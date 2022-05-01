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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Монпелье
2:2
Конец матча
Мец
0'
0:1
24' Гол
Делен Тома
29' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
51' Желтая карточка
Пажо Венсан
58' Желтая карточка
Леруа Лео
66' Желтая карточка
Сарр Пап
68' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье
0:2
70' Гол
Мафута Луи
1:2
80' Гол
Суке Арно
2:2
90' Гол
Вахи Элю
90'+5

Ход матча

12'
 
Микельбрансис Вильям
Сентонз Фабьен
24'
0:1
Делен Тома
(Траоре Бубакар)
29'
Ойонго Амбруаз
 
51'
 
Пажо Венсан
58'
Леруа Лео
 
63'
Ристич Михайло
Ойонго Амбруаз
 
63'
Шотар Жорис
Леруа Лео
 
66'
 
Сарр Пап
68'
 
Ламкель Зе Дидье
68'
 
Нгетте Опа
Ламкель Зе Дидье
68'
 
Мафута Луи
Де Превиль Николя
70'
0:2
Мафута Луи
(Микельбрансис Вильям)
75'
Жермен Валер
Коцца Николя
 
80'
Суке Арно
(Ристич Михайло)
1:2
86'
Делайе Саша
Молле Флоран
 
86'
Джоаккини Николас
Мавидиди Стефи
 
87'
 
Н'Дорам Кевин
Ньякате Сику
90'
Вахи Элю
(Делайе Саша)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Монпелье 88% (95)
X 8.3% (9)
Мец 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Берто
Димитри
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
14
Эстев
Максим
18
Леруа
Лео
2
Суке
Арно
22
Кабелла
Реми
25
Молле
Флоран
8
Ойонго
Амбруаз
21
Вахи
Элю
10
Мавидиди
Стефи
30
Кайяр
Марк-Орель
29
Лакруа
Ленни
23
Куяте
Кики
4
Ньякате
Сику
18
Сентонз
Фабьен
8
Траоре
Бубакар
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
22
Ламкель
Зе
Дидье
9
Де
Превиль
Николя
Монпелье
3-1-4-2
Мец
3-5-2

История личных встреч

Монпелье
Мец

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:3
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л2
3:1
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 10 0.29
Саванье Тежи 8 (3) 0.23
Мавидиди Стефи 8 0.23
Молле Флоран 6 0.17
Лаборд Гаэтан 5 (1) 0.14
Жермен Валер 4 0.11
Коцца Николя 2 0.06
Делор Анди 2 0.06
Ристич Михайло 1 0.03
Суке Арно 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0
Делайе Саша 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 5 0.14
Сентонз Фабьен 4 0.11
Булая Фарид 3 0.09
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.09
Нгетте Опа 2 0.06
Маига Хабиб 2 0.06
Мафута Луи 2 0.06
Делен Тома 1 0.03
Сарр Пап 1 0.03
Бронн Дилан 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Микельбрансис Вильям 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 10 1
Саванье Тежи 8 2
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Ойонго Амбруаз 4 0
Мавидиди Стефи 4 0
Шотар Жорис 4 0
Коцца Николя 2 1
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Макуана Бени 3 0
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Леруа Лео 2 0
Эстев Максим 2 0
Омлин Йонас 0 1
Лаборд Гаэтан 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 9 1
Куяте Кики 8 1
Пажо Венсан 6 1
Сарр Пап 7 0
Маига Хабиб 7 0
Жемерсон де Жесус 3 2
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Амаду Ибраим 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Укиджа Александр 2 1
Ньяне Ибраима 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Делен Тома 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Ламкель Зе Дидье 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Нгетте Опа 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
4
15%
2
14%
1-15
4
15%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
6
22%
1
7%
76-90

Пропущено

22
33
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
9%
4
12%
1-15
6
27%
4
12%
16-30
2
9%
4
12%
31-45
1
5%
9
27%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
6
27%
8
24%
76-90

Забито

21
16
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
23 Не забивали 25
4
19%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
8
38%
4
25%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
19%
1
6%
76-90

Пропущено

31
30
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
16%
3
10%
1-15
5
16%
6
20%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
6
19%
3
10%
61-75
10
32%
7
23%
76-90

Забито

48
30
25 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 10
10 Не забивали 15
8
17%
5
17%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
12
25%
7
23%
31-45
9
19%
5
17%
46-60
4
8%
6
20%
61-75
10
21%
2
7%
76-90

Пропущено

53
63
24 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 36
16 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 28
7
13%
7
11%
1-15
11
21%
10
16%
16-30
6
11%
10
16%
31-45
2
4%
14
22%
46-60
11
21%
7
11%
61-75
16
30%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0
Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4
Мец
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мец - Брест 0:1 Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1 Бордо - Мец 3:1
Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0 Мец - Лорьян 4:1 Монако - Мец 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Монако Заявка 35 18 8 9 57 - 35 62
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Ницца 0:0 Заявка 35 17 8 10 44 - 29 58
6. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 35 13 9 13 45 - 48 48
12. Монпелье Заявка 35 12 7 16 48 - 53 43
13. Реймс Заявка 35 10 13 12 38 - 38 43
14. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
15. Анже Заявка 35 8 11 16 38 - 53 35
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон Заявка 35 8 9 18 35 - 65 33
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо 0:0 Заявка 35 5 13 17 47 - 84 28
20. Мец Заявка 35 4 13 18 31 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца 0:0 Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 17 7 4 6 26 - 24 25
13. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Бордо 0:0 Заявка 18 3 7 8 25 - 32 16
19. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца 0:0 Заявка 18 8 4 6 21 - 13 28
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
9. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
10. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
11. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      91'
      Г О О О О О Л - Вахи Элю из команды Монпелье легко посылает мяч в пустые ворота правой! Вахи Элю легко с этим справился!
    • 91'
      Делайе Саша из команды Монпелье сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
    • 91'
      Опасность! Кабелла Реми из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 91'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Монпелье: 46%, Мец: 54%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 90'
      Суке Арно из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 90'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Монпелье 88% (95)
    X 8.3% (9)
    Мец 3.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Монпелье 2:2 Мец

    Исход игры
    Монпелье
    88% (95)
    Ничья
    8.3% (9)
    Мец
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    47.66% (51)
    Нет
    52.34% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    35.2% (38)
    1:0 Монпелье
    35.2% (38)
    2:0 Монпелье
    13.9% (15)
    1:1 Ничья
    8.3% (9)
    0:1 Мец
    1.9% (2)
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