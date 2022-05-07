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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Гамбург
2:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
1:0
13' Гол
Глацель Роберт
2:0
20' Гол
Глацель Роберт
2:1
22' Гол
Керк Себастьян
39' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
44' Желтая карточка
Керк Себастьян
44' Желтая карточка
Димерс Марк
62' Желтая карточка
Мефферт Йонас
90'+4
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
27
Вагноман
Жоша
36
Сухонен
Ансси
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
23
Крайнц
Лука
31
Бёрнер
Юлиан
20
Окс
Филипп
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
9
Вайдандт
Хендрик
Гамбург
4-3-3
Ганновер 96
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Ганновер 96

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 21 (1) 0.64
Киттель Сонни 9 (3) 0.27
Хайер Моритц 6 0.18
Рейс Людовит 5 0.15
Джатта Бейкери 3 0.09
Шонлау Себастьян 3 0.09
Алиду Фариде 2 0.06
Кинсомби Давид 2 (2) 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Винтцаймер Мануэль 2 0.06
Сухонен Ансси 2 0.06
Мефферт Йонас 1 0.03
Мухайм Миро 1 0.03
Кауфманн Миккель 1 0.03
Чакветадзе Георгий 1 0.03
Вушкович Марио 1 0.03
Дойл Томми 1 0.03
Гиамера Ян 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 9 0.27
Майна Линтон 4 0.12
Дукш Марвин 4 (1) 0.12
Бейер Максимилиан 3 0.09
Штольце Себастьян 3 0.09
Вайдандт Хендрик 3 0.09
Тойхерт Седрик 2 0.06
Кайзер Доминик 2 0.06
Бёрнер Юлиан 2 0.06
Муслия Флоран 2 0.06
Эрнст Себастьян 1 0.03
Хульт Никлас 1 0.03
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Димерс Марк 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 7 0
Хайер Моритц 6 0
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Мухайм Миро 5 0
Рейс Людовит 5 0
Шонлау Себастьян 3 1
Джатта Бейкери 4 0
Кауфманн Миккель 4 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Вушкович Марио 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Дойл Томми 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 8 1
Ондуа Гаэль 7 0
Эрнст Себастьян 5 0
Хульт Никлас 3 1
Кайзер Доминик 4 0
Дем Янник 4 0
Бейер Максимилиан 4 0
Трибулл Том 3 0
Дукш Марвин 3 0
Штольце Себастьян 3 0
Муроя Сэй 3 0
Керк Себастьян 2 0
Франке Марсель 2 0
Димерс Марк 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Окс Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
23
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
7
19%
3
13%
1-15
5
14%
6
26%
16-30
7
19%
4
17%
31-45
2
6%
6
26%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
9
25%
2
9%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
18%
4
15%
1-15
3
18%
9
35%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
3
18%
5
19%
76-90

Забито

27
14
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
6
22%
2
14%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
3
11%
4
29%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
10
37%
3
21%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
6
38%
76-90

Забито

63
37
32 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
13
21%
5
14%
1-15
9
14%
8
22%
16-30
10
16%
8
22%
31-45
5
8%
7
19%
46-60
7
11%
4
11%
61-75
19
30%
5
14%
76-90

Пропущено

34
42
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 20
8
24%
4
10%
1-15
6
18%
12
29%
16-30
3
9%
5
12%
31-45
6
18%
6
14%
46-60
4
12%
4
10%
61-75
7
21%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0
Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3
Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Гамбург Заявка 33 15 12 6 64 - 33 57
3. Дармштадт Заявка 33 17 6 10 68 - 46 57
4. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
5. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
6. Падерборн Заявка 33 13 12 8 56 - 41 51
7. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
8. Хайденхайм Заявка 33 14 7 12 41 - 45 49
9. Фортуна Заявка 33 11 11 11 45 - 40 44
10. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
11. Ганза Заявка 33 10 11 12 39 - 49 41
12. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
13. Ян Заявка 33 10 10 13 50 - 49 40
14. Ганновер 96 Заявка 33 10 9 14 32 - 47 39
15. Зандхаузен Заявка 33 9 11 13 39 - 53 38
16. Динамо Дрезден Заявка 32 7 10 15 31 - 43 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 32 5 8 19 31 - 69 23
18. Ингольштадт Заявка 33 4 9 20 28 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
3. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
4. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
5. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
11. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
13. Динамо Дрезден Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
7. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
8. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
15. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Желтая карточка
    62'
    Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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