Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Труа выполняет удар от ворот.

47' Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Труа выполняет удар от ворот.

43' Г О О О О О Л - Тардьё Флориан из команды Труа забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лео прыгнул не в ту сторону.

41' После проверки VAR судья не изменил решения - Труа пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

38' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Труа

34' Веа Тимоти не смог попасть в створ ударом издали

33' Тардьё Флориан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

33' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Тардьё Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Веа Тимоти наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Eric N'Jo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Отличные скиллы показывает Жегрова Эдон , обводя своих соперников

24' Труа выполняет удар от ворот.

24' Гудмундссон Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Лилль выполняет удар от ворот.

21' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Рипар Рено из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

16' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Труа выполняет удар от ворот.

16' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Труа

9' Челик Зеки из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

9' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Плохо сыграл Палмер-Браун Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бьянкон Жулиан из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Дингом Тристан из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Труа начинает с центра поля