Стадион: Стад де ля Моссон
0:1
24' ГолДелен Тома
29' Желтая карточкаОйонго Амбруаз
51' Желтая карточкаПажо Венсан
58' Желтая карточкаЛеруа Лео
66' Желтая карточкаСарр Пап
68' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
0:2
70' ГолМафута Луи
1:2
80' ГолСуке Арно
2:2
90' ГолВахи Элю
Ход матча
24'
0:1
29'
51'
58'
63'
66'
68'
70'
80'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
31
Коцца
Николя
14
Эстев
Максим
18
Леруа
Лео
22
Кабелла
Реми
25
Молле
Флоран
21
Вахи
Элю
29
Лакруа
Ленни
23
Куяте
Кики
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Кабелла РемиПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
34 Мафута ЛуиНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Мец
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|10
|0.29
|Саванье Тежи
|8 (3)
|0.23
|Мавидиди Стефи
|8
|0.23
|Молле Флоран
|6
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|5 (1)
|0.14
|Жермен Валер
|4
|0.11
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Делор Анди
|2
|0.06
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Суке Арно
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Делайе Саша
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|5
|0.14
|Сентонз Фабьен
|4
|0.11
|Булая Фарид
|3
|0.09
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.09
|Нгетте Опа
|2
|0.06
|Маига Хабиб
|2
|0.06
|Мафута Луи
|2
|0.06
|Делен Тома
|1
|0.03
|Сарр Пап
|1
|0.03
|Бронн Дилан
|1
|0.03
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|Амаду Ибраим
|1
|0.03
|Юдоль Матьё
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Куяте Кики
|1
|0.03
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
|Микельбрансис Вильям
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|10
|1
|Саванье Тежи
|8
|2
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Ристич Михайло
|3
|1
|Ойонго Амбруаз
|4
|0
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Коцца Николя
|2
|1
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Сахо Мамаду
|3
|0
|Макуана Бени
|3
|0
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Омлин Йонас
|0
|1
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|9
|1
|Куяте Кики
|8
|1
|Пажо Венсан
|6
|1
|Сарр Пап
|7
|0
|Маига Хабиб
|7
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|2
|Траоре Бубакар
|5
|0
|Де Превиль Николя
|4
|0
|Амаду Ибраим
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Укиджа Александр
|2
|1
|Ньяне Ибраима
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Нгетте Опа
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
14
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
4
15%
2
14%
1-15
4
15%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
6
22%
1
7%
76-90
Пропущено
22
33
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
9%
4
12%
1-15
6
27%
4
12%
16-30
2
9%
4
12%
31-45
1
5%
9
27%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
6
27%
8
24%
76-90
Забито
21
16
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
23 Не забивали 25
4
19%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
8
38%
4
25%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
19%
1
6%
76-90
Пропущено
31
30
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
16%
3
10%
1-15
5
16%
6
20%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
6
19%
3
10%
61-75
10
32%
7
23%
76-90
Забито
48
30
25 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 10
10 Не забивали 15
8
17%
5
17%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
12
25%
7
23%
31-45
9
19%
5
17%
46-60
4
8%
6
20%
61-75
10
21%
2
7%
76-90
Пропущено
53
63
24 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 36
16 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 28
7
13%
7
11%
1-15
11
21%
10
16%
16-30
6
11%
10
16%
31-45
2
4%
14
22%
46-60
11
21%
7
11%
61-75
16
30%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0
Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4
Мец
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мец - Брест 0:1 Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1 Бордо - Мец 3:1
Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0 Мец - Лорьян 4:1 Монако - Мец 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 35
|62
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|35
|17
|8
|10
|44 - 29
|58
|6.
|Страсбург
|Заявка
|35
|15
|12
|8
|58 - 39
|57
|7.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|55 - 44
|55
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 43
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|45 - 48
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 53
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|38 - 38
|43
|14.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|15.
|Анже
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|38 - 53
|35
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|35 - 65
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|35
|5
|13
|17
|47 - 84
|28
|20.
|Мец
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|31 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|13.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|14.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|25 - 32
|16
|19.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|21 - 13
|28
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|10.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 2:2 Мец
Исход игры
Монпелье
88% (95)
Ничья
8.3% (9)
Мец
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
47.66% (51)
Нет
52.34% (56)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
35.2% (38)
1:0 Монпелье
35.2% (38)
2:0 Монпелье
13.9% (15)
1:1 Ничья
8.3% (9)
0:1 Мец
1.9% (2)
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