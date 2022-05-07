Стадион: Фолькспаркштадион
2:1
Конец матча
1:0
13' ГолГлацель Роберт
2:0
20' ГолГлацель Роберт
2:1
22' ГолКерк Себастьян
39' Желтая карточкаОндуа Гаэль
44' Желтая карточкаКерк Себастьян
44' Желтая карточкаДимерс Марк
62' Желтая карточкаМефферт Йонас
Ход матча
13'
1:0
20'
2:0
22'
39'
44'
44'
62'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
52 Владение мячом, % 48
14
Рейс
Людовит
21
Муроя
Сэй
23
Крайнц
Лука
31
Бёрнер
Юлиан
20
Окс
Филипп
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
11
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
20 Окс ФилиппЗащитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
История личных встреч
Гамбург
Ганновер 96
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|21 (1)
|0.64
|Киттель Сонни
|9 (3)
|0.27
|Хайер Моритц
|6
|0.18
|Рейс Людовит
|5
|0.15
|Джатта Бейкери
|3
|0.09
|Шонлау Себастьян
|3
|0.09
|Алиду Фариде
|2
|0.06
|Кинсомби Давид
|2 (2)
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.06
|Сухонен Ансси
|2
|0.06
|Мефферт Йонас
|1
|0.03
|Мухайм Миро
|1
|0.03
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.03
|Вушкович Марио
|1
|0.03
|Дойл Томми
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|9
|0.27
|Майна Линтон
|4
|0.12
|Дукш Марвин
|4 (1)
|0.12
|Бейер Максимилиан
|3
|0.09
|Штольце Себастьян
|3
|0.09
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.09
|Тойхерт Седрик
|2
|0.06
|Кайзер Доминик
|2
|0.06
|Бёрнер Юлиан
|2
|0.06
|Муслия Флоран
|2
|0.06
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Хульт Никлас
|1
|0.03
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Хайер Моритц
|6
|0
|Киттель Сонни
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Мухайм Миро
|5
|0
|Рейс Людовит
|5
|0
|Шонлау Себастьян
|3
|1
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Кауфманн Миккель
|4
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Вушкович Марио
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|8
|1
|Ондуа Гаэль
|7
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Хульт Никлас
|3
|1
|Кайзер Доминик
|4
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Бейер Максимилиан
|4
|0
|Трибулл Том
|3
|0
|Дукш Марвин
|3
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Муроя Сэй
|3
|0
|Керк Себастьян
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
23
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
7
19%
3
13%
1-15
5
14%
6
26%
16-30
7
19%
4
17%
31-45
2
6%
6
26%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
9
25%
2
9%
76-90
Пропущено
17
26
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
18%
4
15%
1-15
3
18%
9
35%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
3
18%
5
19%
76-90
Забито
27
14
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
6
22%
2
14%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
3
11%
4
29%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
10
37%
3
21%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
6
38%
76-90
Забито
63
37
32 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
13
21%
5
14%
1-15
9
14%
8
22%
16-30
10
16%
8
22%
31-45
5
8%
7
19%
46-60
7
11%
4
11%
61-75
19
30%
5
14%
76-90
Пропущено
34
42
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 20
8
24%
4
10%
1-15
6
18%
12
29%
16-30
3
9%
5
12%
31-45
6
18%
6
14%
46-60
4
12%
4
10%
61-75
7
21%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0
Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3
Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Гамбург
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|64 - 33
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|68 - 46
|57
|4.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|6.
|Падерборн
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|56 - 41
|51
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|41 - 45
|49
|9.
|Фортуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 40
|44
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|11.
|Ганза
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 49
|41
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|13.
|Ян
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 49
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|32 - 47
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 53
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 43
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 69
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|28 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|39 - 23
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|11.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|7.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 38
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10