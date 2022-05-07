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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Ингольштадт
0:0
Первый тайм: 6'
Ганза
0' 6'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 16 Владение мячом, % 84
Лучшие коэффициенты
Ингольштадт
Ничья
Ганза
3.15
3.70
2.30
Все Коэффициенты
1
Ендруш
Роберт
17
Хайнлот
Михаэль
16
Муслиу
Визар
15
Nikola
Stevanovic
3
Франке
Доминик
33
Сулеймани
Вальмир
27
Келлер
Томас
6
Прайссингер
Рико
19
Гаус
Марсель
26
Пик
Флориан
30
Кутшке
Штефан
1
Кольке
Маркус
2
Беккер
Тимо
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
38
Шведе
Тобиас
6
Ротер
Бьёрн
21
Омладич
Ник
10
Дулевич
Харис
8
Бан
Бентли
14
Ингельссон
Сванте
19
Майсснер
Робин
Ингольштадт
4-5-1
Ганза
4-2-3-1

История личных встреч

Ингольштадт
Ганза

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
2:2
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 6 0.19
Кая Фатих 3 (1) 0.09
Эккерт Айенса Деннис 2 0.06
Кутшке Штефан 2 0.06
Гаус Марсель 1 0.03
Рохль Мерлин 1 0.03
Антонич Нико 1 0.03
Муслиу Визар 1 0.03
Пик Флориан 1 0.03
Сулеймани Вальмир 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Келлер Томас 1 0.03
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 17 (2) 0.53
Беренс Ханно 5 0.16
Брайер Паскаль 4 0.13
Фролинг Нильс 3 0.09
Омладич Ник 1 0.03
Найдхарт Нико 1 0.03
Рейн Симон 1 0.03
Ингельссон Сванте 1 0.03
Сикан Даниил 1 0.03
Бан Бентли 1 (1) 0.03
Манси Ридж 1 0.03
Лукас Фрёде 1 0.03
Мамба Стрели 1 0.03
Майсснер Робин 1 0.03
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Беккер Тимо 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 9 0
Франке Доминик 7 0
Рохль Мерлин 6 0
Сарпей Ханс 4 1
Гаус Марсель 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Кутшке Штефан 4 0
Антонич Нико 4 0
Пик Флориан 4 0
Шмидт Патрик II 4 0
Келлер Томас 4 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Хайнлот Михаэль 2 0
Бильбия Филип 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Муслиу Визар 1 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Шрёк Тобиас 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 11 0
Лукас Фрёде 11 0
Ферхук Йон 8 0
Майсснер Томас 6 0
Россбах Дамиан 5 0
Найдхарт Нико 5 0
Мэлоун Райан 5 0
Омладич Ник 4 0
Бан Бентли 4 0
Ротер Бьёрн 4 0
Рейн Симон 4 0
Беренс Ханно 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Дулевич Харис 3 0
Сикан Даниил 1 1
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
25
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
9%
5
20%
1-15
4
36%
4
16%
16-30
1
9%
5
20%
31-45
2
18%
6
24%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Пропущено

30
26
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
13%
4
15%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
8
27%
4
15%
61-75
4
13%
7
27%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

34
21
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
6%
1
5%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
9
26%
5
24%
31-45
7
21%
6
29%
46-60
10
29%
29%
6
29%
61-75
3
9%
1
5%
76-90

Забито

26
41
12 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
15 Не забивали 10
2
8%
6
15%
1-15
6
23%
6
15%
16-30
4
15%
8
20%
31-45
6
23%
10
24%
46-60
2
8%
4
10%
61-75
6
23%
7
17%
76-90

Пропущено

64
47
27 В 1-м тайме 21
37 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 26
6
9%
5
11%
1-15
8
13%
6
13%
16-30
13
20%
10
21%
31-45
12
19%
8
17%
46-60
18
28%
10
21%
61-75
7
11%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ингольштадт - Гамбург 0:4 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Ян - Ингольштадт 1:1
Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1
Ганза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0
Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Дармштадт Заявка 33 17 6 10 68 - 46 57
3. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
4. Гамбург Заявка 32 14 12 6 62 - 32 54
5. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
6. Падерборн Заявка 33 13 12 8 56 - 41 51
7. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
8. Хайденхайм 0:0 Заявка 33 13 8 12 39 - 45 47
9. Фортуна Заявка 33 11 11 11 45 - 40 44
10. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
11. Ганза 0:0 Заявка 33 10 11 12 39 - 49 41
12. Ян 0:0 Заявка 33 10 11 12 50 - 47 41
13. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
14. Ганновер 96 Заявка 32 10 9 13 31 - 45 39
15. Зандхаузен Заявка 33 9 11 13 39 - 53 38
16. Динамо Дрезден Заявка 32 7 10 15 31 - 43 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 32 5 8 19 31 - 69 23
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 33 4 9 20 28 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
5. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
11. Ян 0:0 Заявка 17 6 5 6 31 - 27 23
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
13. Динамо Дрезден Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза 0:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
6. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
7. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
8. Ганза 0:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Ян 0:0 Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
13. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
14. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
15. Хайденхайм 0:0 Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ингольштадт
Ничья
Ганза
3.15
3.70
2.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ингольштадт 0:0 Ганза онлайн

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