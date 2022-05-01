31' Тардьё Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Веа Тимоти наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Eric N'Jo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Отличные скиллы показывает Жегрова Эдон , обводя своих соперников

24' Труа выполняет удар от ворот.

24' Гудмундссон Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Лилль выполняет удар от ворот.

21' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Рипар Рено из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

16' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Труа выполняет удар от ворот.

16' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Труа

9' Челик Зеки из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

9' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Плохо сыграл Палмер-Браун Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бьянкон Жулиан из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Дингом Тристан из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Труа начинает с центра поля