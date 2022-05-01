Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Kamory Doumbia нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Sambou Soumano нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Тактическая замена. Моффи Теремас уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Как он промахнулся? Kamory Doumbia имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

83' ШАНС! Kamory Doumbia вышел один на один с голкипером...

82' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Лорьян выполняет удар от ворот.

79' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Лорьян выполняет удар от ворот.

77' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Лорьенте Арман нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.

76' Удар от ворот произведет Реймс

76' Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали

75' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

74' Абергель Лоран получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Удар от ворот произведет Лорьян

74' Как он промахнулся? Туре Эль Билал имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Лорьенте Арман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Гравильон Эндрю нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

71' Гравильон Эндрю пробил со штрафного прямо в стенку

69' Удар от ворот произведет Лорьян

69' Лопи Дион не смог попасть в створ ударом издали

69' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Лорьян

68' Гравильон Эндрю из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Плохо сыграл Лапорт Жульен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Натанаэль Мбуку навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Гравильон Эндрю получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Гравильон Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

64' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Kamory Doumbia сделал результативную передачу.

59' Г О О О О Л - Туре Эль Билал забивает с правой ноги!

59' Kamory Doumbia из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

58' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Kamory Doumbia совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

55' Матч возобновится спорным мячом

54' [player1] на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Реймс

52' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Отличные скиллы показывает Монкондю Томас , обводя своих соперников

48' Реймс выполняет удар от ворот.

47' Лорьенте Арман из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Лорьенте Арман нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.