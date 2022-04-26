Стадион: Матмю Атлантик
История личных встреч
Бордо
Ницца
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
30 матчей
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|11
|0.32
|Элис Альберт
|9
|0.26
|Уден Реми
|4
|0.12
|Онана Жан
|3
|0.09
|Ньянг М'Байе
|3
|0.09
|Мара Секу
|3 (1)
|0.09
|Мангаш Рикарду
|2
|0.06
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Кватенг Энок
|1
|0.03
|Игнатенко Даниил
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.29
|Делор Анди
|10 (2)
|0.29
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.21
|Тюрам Кефрен
|4
|0.12
|Клюйверт Джастин
|3
|0.09
|Аталь Юсеф
|2
|0.06
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|Лемина Марио
|2
|0.06
|Гессан Эванн
|1
|0.03
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|0
|Кватенг Энок
|5
|1
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Лакукс Том
|5
|0
|Онана Жан
|3
|1
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Фильо Марсело
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Хван Ый-Чжо
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|3
|Лемина Марио
|6
|1
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|Росарио Пабло
|6
|0
|Тодибо Жан-Клер
|6
|0
|Будауи Хишем
|6
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Данилюк Флавиус
|3
|0
|Гессан Эванн
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
21
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
1
4%
4
19%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
8
31%
9
43%
76-90
Пропущено
31
13
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 9
1
3%
2
15%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
11
35%
2
15%
31-45
3
10%
4
31%
46-60
5
16%
1
8%
61-75
7
23%
1
8%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
4
18%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
7
32%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
3
14%
8
36%
76-90
Пропущено
52
16
24 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
6%
0
0%
1-15
8
15%
2
13%
16-30
13
25%
5
31%
31-45
9
17%
0
0%
46-60
11
21%
2
13%
61-75
8
15%
7
44%
76-90
Забито
48
43
21 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
5
10%
6
14%
1-15
11
23%
3
7%
16-30
5
10%
4
9%
31-45
10
21%
7
16%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
11
23%
17
40%
76-90
Пропущено
83
29
40 В 1-м тайме 14
43 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 21
4
5%
2
7%
1-15
12
14%
5
17%
16-30
24
29%
7
24%
31-45
12
14%
4
14%
46-60
16
19%
3
10%
61-75
15
18%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нант - Бордо 5:3 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Лион - Бордо 6:1 Бордо - Мец 3:1
Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0
Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|6.
|Страсбург
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 36
|56
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 40
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 41
|50
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|36 - 37
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Прогнозы на матч Бордо - Ницца
Исход игры
Бордо
32.4% (12)
Ничья
13.5% (5)
Ницца
54.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
72.97% (27)
Нет
27.03% (10)
Популярный счёт
1:2 Ницца
29.7% (11)
2:1 Бордо
24.3% (9)
1:1 Ничья
10.8% (4)
0:1 Ницца
10.8% (4)
0:2 Ницца
10.8% (4)
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