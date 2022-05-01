Ленни Лакруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.

Пап Матар Сарр бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Мец имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Мец

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Матч остановлен

47' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Пап Матар Сарр из команды Мец идет с мячом вперед на обострение...

44' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эстев Максим из команды Монпелье

43' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Коцца Николя из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Удар от ворот произведет Мец

37' Ньякате Сику из команды Мец наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

35' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Кабелла Реми из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Кабелла Реми из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Монпелье выполняет удар от ворот.

30' Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали

30' Матч возобновлен

29' Ойонго Амбруаз получил желтую карточку от судьи

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Монпелье выполняет удар от ворот.

28' Де Превиль Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Делен Тома забивает с правой ноги!

24' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Отличный пас сделал Траоре Бубакар из команды Мец . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

21' Микельбрансис Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

20' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ленни Лакруа наказан за толчок Леруа Лео

19' Коцца Николя пробует нанести удар издали, но Марк-Орель Кайар держит все под контролем

18' Мец выполняет удар от ворот.

18' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Делен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Коцца Николя из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Мец выполняет удар от ворот.

12' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Сентонз Фабьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Сентонз Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Игрок Вахи Элю из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Ньякате Сику предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Де Превиль Николя пробует нанести удар издали, но Димитри Берто держит все под контролем

7' Мавидиди Стефи из команды Монпелье делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

7' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Монпелье выполняет удар от ворот.

3' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Мец выполняет удар от ворот.

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Вахи Элю и попал в перекладину!

2' Хороший удар издали нанес Суке Арно , но отличный сейв сделал Марк-Орель Кайар. Угловой.

2' Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку

1' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Мец начинает с центра поля