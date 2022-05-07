Стадион: Фелтинс-Арена
0:2
Первый тайм: 41'
0:1
9' ГолМатанович Игорь
16' Желтая карточкаАремю Афииз
0:2
17' ГолМатанович Игорь
Ход матча
9'
16'
17'
0:2
41'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
62 Владение мячом, % 38
17
Флик
Флориан
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Bueskens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Алерс СёренВратарь
- Вратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
-
31 Роггов ФранцПолузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Шальке 04
Санкт-Паули
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|27 (1)
|0.82
|Бюльтер Мариус
|10
|0.3
|Саласар Родриго
|4
|0.12
|Итакура Ко
|4
|0.12
|Оуведжан Томас
|3
|0.09
|Дрекслер Доминик
|3
|0.09
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Чурлинов Дарко
|2
|0.06
|Пирингер Марвин
|2
|0.06
|Латца Данни
|2
|0.06
|Тиау Малик
|2
|0.06
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Виннхейм Андреас
|1
|0.03
|Айдин Мехмет
|1
|0.03
|Палссон Виктор
|0
|0
|Лоде Мариус
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|18 (4)
|0.55
|Киере Даниэль-Кофи
|12 (1)
|0.36
|Макиенок Симон
|6
|0.18
|Диттген Макс
|4
|0.12
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.09
|Пакарада Леарт
|2
|0.06
|Беккер Финн
|2
|0.06
|Матанович Игорь
|2
|0.06
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.06
|Хартель Марсель
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Ирвайн Джексон
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Джигала Адам
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Чурлинов Дарко
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Латца Данни
|3
|0
|Итакура Ко
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Тиау Малик
|3
|0
|Виннхейм Андреас
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Хартель Марсель
|5
|0
|Аремю Афииз
|5
|0
|Цирайс Филипп
|3
|1
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|0
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Беккер Финн
|3
|0
|Джигала Адам
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
22
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
3
9%
4
18%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
5
15%
5
23%
31-45
4
12%
6
27%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
12
35%
1
5%
76-90
Пропущено
28
26
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
5
18%
4
15%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
2
7%
5
19%
31-45
7
25%
3
12%
46-60
5
18%
6
23%
61-75
6
21%
4
15%
76-90
Забито
30
35
11 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
17 Не забивали 17
2
7%
7
20%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
6
20%
5
14%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
8
27%
8
23%
61-75
6
20%
7
20%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
25%
3
18%
76-90
Забито
64
57
23 В 1-м тайме 29
41 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 20
1 Не забивали 6
5
8%
11
19%
1-15
7
11%
8
14%
16-30
11
17%
10
18%
31-45
9
14%
9
16%
46-60
14
22%
11
19%
61-75
18
28%
8
14%
76-90
Пропущено
44
43
17 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 26
8
18%
5
12%
1-15
4
9%
5
12%
16-30
5
11%
9
21%
31-45
10
23%
5
12%
46-60
7
16%
12
28%
61-75
10
23%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0
Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1
Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|33
|18
|5
|10
|67 - 43
|59
|2.
|Гамбург
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|64 - 33
|57
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|68 - 46
|57
|4.
|Вердер
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|60 - 43
|57
|5.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|33
|16
|9
|8
|59 - 43
|57
|6.
|Падерборн
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|56 - 41
|51
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|48 - 44
|51
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|41 - 45
|49
|9.
|Фортуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 40
|44
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|11.
|Ганза
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 49
|41
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|52 - 51
|40
|13.
|Ян
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 49
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|32 - 47
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 53
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 43
|31
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|31 - 69
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|28 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|39 - 23
|30
|5.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|17
|9
|2
|6
|37 - 27
|29
|6.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|11.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 23
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|7.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|9.
|Санкт-Паули
|2:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 38
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10