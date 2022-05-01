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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Лорьян
0:0
Первый тайм: 11'
Реймс
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 106
Лорьян 49.1% (52)
X 38.7% (41)
Реймс 12.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Реймс
2.30
3.44
3.48
Все Коэффициенты
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
23
Монкондю
Томас
13
Моффи
Теремас
10
Ле
Фе
Энцо
28
Лорьенте
Арман
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Локо
Банзузи
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
10
Зенели
Арбер
7
Туре
Эль
Билал
20
Кеббаль
Илан
Лорьян
4-3-3
Реймс
5-3-2

История личных встреч

Лорьян
Реймс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л2
0:1
Л2
2:1
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМК
0:0
Л1
1:3
Л1
0:1
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 7 (2) 0.2
Лорьенте Арман 5 (1) 0.14
Коне Ибраима 5 0.14
Монкондю Томас 3 0.09
Сумано Самбу 3 0.09
Лапорт Жульен 2 0.06
Ле Фе Энцо 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.26
Фас Ваут 4 0.11
Манетси Маршал 4 0.11
Флипс Алексис 2 (1) 0.06
Мбюкю Натанаэль 2 0.06
Абдельамид Юнис 2 0.06
Кассама Морету 2 0.06
Каюсте Йенс 2 (1) 0.06
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Туре Эль Билал 1 (1) 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Бериша Валон 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 7 0
Мендес Убулан 4 1
Дженц Мориц 4 1
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Матусива Азор 6 1
Манетси Маршал 7 0
Абдельамид Юнис 5 1
Фокет Томас 5 0
Лопи Дион 4 0
Локо Банзузи 4 0
Бузи Максим 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Райкович Предраг 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
2
11%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
5
31%
6
32%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
3
19%
8
36%
76-90

Пропущено

40
18
17 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
10%
1
6%
1-15
8
20%
1
6%
16-30
5
13%
6
33%
31-45
7
18%
3
17%
46-60
7
18%
6
33%
61-75
9
23%
1
6%
76-90

Забито

34
36
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 15
12 Не забивали 12
4
12%
5
14%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
6
18%
3
8%
31-45
5
15%
6
17%
46-60
6
18%
7
19%
61-75
9
26%
10
28%
76-90

Пропущено

56
37
23 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
7
13%
2
5%
1-15
11
20%
2
5%
16-30
5
9%
10
27%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
8
14%
11
30%
30%
61-75
14
25%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2
ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3
Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
4. Монако 0:0 Заявка 35 17 9 9 55 - 35 60
5. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест 0:0 Заявка 35 12 10 13 43 - 48 46
12. Монпелье 0:0 Заявка 35 12 7 16 46 - 51 43
13. Реймс 0:0 Заявка 35 9 14 12 36 - 37 41
14. Анже 0:0 Заявка 35 8 12 15 38 - 51 36
15. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
16. Лорьян 0:0 Заявка 35 8 11 16 33 - 57 35
17. Клермон 0:0 Заявка 35 8 10 17 35 - 63 34
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец 0:0 Заявка 35 4 13 18 29 - 60 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако 0:0 Заявка 18 10 5 3 32 - 14 35
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье 0:0 Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
12. Лорьян 0:0 Заявка 17 6 6 5 18 - 16 24
13. Брест 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 24 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже 0:0 Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон 0:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец 0:0 Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако 0:0 Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс 0:0 Заявка 18 4 8 6 14 - 19 20
11. Клермон 0:0 Заявка 18 5 4 9 16 - 33 19
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Монпелье 0:0 Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже 0:0 Заявка 18 2 10 6 21 - 29 16
16. Мец 0:0 Заявка 18 3 6 9 12 - 31 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 11'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 11'
    Плохо сыграл Абдельамид Юнис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 11'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Мендес Убулан из команды Лорьян отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Локо Банзузи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Лорьян 49.1% (52)
    X 38.7% (41)
    Реймс 12.3% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Реймс
    2.30
    3.44
    3.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лорьян 0:0 Реймс онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Реймс

    Исход игры
    Лорьян
    49.5% (53)
    Ничья
    38.3% (41)
    Реймс
    12.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.58% (25)
    Меньше
    76.42% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    58.49% (62)
    Нет
    41.51% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (37)
    1:0 Лорьян
    31.8% (34)
    2:1 Лорьян
    15% (16)
    1:2 Реймс
    8.4% (9)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    0:2 Реймс
    1.9% (2)
    2:0 Лорьян
    1.9% (2)
    0:1 Реймс
    1.9% (2)
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    Лорьян
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