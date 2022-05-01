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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Труа
3:0
Конец матча
Лилль
0'
1:0
43' Пенальти
Тардьё Флориан
50' Желтая карточка
Саншеш Ренату
50' Вторая желтая карточка
Саншеш Ренату
54' Желтая карточка
Ботман Свен
2:0
55' Пенальти
Угбо Ике
61' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
68' Красная карточка
Йилмаз Бурак
3:0
86' Пенальти
Тардьё Флориан
90'+1

Ход матча

14'
Eric N'jo
Коне Юссуф
 
43'
Тардьё Флориан
1:0
50'
 
Саншеш Ренату
50'
 
Саншеш Ренату
54'
 
Ботман Свен
55'
Угбо Ике
2:0
57'
 
Гомес Анхель
Жегрова Эдон
61'
 
Гудмундссон Габриэль
67'
Тузгар Йоанн
Дингом Тристан
 
67'
Мотиба Лебо
Угбо Ике
 
67'
Ларуси Яссер
Рипар Рено
 
68'
 
Йилмаз Бурак
70'
 
Брадарич Домагой
Гудмундссон Габриэль
70'
 
Бамба Джонатан
Дэвид Джонатан
82'
 
Джало Тьягу
Челик Зеки
86'
Тардьё Флориан
3:0
89'
Мазу Дерек
Каборе Исса
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Труа 3.4% (4)
X 22.4% (26)
Лилль 74.1% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
3
Коне
Юссуф
24
Шавалерин
Ксавье
20
Рипар
Рено
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
5
Дингом
Тристан
13
Угбо
Ике
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
5
Гудмундссон
Габриэль
23
Жегрова
Эдон
21
Андре
Бенжамин
10
Саншеш
Ренату
22
Веа
Тимоти
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Труа
5-4-1
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Труа
Лилль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.14
Угбо Ике 4 (1) 0.11
Бальде Мама 3 0.09
Тардьё Флориан 3 (3) 0.09
Рами Адиль 3 0.09
Тузгар Йоанн 3 0.09
Дингом Тристан 2 0.06
Рипар Рено 2 0.06
Мотиба Лебо 2 (1) 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.37
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.14
Ботман Свен 3 0.09
Шека 3 0.09
Саншеш Ренату 2 0.06
Челик Зеки 2 0.06
Андре Бенжамин 2 0.06
Жегрова Эдон 2 0.06
Лихаджи Исаак 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Гомес Анхель 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 10 0
Каборе Исса 6 1
Тардьё Флориан 6 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Н'Гессан Куаме 4 0
Мулен Жесси 2 1
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Дингом Тристан 3 0
Бальде Мама 1 1
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Мотиба Лебо 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 9 1
Андре Бенжамин 9 1
Шека 10 0
Челик Зеки 9 0
Саншеш Ренату 6 1
Мандава Рейнилду 7 0
Джало Тьягу 4 0
Ботман Свен 4 0
Онана Амаду 2 1
Фонте Жозе 3 0
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Веа Тимоти 1 1
Бамба Джонатан 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Гомес Анхель 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
23
12 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
3
17%
4
17%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
6
33%
7
30%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
5
28%
5
22%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
5
31%
2
9%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
19%
8
35%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
33%
5
26%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

31
20
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
4
13%
5
25%
1-15
6
19%
2
10%
16-30
2
6%
6
30%
31-45
7
23%
1
5%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
5
16%
3
15%
76-90

Забито

33
42
21 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 21
10 Не забивали 8
5
15%
7
17%
1-15
5
15%
7
17%
16-30
11
33%
12
29%
31-45
2
6%
4
10%
46-60
2
6%
3
7%
61-75
8
24%
9
21%
76-90

Пропущено

47
43
19 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 24
6
13%
6
14%
1-15
9
19%
3
7%
16-30
4
9%
13
30%
31-45
12
26%
3
7%
46-60
8
17%
7
16%
61-75
8
17%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1
Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0
Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1
Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 34 19 8 7 56 - 34 65
3. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
4. Монако 0:0 Заявка 35 17 9 9 55 - 35 60
5. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
6. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
7. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест 0:0 Заявка 35 12 10 13 43 - 48 46
12. Монпелье 0:0 Заявка 35 12 7 16 46 - 51 43
13. Реймс 0:0 Заявка 35 9 14 12 36 - 37 41
14. Анже 0:0 Заявка 35 8 12 15 38 - 51 36
15. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
16. Лорьян 0:0 Заявка 35 8 11 16 33 - 57 35
17. Клермон 0:0 Заявка 35 8 10 17 35 - 63 34
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец 0:0 Заявка 35 4 13 18 29 - 60 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако 0:0 Заявка 18 10 5 3 32 - 14 35
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье 0:0 Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
12. Лорьян 0:0 Заявка 17 6 6 5 18 - 16 24
13. Брест 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 24 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже 0:0 Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон 0:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец 0:0 Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако 0:0 Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс 0:0 Заявка 18 4 8 6 14 - 19 20
11. Клермон 0:0 Заявка 18 5 4 9 16 - 33 19
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Монпелье 0:0 Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже 0:0 Заявка 18 2 10 6 21 - 29 16
16. Мец 0:0 Заявка 18 3 6 9 12 - 31 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 91'
    Труа заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Контроль мяча: Труа: 38%, Лилль: 62%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Мазу Дерек задерживает мяч рукой
  • 90'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Матч возобновлен
  • 89'
    Каборе Исса получил травму и заменен. Мазу Дерек выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    89'
    Ох, нехорошо это выглядит. Каборе Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 88'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 87'
    Лилль контролирует мяч.
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О О Л - Тардьё Флориан из команды Труа забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лео прыгнул не в ту сторону.
  • 85'
    Контроль мяча: Труа: 37%, Лилль: 63%.
  • Фол, нарушение
    85'
    ПЕНАЛЬТИ - Андре Бенжамин из команды Лилль привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Яссер Ларуси.
  • 85'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 84'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Труа: 35%, Лилль: 65%.
    • 48'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Фонте Жозе из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 48'
      Жегрова Эдон из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 48'
      Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 47'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Офсайд
      47'
      Рипар Рено из команды Труа в офсайде
    • 47'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • Угловой
      47'
      Саншеш Ренату из команды Лилль подал угловой справа.
    • 47'
      Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 47'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Фонте Жозе из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 46'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 46'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • 45'
      Контроль мяча: Труа: 37%, Лилль: 63%.
    • 44'
      Лилль контролирует мяч.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О О Л - Тардьё Флориан из команды Труа забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лео прыгнул не в ту сторону.
    • 41'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Труа пробьет пенальти!
    • 41'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 41'
      Контроль мяча: Труа: 37%, Лилль: 63%.
    • Фол, нарушение
      40'
      ПЕНАЛЬТИ - Жегрова Эдон из команды Лилль привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дингом Тристан.
    • 40'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа делает пас партнеру.
    • 40'
      Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • 39'
      Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Жегрова Эдон из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 39'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 38'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Бьянкон Жулиан наказан за толчок Дэвид Джонатан
    • 37'
      Каборе Исса из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 37'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Труа пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 32%, Лилль: 68%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 34'
      Веа Тимоти не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Челик Зеки из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Дингом Тристан.
    • 33'
      Тардьё Флориан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
    • 33'
      Труа пытается что-то создать.
    • 33'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Тардьё Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 30'
      Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 28%, Лилль: 72%.
    • 29'
      Веа Тимоти наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
    • 29'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 29'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Фонте Жозе из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 28'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      26'
      Андре Бенжамин из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Дингом Тристан.
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 30%, Лилль: 70%.
    • 25'
      Eric N'Jo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 24'
      Отличные скиллы показывает Жегрова Эдон, обводя своих соперников
    • 24'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • 24'
      Гудмундссон Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 23'
      Веа Тимоти из команды Лилль делает пас партнеру.
    • 23'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 23'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 22'
      Лилль выполняет удар от ворот.
    • 22'
      Труа пытается что-то создать.
    • 21'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      21'
      Саншеш Ренату из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Угбо Ике.
    • 20'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      20'
      Гудмундссон Габриэль наказан за толчок Каборе Исса
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 37%, Лилль: 63%.
    • 19'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 18'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 18'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 17'
      Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 17'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 16'
      Рипар Рено из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 16'
      Угбо Ике из команды Труа делает пас партнеру.
    • 16'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • 16'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 34%, Лилль: 66%.
    • 15'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Каборе Исса из команды Труа делает неудачный навес.
    • 14'
      Рипар Рено из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 14'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Коне Юссуф получил травму и заменен. Eric N'Jo выходит на поле.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бьянкон Жулиан
    • 13'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      12'
      Ох, нехорошо это выглядит. Коне Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      12'
      Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 34%, Лилль: 66%.
    • 10'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 9'
      Челик Зеки из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 9'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Плохо сыграл Палмер-Браун Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 9'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.
    • 7'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 7'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      5'
      Жегрова Эдон из команды Лилль подал угловой слева.
    • 5'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 5'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 50%, Лилль: 50%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Угбо Ике наказан за толчок Веа Тимоти
    • 4'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Бьянкон Жулиан из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 4'
      Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
    • 2'
      Труа пытается что-то создать.
    • 2'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Дингом Тристан из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 1'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      1'
      Саншеш Ренату наказан за толчок Н'Гессан Куаме
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Труа 3.4% (4)
    X 22.4% (26)
    Лилль 74.1% (86)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Труа 3:0 Лилль онлайн

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    Прогнозы на матч Труа 3:0 Лилль

    Исход игры
    Труа
    3.4% (4)
    Ничья
    22.4% (26)
    Лилль
    74.1% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.78% (34)
    Меньше
    68.22% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    50.47% (54)
    Нет
    49.53% (53)
    Популярный счёт
    0:1 Лилль
    30.2% (35)
    1:2 Лилль
    26.7% (31)
    1:1 Ничья
    17.2% (20)
    0:2 Лилль
    11.2% (13)
    1:0 Труа
    2.6% (3)
    1:3 Лилль
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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