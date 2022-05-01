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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Труа
0:0
Первый тайм: 39'
Лилль
0' 39'

Ход матча

14'
Eric N'jo
Коне Юссуф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 116
Труа 3.4% (4)
X 22.4% (26)
Лилль 74.1% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Лилль
3.72
3.48
2.22
Все Коэффициенты
Новости
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
3
Коне
Юссуф
24
Шавалерин
Ксавье
20
Рипар
Рено
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
5
Дингом
Тристан
13
Угбо
Ике
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
5
Гудмундссон
Габриэль
23
Жегрова
Эдон
21
Андре
Бенжамин
10
Саншеш
Ренату
22
Веа
Тимоти
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Труа
5-4-1
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Труа
Лилль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.14
Бальде Мама 3 0.09
Рами Адиль 3 0.09
Тузгар Йоанн 3 0.09
Угбо Ике 3 0.09
Дингом Тристан 2 0.06
Рипар Рено 2 0.06
Мотиба Лебо 2 (1) 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Тардьё Флориан 1 (1) 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.37
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.14
Ботман Свен 3 0.09
Шека 3 0.09
Саншеш Ренату 2 0.06
Челик Зеки 2 0.06
Андре Бенжамин 2 0.06
Жегрова Эдон 2 0.06
Лихаджи Исаак 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Гомес Анхель 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 10 0
Каборе Исса 6 1
Тардьё Флориан 6 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Н'Гессан Куаме 4 0
Мулен Жесси 2 1
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Дингом Тристан 3 0
Бальде Мама 1 1
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Мотиба Лебо 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 9 1
Шека 10 0
Йилмаз Бурак 9 0
Челик Зеки 9 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 5 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Фонте Жозе 3 0
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Ботман Свен 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Веа Тимоти 1 1
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
23
11 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
3
20%
4
17%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
5
33%
7
30%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
27%
5
22%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
5
31%
1
5%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
3
19%
7
35%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
33%
5
26%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

31
20
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
4
13%
5
25%
1-15
6
19%
2
10%
16-30
2
6%
6
30%
31-45
7
23%
1
5%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
5
16%
3
15%
76-90

Забито

30
42
20 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 21
10 Не забивали 7
5
17%
7
17%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
10
33%
12
29%
31-45
1
3%
4
10%
46-60
2
7%
3
7%
61-75
7
23%
9
21%
76-90

Пропущено

47
40
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 23
6
13%
6
15%
1-15
9
19%
3
8%
16-30
4
9%
12
30%
31-45
12
26%
2
5%
46-60
8
17%
7
18%
61-75
8
17%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1
Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0
Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1
Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
4. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
5. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль 0:0 Заявка 35 13 13 9 42 - 40 52
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 34 9 13 12 36 - 37 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Труа 0:0 Заявка 35 8 10 17 30 - 47 34
16. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
17. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль 0:0 Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа 0:0 Заявка 18 4 8 6 15 - 16 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Лилль 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 22 24
6. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа 0:0 Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Челик Зеки из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Дингом Тристан.
    • 33'
      Тардьё Флориан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
    • 33'
      Труа пытается что-то создать.
    • 33'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Тардьё Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 30'
      Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 28%, Лилль: 72%.
    • 29'
      Веа Тимоти наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
    • 29'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 29'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Фонте Жозе из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 28'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      26'
      Андре Бенжамин из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Дингом Тристан.
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 30%, Лилль: 70%.
    • 25'
      Eric N'Jo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 24'
      Отличные скиллы показывает Жегрова Эдон, обводя своих соперников
    • 24'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • 24'
      Гудмундссон Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 23'
      Веа Тимоти из команды Лилль делает пас партнеру.
    • 23'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 23'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 22'
      Лилль выполняет удар от ворот.
    • 22'
      Труа пытается что-то создать.
    • 21'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      21'
      Саншеш Ренату из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Угбо Ике.
    • 20'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      20'
      Гудмундссон Габриэль наказан за толчок Каборе Исса
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 37%, Лилль: 63%.
    • 19'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 18'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 18'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 17'
      Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 17'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 16'
      Рипар Рено из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 16'
      Угбо Ике из команды Труа делает пас партнеру.
    • 16'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • 16'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 34%, Лилль: 66%.
    • 15'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Каборе Исса из команды Труа делает неудачный навес.
    • 14'
      Рипар Рено из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 14'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Коне Юссуф получил травму и заменен. Eric N'Jo выходит на поле.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бьянкон Жулиан
    • 13'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      12'
      Ох, нехорошо это выглядит. Коне Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      12'
      Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 34%, Лилль: 66%.
    • 10'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 9'
      Челик Зеки из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 9'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Плохо сыграл Палмер-Браун Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 9'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.
    • 7'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 7'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      5'
      Жегрова Эдон из команды Лилль подал угловой слева.
    • 5'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 5'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 50%, Лилль: 50%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Угбо Ике наказан за толчок Веа Тимоти
    • 4'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Бьянкон Жулиан из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 4'
      Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
    • 2'
      Труа пытается что-то создать.
    • 2'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Дингом Тристан из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 1'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      1'
      Саншеш Ренату наказан за толчок Н'Гессан Куаме
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Труа 3.4% (4)
    X 22.4% (26)
    Лилль 74.1% (86)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    Лилль
    3.72
    3.48
    2.22
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    Прогнозы на матч Труа 0:0 Лилль

    Исход игры
    Труа
    3.4% (4)
    Ничья
    22.4% (26)
    Лилль
    74.1% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.78% (34)
    Меньше
    68.22% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    50.47% (54)
    Нет
    49.53% (53)
    Популярный счёт
    0:1 Лилль
    30.2% (35)
    1:2 Лилль
    26.7% (31)
    1:1 Ничья
    17.2% (20)
    0:2 Лилль
    11.2% (13)
    1:0 Труа
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Лилль
    1.7% (2)
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    Труа
    Лилль
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