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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион: Зрители: 50000
Кёльн
0:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
43' Гол
Герхардт Янник
50' Желтая карточка
Нмеча Лукас
55' Undefined phrase: football_event_
Нмеча Лукас
90' Желтая карточка
Бялек Бартош
90'+6

Ход матча

43'
0:1
Герхардт Янник
(Винд Жонас)
50'
 
Нмеча Лукас
55'
 
Нмеча Лукас
62'
Любичич Деян
Тилманн Ян
 
68'
 
Вранкс Астер
Ван де Вен Микки
68'
 
Нмеча Феликс
Крузе Макс
81'
Шауб Луис
Кайнц Флориан
 
81'
Шиндлер Кингсли
Шмиц Бенно
 
87'
Лемперте Тим
Килиан Лука
 
87'
Дуда Ондрей
Ут Марк
 
87'
 
Лукебакио Доди
Нмеча Лукас
90'
 
Бялек Бартош
Винд Жонас
90'
 
Бялек Бартош

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Кёльн 67% (69)
X 17.5% (18)
Вольфсбург 15.5% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
11
Кайнц
Флориан
13
Ут
Марк
29
Тилманн
Ян
27
Модест
Антони
12
Перван
Павао
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
5
Ван
де
Вен
Микки
9
Крузе
Макс
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
23
Винд
Жонас
10
Нмеча
Лукас
Кёльн
4-3-1-2
Вольфсбург
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Вольфсбург

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 13 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:0
Б
2:2
ТМС
0:3
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
К
3:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 19 (1) 0.58
Ут Марк 5 0.15
Кайнц Флориан 4 0.12
Скири Эйе 4 0.12
Тилманн Ян 3 0.09
Андерссон Себастьян 3 0.09
Любичич Деян 3 0.09
Дуда Ондрей 2 0.06
Эзкан Салих 2 0.06
Лемперте Тим 2 0.06
Шауб Луис 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Хюберс Тимо 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 8 0.24
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.18
Крузе Макс 6 (2) 0.18
Арнольд Максимилиан 4 0.12
Винд Жонас 4 0.12
Баку Ридле 3 0.09
Вранкс Астер 2 0.06
Филипп Максимилиан 1 0.03
Герхардт Янник 1 0.03
Руссийон Жером 1 0.03
Брукс Джон 1 0.03
Вальдшмидт Лука 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 7 0
Тилманн Ян 6 0
Дуда Ондрей 5 0
Эзкан Салих 5 0
Кайнц Флориан 3 1
Кцихос Рафаэль 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Любичич Деян 4 0
Модест Антони 3 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Ут Марк 3 0
Хектор Йонас 3 0
Скири Эйе 3 0
Килиан Лука 3 0
Мере Хорхе 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 4 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Нмеча Лукас 4 0
Баку Ридле 4 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Герхардт Янник 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Вранкс Астер 2 0
Кастельс Коэн 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
7 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
7%
3
17%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
7
25%
3
17%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
13
46%
6
33%
76-90

Пропущено

19
32
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
7
37%
6
19%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
6
32%
4
13%
61-75
2
11%
8
25%
76-90

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
4
16%
6
27%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
24%
5
23%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
5
20%
0
0%
76-90

Пропущено

25
20
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
10
40%
1
5%
46-60
6
24%
4
20%
61-75
2
8%
6
30%
76-90

Забито

53
40
20 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 10
6
11%
9
23%
1-15
4
8%
5
13%
16-30
10
19%
6
15%
31-45
10
19%
8
20%
46-60
5
9%
6
15%
61-75
18
34%
6
15%
76-90

Пропущено

44
52
17 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
8
18%
8
15%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
5
11%
9
17%
31-45
11
25%
7
13%
46-60
12
27%
8
15%
61-75
4
9%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2
Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0
Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 33 21 3 9 83 - 51 66
3. Байер Л Заявка 33 18 7 8 78 - 46 61
4. Фрайбург Заявка 33 15 10 8 57 - 44 55
5. Унион Берлин Заявка 33 15 9 9 47 - 42 54
6. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
7. Кёльн Заявка 33 14 10 9 51 - 47 52
8. Хоффенхайм Заявка 33 13 7 13 57 - 55 46
9. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
10. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
11. Вольфсбург Заявка 33 12 5 16 41 - 52 41
12. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
13. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 33 3 9 21 27 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
6. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
8. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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Новости матча
  • 95'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Вольфсбург: 44%.
  • 95'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Хектор Йонас из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    94'
    Судье надоело, что Бартош Бялек тянет время и он наказал его горчичником
  • Фол, нарушение
    94'
    Бартош Бялек из команды Вольфсбург заходит слишком далеко, он валит Дуда Ондрей.
  • 94'
    Баку Ридле из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 94'
    Перван Павао взял и забрал мяч на выходе
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      93'
      Дуда Ондрей из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 93'
      Любичич Деян из команды Кёльн отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 93'
      Шиндлер Кингсли из команды Кёльн делает передачу одноклубнику.
    • 93'
      Шиндлер Кингсли из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
    • 93'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Астер Вранкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 92'
      Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 91'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Кёльн 67% (69)
    X 17.5% (18)
    Вольфсбург 15.5% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кёльн 0:1 Вольфсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Кёльн
    67% (69)
    Ничья
    17.5% (18)
    Вольфсбург
    15.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (66)
    Меньше
    35.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (84)
    Нет
    17.65% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    41.7% (43)
    1:1 Ничья
    17.5% (18)
    1:0 Кёльн
    12.6% (13)
    1:2 Вольфсбург
    11.7% (12)
    3:1 Кёльн
    9.7% (10)
    2:0 Кёльн
    1.9% (2)
    0:2 Вольфсбург
    1.9% (2)
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