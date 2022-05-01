Стадион: Стад де л'Об
1:0
43' ПенальтиТардьё Флориан
50' Желтая карточкаСаншеш Ренату
50' Вторая желтая карточкаСаншеш Ренату
54' Желтая карточкаБотман Свен
2:0
55' ПенальтиУгбо Ике
61' Желтая карточкаГудмундссон Габриэль
68' Красная карточкаЙилмаз Бурак
3:0
86' ПенальтиТардьё Флориан
Ход матча
14'
43'
1:0
50'
50'
54'
55'
2:0
67'
68'
86'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
13
Угбо
Ике
30
Лео
Жардим
23
Жегрова
Эдон
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
34 Мазу ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мотиба ЛебоПолузащитник
- Нападающий
-
37 Eric N'jo
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Труа
Лилль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.14
|Угбо Ике
|4 (1)
|0.11
|Бальде Мама
|3
|0.09
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.09
|Рами Адиль
|3
|0.09
|Тузгар Йоанн
|3
|0.09
|Дингом Тристан
|2
|0.06
|Рипар Рено
|2
|0.06
|Мотиба Лебо
|2 (1)
|0.06
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.03
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.03
|Родригес Жерсон
|1
|0.03
|Домингес Брэндон
|1
|0.03
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Конте Абду
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|13 (2)
|0.37
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.14
|Ботман Свен
|3
|0.09
|Шека
|3
|0.09
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Челик Зеки
|2
|0.06
|Андре Бенжамин
|2
|0.06
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Лихаджи Исаак
|1
|0.03
|Бамба Джонатан
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Джало Тьягу
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
|Гомес Анхель
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|10
|0
|Каборе Исса
|6
|1
|Тардьё Флориан
|6
|0
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|Н'Гессан Куаме
|4
|0
|Мулен Жесси
|2
|1
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Дингом Тристан
|3
|0
|Бальде Мама
|1
|1
|Азамум Карим
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Мотиба Лебо
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|9
|1
|Андре Бенжамин
|9
|1
|Шека
|10
|0
|Челик Зеки
|9
|0
|Саншеш Ренату
|6
|1
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Ботман Свен
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Грбич Иво
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Веа Тимоти
|1
|1
|Бамба Джонатан
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
23
12 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
3
17%
4
17%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
6
33%
7
30%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
5
28%
5
22%
76-90
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
5
31%
2
9%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
19%
8
35%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
33%
5
26%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Пропущено
31
20
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
4
13%
5
25%
1-15
6
19%
2
10%
16-30
2
6%
6
30%
31-45
7
23%
1
5%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
5
16%
3
15%
76-90
Забито
33
42
21 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 21
10 Не забивали 8
5
15%
7
17%
1-15
5
15%
7
17%
16-30
11
33%
12
29%
31-45
2
6%
4
10%
46-60
2
6%
3
7%
61-75
8
24%
9
21%
76-90
Пропущено
47
43
19 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 24
6
13%
6
14%
1-15
9
19%
3
7%
16-30
4
9%
13
30%
31-45
12
26%
3
7%
46-60
8
17%
7
16%
61-75
8
17%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1
Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0
Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1
Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|56 - 34
|65
|3.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|35
|17
|9
|9
|55 - 35
|60
|5.
|Страсбург
|Заявка
|35
|15
|12
|8
|58 - 39
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|7.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|55 - 44
|55
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 43
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|0:0 Заявка
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|12.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|35
|12
|7
|16
|46 - 51
|43
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|35
|9
|14
|12
|36 - 37
|41
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|35
|8
|12
|15
|38 - 51
|36
|15.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|35
|8
|11
|16
|33 - 57
|35
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|35
|8
|10
|17
|35 - 63
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|0:0 Заявка
|35
|4
|13
|18
|29 - 60
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 14
|35
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|12.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 16
|24
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 24
|23
|14.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|16.
|Анже
|0:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|0:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|4
|8
|6
|14 - 19
|20
|11.
|Клермон
|0:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|16 - 33
|19
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Анже
|0:0 Заявка
|18
|2
|10
|6
|21 - 29
|16
|16.
|Мец
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 31
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Труа 3:0 Лилль
Исход игры
Труа
3.4% (4)
Ничья
22.4% (26)
Лилль
74.1% (86)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
50.47% (54)
Нет
49.53% (53)
Популярный счёт
0:1 Лилль
30.2% (35)
1:2 Лилль
26.7% (31)
1:1 Ничья
17.2% (20)
0:2 Лилль
11.2% (13)
1:0 Труа
2.6% (3)
1:3 Лилль
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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