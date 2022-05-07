Стадион: Ауди-Шпортпарк
0:0
Конец матча
7' Желтая карточкаПрайссингер Рико
30' Желтая карточкаРотер Бьёрн
Ход матча
30'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 13
-
47 Владение мячом, % 53
16
Муслиу
Визар
26
Пик
Флориан
27
Келлер
Томас
19
Гаус
Марсель
16
Мэлоун
Райан
38
Шведе
Тобиас
21
Омладич
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
-
38 Шведе ТобиасЗащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Нападающий
-
33 Theo Martens
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Ингольштадт
Ганза
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|6
|0.18
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.09
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.06
|Кутшке Штефан
|2
|0.06
|Гаус Марсель
|1
|0.03
|Рохль Мерлин
|1
|0.03
|Антонич Нико
|1
|0.03
|Муслиу Визар
|1
|0.03
|Пик Флориан
|1
|0.03
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Келлер Томас
|1
|0.03
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|17 (2)
|0.52
|Беренс Ханно
|5
|0.15
|Брайер Паскаль
|4
|0.12
|Фролинг Нильс
|3
|0.09
|Омладич Ник
|1
|0.03
|Найдхарт Нико
|1
|0.03
|Рейн Симон
|1
|0.03
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Сикан Даниил
|1
|0.03
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.03
|Манси Ридж
|1
|0.03
|Лукас Фрёде
|1
|0.03
|Мамба Стрели
|1
|0.03
|Майсснер Робин
|1
|0.03
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Дулевич Харис
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Беккер Тимо
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|10
|0
|Франке Доминик
|7
|0
|Рохль Мерлин
|6
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Гаус Марсель
|4
|1
|Линсмайер Денис
|5
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Антонич Нико
|4
|0
|Пик Флориан
|4
|0
|Шмидт Патрик II
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Хайнлот Михаэль
|2
|0
|Бильбия Филип
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|Шрёк Тобиас
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|11
|0
|Лукас Фрёде
|11
|0
|Ферхук Йон
|8
|0
|Майсснер Томас
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Найдхарт Нико
|5
|0
|Ротер Бьёрн
|5
|0
|Мэлоун Райан
|5
|0
|Омладич Ник
|4
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Рейн Симон
|4
|0
|Беренс Ханно
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Дулевич Харис
|3
|0
|Сикан Даниил
|1
|1
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
25
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
1
9%
5
20%
1-15
4
36%
4
16%
16-30
1
9%
5
20%
31-45
2
18%
6
24%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
27%
4
16%
76-90
Пропущено
30
26
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
13%
4
15%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
8
27%
4
15%
61-75
4
13%
7
27%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Пропущено
34
21
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
6%
1
5%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
9
26%
5
24%
31-45
7
21%
6
29%
46-60
10
29%
29%
6
29%
61-75
3
9%
1
5%
76-90
Забито
26
41
12 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
16 Не забивали 11
2
8%
6
15%
1-15
6
23%
6
15%
16-30
4
15%
8
20%
31-45
6
23%
10
24%
46-60
2
8%
4
10%
61-75
6
23%
7
17%
76-90
Пропущено
64
47
27 В 1-м тайме 21
37 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 26
6
9%
5
11%
1-15
8
13%
6
13%
16-30
13
20%
10
21%
31-45
12
19%
8
17%
46-60
18
28%
10
21%
61-75
7
11%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ингольштадт - Гамбург 0:4 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Ян - Ингольштадт 1:1
Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1
Ганза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0
Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Гамбург
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|64 - 33
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|68 - 46
|57
|4.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|6.
|Падерборн
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|56 - 41
|51
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|41 - 45
|49
|9.
|Фортуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 40
|44
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|11.
|Ганза
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 49
|41
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|13.
|Ян
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 49
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|32 - 47
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 53
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 43
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 69
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|28 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|39 - 23
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|11.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|7.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 38
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10