.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|0:2 Заявка
|35
|8
|9
|18
|35 - 65
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|2:1 Заявка
|35
|5
|12
|18
|31 - 61
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|2:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 22
|25
|12.
|Брест
|2:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|13.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|14.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|15.
|Реймс
|2:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|16.
|Анже
|0:2 Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|0:2 Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|2:1 Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|2:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|2:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Реймс
|2:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|10.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Клермон
|0:2 Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Мец
|2:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 32
|17
|16.
|Анже
|0:2 Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Бордо - Ницца
Исход игры
Бордо
19.4% (21)
Ничья
19.4% (21)
Ницца
61.1% (66)
Тотал 2.5
Больше
54.21% (58)
Меньше
45.79% (49)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:2 Ницца
34.3% (37)
0:1 Ницца
17.6% (19)
1:1 Ничья
14.8% (16)
2:1 Бордо
11.1% (12)
0:2 Ницца
6.5% (7)
2:2 Ничья
3.7% (4)
2:0 Бордо
2.8% (3)
1:0 Бордо
2.8% (3)
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