Стадион: Jahnstadion Regensburg
0:2
Конец матча
24' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
30' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
0:1
51' ГолМайнка Патрик
55' Желтая карточкаМайнка Патрик
61' Желтая карточкаФёренбах Йонас
62' Желтая карточкаЭльведи Ян
0:2
82' ГолМор Тобиас
Ход матча
24'
30'
51'
0:1
55'
61'
62'
82'
0:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
58 Владение мячом, % 42
33
Эльведи
Ян
16
Сесса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Ян
Хайденхайм
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|9 (2)
|0.27
|Сингх Сарприт
|5
|0.15
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.15
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.12
|Бухальфа Карло
|4
|0.12
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.09
|Брайткройц Стив
|3
|0.09
|Отто Давид
|3
|0.09
|Макридис Хараламбос
|3
|0.09
|Кеннеди Скотт
|2
|0.06
|Калисканер Каан
|2
|0.06
|Звартс Йоэл
|2
|0.06
|Векессер Эрик
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|1
|0.03
|Гувара Леон
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|10
|0.3
|Мор Тобиас
|8 (2)
|0.24
|Лайпертц Роберт
|6
|0.18
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0.12
|Майнка Патрик
|3
|0.09
|Шиммер Штефан
|3
|0.09
|Хюсинг Оливер
|2
|0.06
|Мэлоун Морис
|2
|0.06
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Шмидт Патрик II
|1
|0.03
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Томалла Денис
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Зирслебен Тим
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|12
|0
|Саллер Бенедикт
|9
|0
|Векессер Эрик
|6
|0
|Бесте Ян-Никлас
|6
|0
|Бухальфа Карло
|4
|1
|Брайткройц Стив
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Безушков Макс
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Альберс Андреас
|2
|0
|Йылдырым Айгюн
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буш Марнон
|5
|1
|Кляйндинст Тим
|6
|0
|Гейпль Андреас
|5
|0
|Кюльветтер Кристиан
|5
|0
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|Майнка Патрик
|4
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Фёренбах Йонас
|4
|0
|Шёппнер Ян
|4
|0
|Лайпертц Роберт
|3
|0
|Хюсинг Оливер
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
18
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
16%
2
11%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
4
13%
7
39%
61-75
9
28%
5
28%
76-90
Пропущено
28
25
8 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
11%
1
4%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
9
32%
9
36%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
8
29%
6
24%
76-90
Забито
18
24
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
3
17%
4
17%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
1
6%
8
33%
76-90
Пропущено
21
19
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
29%
3
16%
31-45
2
10%
8
42%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
4
19%
5
26%
76-90
Забито
50
42
24 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 9
8
16%
6
14%
1-15
6
12%
4
10%
16-30
10
20%
5
12%
31-45
9
18%
5
12%
46-60
7
14%
9
21%
61-75
10
20%
13
31%
76-90
Пропущено
49
44
16 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 26
3
6%
2
5%
1-15
4
8%
2
5%
16-30
9
18%
8
18%
31-45
11
22%
17
39%
46-60
10
20%
4
9%
61-75
12
24%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1
Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0
Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|67 - 41
|59
|2.
|Гамбург
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|64 - 33
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|68 - 46
|57
|4.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 43
|54
|6.
|Падерборн
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|56 - 41
|51
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|41 - 45
|49
|9.
|Фортуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 40
|44
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|11.
|Ганза
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 49
|41
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|13.
|Ян
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 49
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|32 - 47
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 53
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 43
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 69
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|28 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|39 - 23
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|11.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|7.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 38
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10