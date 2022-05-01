Стадион: Стад де Мустуар
0:1
17' ГолЗенели Арбер
22' Желтая карточкаМонкондю Томас
1:1
32' ГолМоффи Теремас
57' Желтая карточкаДумбия Камори
1:2
59' ГолТуре Эль Билал
74' Желтая карточкаАбергель Лоран
Ход матча
17'
0:1
22'
32'
1:1
57'
59'
1:2
74'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
28
Локо
Банзузи
26
Лопи
Дион
10
Зенели
Арбер
20
Кеббаль
Илан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
-
20 Кеббаль ИланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Реймс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|8 (2)
|0.23
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|0.14
|Коне Ибраима
|5
|0.14
|Монкондю Томас
|3
|0.09
|Сумано Самбу
|3
|0.09
|Лапорт Жульен
|2
|0.06
|Ле Фе Энцо
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.26
|Фас Ваут
|4
|0.11
|Манетси Маршал
|4
|0.11
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.06
|Туре Эль Билал
|2 (1)
|0.06
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.06
|Абдельамид Юнис
|2
|0.06
|Кассама Морету
|2
|0.06
|Каюсте Йенс
|2 (1)
|0.06
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Бузи Максим
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Бериша Валон
|0
|0
|Думбия Камори
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|9
|0
|Лапорт Жульен
|7
|0
|Мендес Убулан
|4
|1
|Дженц Мориц
|4
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Монкондю Томас
|4
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Матусива Азор
|6
|1
|Манетси Маршал
|7
|0
|Абдельамид Юнис
|5
|1
|Фокет Томас
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Локо Банзузи
|4
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Думбия Камори
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
2
11%
2
13%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
17%
1
5%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
5
28%
6
30%
76-90
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
3
19%
8
36%
76-90
Пропущено
40
18
17 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
10%
1
6%
1-15
8
20%
1
6%
16-30
5
13%
6
33%
31-45
7
18%
3
17%
46-60
7
18%
6
33%
61-75
9
23%
1
6%
76-90
Забито
35
38
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 16
12 Не забивали 12
4
11%
5
13%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
7
20%
3
8%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
6
17%
7
18%
61-75
9
26%
10
26%
76-90
Пропущено
58
38
24 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 24
7
12%
2
5%
1-15
12
21%
2
5%
16-30
5
9%
11
29%
31-45
12
21%
5
13%
46-60
8
14%
11
29%
61-75
14
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2
ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3
Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 35
|62
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|35
|17
|8
|10
|44 - 29
|58
|6.
|Страсбург
|Заявка
|35
|15
|12
|8
|58 - 39
|57
|7.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|55 - 44
|55
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 43
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|45 - 48
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 53
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|38 - 38
|43
|14.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|15.
|Анже
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|38 - 53
|35
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|35 - 65
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|35
|5
|13
|17
|47 - 84
|28
|20.
|Мец
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|31 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|13.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|14.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|25 - 32
|16
|19.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|21 - 13
|28
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|10.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Реймс
Исход игры
Лорьян
49.1% (53)
Ничья
38% (41)
Реймс
13% (14)
Тотал 2.5
Больше
24.3% (26)
Меньше
75.7% (81)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (37)
1:0 Лорьян
30.6% (33)
2:1 Лорьян
15.7% (17)
1:2 Реймс
8.3% (9)
0:0 Ничья
3.7% (4)
0:1 Реймс
2.8% (3)
0:2 Реймс
1.9% (2)
2:0 Лорьян
1.9% (2)
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