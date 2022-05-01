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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Монпелье
0:0
Первый тайм: 11'
Мец
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 106
Монпелье 87.7% (93)
X 8.5% (9)
Мец 3.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Мец
1.81
4.14
4.74
Все Коэффициенты
16
Берто
Димитри
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
14
Эстев
Максим
2
Суке
Арно
18
Леруа
Лео
25
Молле
Флоран
8
Ойонго
Амбруаз
22
Кабелла
Реми
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
30
Кайяр
Марк-Орель
29
Лакруа
Ленни
23
Куяте
Кики
4
Ньякате
Сику
18
Сентонз
Фабьен
14
Пажо
Венсан
8
Траоре
Бубакар
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
22
Ламкель
Зе
Дидье
9
Де
Превиль
Николя
Монпелье
3-4-2-1
Мец
3-5-2

История личных встреч

Монпелье
Мец

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:3
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л2
3:1
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 9 0.26
Саванье Тежи 8 (3) 0.23
Мавидиди Стефи 8 0.23
Молле Флоран 6 0.17
Лаборд Гаэтан 5 (1) 0.14
Жермен Валер 4 0.11
Коцца Николя 2 0.06
Делор Анди 2 0.06
Ристич Михайло 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 5 0.14
Сентонз Фабьен 4 0.11
Булая Фарид 3 0.09
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.09
Нгетте Опа 2 0.06
Маига Хабиб 2 0.06
Сарр Пап 1 0.03
Бронн Дилан 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мафута Луи 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 10 1
Саванье Тежи 8 2
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Мавидиди Стефи 4 0
Шотар Жорис 4 0
Коцца Николя 2 1
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Ойонго Амбруаз 3 0
Макуана Бени 3 0
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Эстев Максим 2 0
Омлин Йонас 0 1
Лаборд Гаэтан 1 0
Леруа Лео 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 9 1
Куяте Кики 8 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Жемерсон де Жесус 3 2
Сарр Пап 6 0
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Амаду Ибраим 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Укиджа Александр 2 1
Ньяне Ибраима 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Делен Тома 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Нгетте Опа 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Ньякате Сику 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
12
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 25
4
16%
2
17%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
4
16%
3
25%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
4
16%
2
17%
61-75
4
16%
1
8%
76-90

Пропущено

20
31
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
10%
4
13%
1-15
5
25%
4
13%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
1
5%
9
29%
29%
46-60
4
20%
4
13%
61-75
6
30%
6
19%
76-90

Забито

21
16
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
22 Не забивали 24
4
19%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
8
38%
4
25%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
19%
1
6%
76-90

Пропущено

31
30
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
16%
3
10%
1-15
5
16%
6
20%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
6
19%
3
10%
61-75
10
32%
7
23%
76-90

Забито

46
28
25 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 9
10 Не забивали 15
8
17%
5
18%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
12
26%
7
25%
31-45
9
20%
5
18%
46-60
4
9%
5
18%
61-75
8
17%
2
7%
76-90

Пропущено

51
61
23 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
7
14%
7
11%
1-15
10
20%
10
16%
16-30
6
12%
10
16%
31-45
2
4%
14
23%
46-60
10
20%
7
11%
61-75
16
31%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0
Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4
Мец
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мец - Брест 0:1 Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1 Бордо - Мец 3:1
Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0 Мец - Лорьян 4:1 Монако - Мец 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
4. Монако 0:0 Заявка 35 17 9 9 55 - 35 60
5. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест 0:0 Заявка 35 12 10 13 43 - 48 46
12. Монпелье 0:0 Заявка 35 12 7 16 46 - 51 43
13. Реймс 0:0 Заявка 35 9 14 12 36 - 37 41
14. Анже 0:0 Заявка 35 8 12 15 38 - 51 36
15. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
16. Лорьян 0:0 Заявка 35 8 11 16 33 - 57 35
17. Клермон 0:0 Заявка 35 8 10 17 35 - 63 34
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец 0:0 Заявка 35 4 13 18 29 - 60 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако 0:0 Заявка 18 10 5 3 32 - 14 35
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье 0:0 Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
12. Лорьян 0:0 Заявка 17 6 6 5 18 - 16 24
13. Брест 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 24 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже 0:0 Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон 0:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец 0:0 Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако 0:0 Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс 0:0 Заявка 18 4 8 6 14 - 19 20
11. Клермон 0:0 Заявка 18 5 4 9 16 - 33 19
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Монпелье 0:0 Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже 0:0 Заявка 18 2 10 6 21 - 29 16
16. Мец 0:0 Заявка 18 3 6 9 12 - 31 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Контроль мяча: Монпелье: 51%, Мец: 49%.
    • 5'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 4'
      Монпелье выполняет удар от ворот.
    • 4'
      Траоре Бубакар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Де Превиль Николя из команды Мец делает пас партнеру.
    • 3'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Мец контролирует мяч.
    • 3'
      Мец выполняет удар от ворот.
    • 3'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Вахи Элю и попал в перекладину!
    • Угловой
      3'
      Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
    • 2'
      Хороший удар издали нанес Суке Арно, но отличный сейв сделал Марк-Орель Кайар. Угловой.
    • 2'
      Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Куяте Кики из команды Мец поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
    • 1'
      Монпелье контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Ньякате Сику из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мавидиди Стефи
    • 1'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Монпелье 87.7% (93)
    X 8.5% (9)
    Мец 3.8% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Мец
    1.81
    4.14
    4.74
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монпелье 0:0 Мец онлайн

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    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Мец

    Исход игры
    Монпелье
    87.9% (94)
    Ничья
    8.4% (9)
    Мец
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (42)
    Меньше
    60.38% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    48.11% (51)
    Нет
    51.89% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    35.5% (38)
    1:0 Монпелье
    34.6% (37)
    2:0 Монпелье
    14% (15)
    1:1 Ничья
    8.4% (9)
    0:1 Мец
    1.9% (2)
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    Монпелье
    Мец
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