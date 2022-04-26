  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Бордо
 
Позже
Ницца
Прогнозы 37
Бордо 32.4% (12)
X 13.5% (5)
Ницца 54.1% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Ницца
3.78
3.82
2.09
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бордо
Ницца

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

30 матчей

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
4:0
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
КЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
6:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 11 0.32
Элис Альберт 9 0.26
Уден Реми 4 0.12
Онана Жан 3 0.09
Ньянг М'Байе 3 0.09
Мара Секу 3 (1) 0.09
Мангаш Рикарду 2 0.06
Бриан Джимми 2 (1) 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Дилросун Джавайро 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Кватенг Энок 1 0.03
Игнатенко Даниил 0 0
Менса Гидеон 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.29
Делор Анди 10 (2) 0.29
Дольберг Каспер 7 (2) 0.21
Тюрам Кефрен 4 0.12
Клюйверт Джастин 3 0.09
Аталь Юсеф 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Лемина Марио 2 0.06
Гессан Эванн 1 0.03
Бар Мельвен 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 1 0.03
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 0
Кватенг Энок 5 1
Франсержио Родригес 6 0
Уден Реми 5 0
Лакукс Том 5 0
Онана Жан 3 1
Ахмедходжич Анел 4 0
Адли Ясин 4 0
Игнатенко Даниил 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Фильо Марсело 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Хван Ый-Чжо 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 3
Лемина Марио 6 1
Клюйверт Джастин 5 1
Росарио Пабло 6 0
Тодибо Жан-Клер 6 0
Будауи Хишем 6 0
Аталь Юсеф 4 0
Бар Мельвен 4 0
Делор Анди 3 0
Лотомба Жордан 3 0
Гуйри Амин 3 0
Данилюк Флавиус 3 0
Гессан Эванн 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
21
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
1
4%
4
19%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
8
31%
9
43%
76-90

Пропущено

31
13
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 9
1
3%
2
15%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
11
35%
2
15%
31-45
3
10%
4
31%
46-60
5
16%
1
8%
61-75
7
23%
1
8%
76-90

Забито

22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
4
18%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
7
32%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
3
14%
8
36%
76-90

Пропущено

52
16
24 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
6%
0
0%
1-15
8
15%
2
13%
16-30
13
25%
5
31%
31-45
9
17%
0
0%
46-60
11
21%
2
13%
61-75
8
15%
7
44%
76-90

Забито

48
43
21 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
5
10%
6
14%
1-15
11
23%
3
7%
16-30
5
10%
4
9%
31-45
10
21%
7
16%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
11
23%
17
40%
76-90

Пропущено

83
29
40 В 1-м тайме 14
43 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 21
4
5%
2
7%
1-15
12
14%
5
17%
16-30
24
29%
7
24%
31-45
12
14%
4
14%
46-60
16
19%
3
10%
61-75
15
18%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нант - Бордо 5:3 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Лион - Бордо 6:1 Бордо - Мец 3:1
Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0
Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
6. Страсбург Заявка 34 15 11 8 55 - 36 56
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 34 13 12 9 42 - 40 51
10. Нант Заявка 34 14 8 12 48 - 41 50
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 34 9 13 12 36 - 37 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.

    Главный судья: Амель Йоан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Бордо 32.4% (12)
    X 13.5% (5)
    Ницца 54.1% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бордо
    Ничья
    Ницца
    3.78
    3.82
    2.09
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бордо - Ницца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Бордо - Ницца

    Исход игры
    Бордо
    32.4% (12)
    Ничья
    13.5% (5)
    Ницца
    54.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    29.7% (11)
    2:1 Бордо
    24.3% (9)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    0:1 Ницца
    10.8% (4)
    0:2 Ницца
    10.8% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бордо
    Ницца
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     