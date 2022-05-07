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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Ян
0:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
24' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
30' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
0:1
51' Гол
Майнка Патрик
55' Желтая карточка
Майнка Патрик
61' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
62' Желтая карточка
Эльведи Ян
0:2
82' Гол
Мор Тобиас
90'+4
21
Киршбаум
Торстен
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
4
Бесте
Ян-Никлас
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
9
Схипноски
Никлас
19
Альберс
Андреас
22
Бухальфа
Карло
1
Мюллер
Кевин
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
4
Зирслебен
Тим
18
Риттмюллер
Марвин
8
Гейпль
Андреас
30
Тоеркауф
Норман
19
Фёренбах
Йонас
13
Лайпертц
Роберт
16
Сесса
Кевин
10
Кляйндинст
Тим
Ян
4-4-2
Хайденхайм
3-4-2-1

История личных встреч

Ян
Хайденхайм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
2:0
К
2:5
Б2
1:3
Б3
0:0
Б3
2:2
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
0:1
Б3
2:1
Б3
2:2
Б3
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 9 (2) 0.27
Сингх Сарприт 5 0.15
Безушков Макс 5 (1) 0.15
Бесте Ян-Никлас 4 0.12
Бухальфа Карло 4 0.12
Гимбер Бенедикт 3 0.09
Брайткройц Стив 3 0.09
Отто Давид 3 0.09
Макридис Хараламбос 3 0.09
Кеннеди Скотт 2 0.06
Калисканер Каан 2 0.06
Звартс Йоэл 2 0.06
Векессер Эрик 1 0.03
Саллер Бенедикт 1 0.03
Гувара Леон 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 10 0.3
Мор Тобиас 8 (2) 0.24
Лайпертц Роберт 6 0.18
Кюльветтер Кристиан 4 0.12
Майнка Патрик 3 0.09
Шиммер Штефан 3 0.09
Хюсинг Оливер 2 0.06
Мэлоун Морис 2 0.06
Шёппнер Ян 1 0.03
Шмидт Патрик II 1 0.03
Тоеркауф Норман 0 0
Томалла Денис 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Зирслебен Тим 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 12 0
Саллер Бенедикт 9 0
Векессер Эрик 6 0
Бесте Ян-Никлас 6 0
Бухальфа Карло 4 1
Брайткройц Стив 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Безушков Макс 3 0
Отто Давид 1 1
Альберс Андреас 2 0
Йылдырым Айгюн 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Эльведи Ян 1 0
Майер Александер II 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буш Марнон 5 1
Кляйндинст Тим 6 0
Гейпль Андреас 5 0
Кюльветтер Кристиан 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Майнка Патрик 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Фёренбах Йонас 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Лайпертц Роберт 3 0
Хюсинг Оливер 3 0
Мор Тобиас 3 0
Мэлоун Морис 2 0
Мюллер Кевин 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Сесса Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
18
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
16%
2
11%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
4
13%
7
39%
61-75
9
28%
5
28%
76-90

Пропущено

28
25
8 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
11%
1
4%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
9
32%
9
36%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
8
29%
6
24%
76-90

Забито

18
24
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
3
17%
4
17%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
1
6%
8
33%
76-90

Пропущено

21
19
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
29%
3
16%
31-45
2
10%
8
42%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
4
19%
5
26%
76-90

Забито

50
42
24 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 9
8
16%
6
14%
1-15
6
12%
4
10%
16-30
10
20%
5
12%
31-45
9
18%
5
12%
46-60
7
14%
9
21%
61-75
10
20%
13
31%
76-90

Пропущено

49
44
16 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 26
3
6%
2
5%
1-15
4
8%
2
5%
16-30
9
18%
8
18%
31-45
11
22%
17
39%
46-60
10
20%
4
9%
61-75
12
24%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1
Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0
Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 32 18 5 9 67 - 41 59
2. Гамбург Заявка 33 15 12 6 64 - 33 57
3. Дармштадт Заявка 33 17 6 10 68 - 46 57
4. Вердер Заявка 32 16 9 7 60 - 43 57
5. Санкт-Паули Заявка 32 15 9 8 57 - 43 54
6. Падерборн Заявка 33 13 12 8 56 - 41 51
7. Нюрнберг Заявка 32 14 9 9 48 - 44 51
8. Хайденхайм Заявка 33 14 7 12 41 - 45 49
9. Фортуна Заявка 33 11 11 11 45 - 40 44
10. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 42 - 51 42
11. Ганза Заявка 33 10 11 12 39 - 49 41
12. Карлсруэ Заявка 32 9 13 10 52 - 51 40
13. Ян Заявка 33 10 10 13 50 - 49 40
14. Ганновер 96 Заявка 33 10 9 14 32 - 47 39
15. Зандхаузен Заявка 33 9 11 13 39 - 53 38
16. Динамо Дрезден Заявка 32 7 10 15 31 - 43 31
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 32 5 8 19 31 - 69 23
18. Ингольштадт Заявка 33 4 9 20 28 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
3. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
4. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
5. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
6. Вердер Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
11. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
13. Динамо Дрезден Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Нюрнберг Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
7. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
8. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
15. Карлсруэ Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ян 0:2 Хайденхайм онлайн

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