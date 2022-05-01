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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Лорьян
1:2
Конец матча
Реймс
0'
0:1
17' Гол
Зенели Арбер
22' Желтая карточка
Монкондю Томас
1:1
32' Гол
Моффи Теремас
57' Желтая карточка
Думбия Камори
1:2
59' Гол
Туре Эль Билал
74' Желтая карточка
Абергель Лоран
90'+5

Ход матча

17'
0:1
Зенели Арбер
(Туре Эль Билал)
22'
Монкондю Томас
 
32'
Моффи Теремас
(Ле Фе Энцо)
1:1
54'
 
Думбия Камори
Кеббаль Илан
57'
 
Думбия Камори
59'
1:2
Туре Эль Билал
(Думбия Камори)
64'
 
Мбюкю Натанаэль
Зенели Арбер
64'
 
Бузи Максим
Локо Банзузи
68'
Коне Ибраима
Инносент Бонке
 
68'
Диарра Стефан
Монкондю Томас
 
74'
Абергель Лоран
 
84'
Лемуан Фабьен
Абергель Лоран
 
84'
Сумано Самбу
Моффи Теремас
 
84'
Морель Жереми
Петро Лео
 
90'
 
Samuel Koeberle
Туре Эль Билал

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Лорьян 49.1% (53)
X 38% (41)
Реймс 13% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
23
Монкондю
Томас
10
Ле
Фе
Энцо
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Локо
Банзузи
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
10
Зенели
Арбер
7
Туре
Эль
Билал
20
Кеббаль
Илан
Лорьян
4-3-3
Реймс
5-3-2

История личных встреч

Лорьян
Реймс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л2
0:1
Л2
2:1
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМК
0:0
Л1
1:3
Л1
0:1
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (2) 0.23
Лорьенте Арман 5 (1) 0.14
Коне Ибраима 5 0.14
Монкондю Томас 3 0.09
Сумано Самбу 3 0.09
Лапорт Жульен 2 0.06
Ле Фе Энцо 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.26
Фас Ваут 4 0.11
Манетси Маршал 4 0.11
Флипс Алексис 2 (1) 0.06
Туре Эль Билал 2 (1) 0.06
Мбюкю Натанаэль 2 0.06
Абдельамид Юнис 2 0.06
Кассама Морету 2 0.06
Каюсте Йенс 2 (1) 0.06
Кеббаль Илан 1 0.03
Зенели Арбер 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Бериша Валон 0 0
Думбия Камори 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 9 0
Лапорт Жульен 7 0
Мендес Убулан 4 1
Дженц Мориц 4 1
Эрго Жером 1 2
Монкондю Томас 4 0
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Матусива Азор 6 1
Манетси Маршал 7 0
Абдельамид Юнис 5 1
Фокет Томас 5 0
Лопи Дион 4 0
Локо Банзузи 4 0
Бузи Максим 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Райкович Предраг 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Думбия Камори 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
2
11%
2
13%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
6
32%
2
13%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
17%
1
5%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
5
28%
6
30%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
3
19%
8
36%
76-90

Пропущено

40
18
17 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
10%
1
6%
1-15
8
20%
1
6%
16-30
5
13%
6
33%
31-45
7
18%
3
17%
46-60
7
18%
6
33%
61-75
9
23%
1
6%
76-90

Забито

35
38
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 16
12 Не забивали 12
4
11%
5
13%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
7
20%
3
8%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
6
17%
7
18%
61-75
9
26%
10
26%
76-90

Пропущено

58
38
24 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 24
7
12%
2
5%
1-15
12
21%
2
5%
16-30
5
9%
11
29%
31-45
12
21%
5
13%
46-60
8
14%
11
29%
61-75
14
24%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2
ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3
Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 35 18 8 9 57 - 35 62
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Ницца 0:0 Заявка 35 17 8 10 44 - 29 58
6. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 35 13 9 13 45 - 48 48
12. Монпелье Заявка 35 12 7 16 48 - 53 43
13. Реймс Заявка 35 10 13 12 38 - 38 43
14. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
15. Анже Заявка 35 8 11 16 38 - 53 35
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон Заявка 35 8 9 18 35 - 65 33
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо 0:0 Заявка 35 5 13 17 47 - 84 28
20. Мец Заявка 35 4 13 18 31 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца 0:0 Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 17 7 4 6 26 - 24 25
13. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Бордо 0:0 Заявка 18 3 7 8 25 - 32 16
19. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца 0:0 Заявка 18 8 4 6 21 - 13 28
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
9. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
10. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
11. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лорьян: 51%, Реймс: 49%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 94'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 93'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    93'
    Sambou Soumano наказан за толчок Фас Ваут
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Натанаэль Мбуку из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лапорт Жульен
  • 92'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Лорьенте Арман из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Samuel Koeberle
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Лорьян: 51%, Реймс: 49%.
  • 90'
    Тактическая замена. Туре Эль Билал уходит с поля и его заменяет Samuel Koeberle
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Sambou Soumano из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Лорьян 49.1% (53)
    X 38% (41)
    Реймс 13% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лорьян 1:2 Реймс онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Реймс

    Исход игры
    Лорьян
    49.1% (53)
    Ничья
    38% (41)
    Реймс
    13% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.3% (26)
    Меньше
    75.7% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    58.88% (63)
    Нет
    41.12% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.3% (37)
    1:0 Лорьян
    30.6% (33)
    2:1 Лорьян
    15.7% (17)
    1:2 Реймс
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    0:1 Реймс
    2.8% (3)
    0:2 Реймс
    1.9% (2)
    2:0 Лорьян
    1.9% (2)
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