Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Бартош Бялек тянет время и он наказал его горчичником

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Астер Вранкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Хектор Йонас из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Удар от ворот произведет Вольфсбург

88' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Тактическая замена. Килиан Лука уходит с поля и его заменяет Тим Лемперле

86' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Вольфсбург

84' Шлагер Ксавер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Ут Марк из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

83' Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков

81' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Лакруа Максанс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Любичич Деян из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Кёльн выполняет удар от ворот.

79' Игрок Нмеча Лукас из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

79' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Вольфсбург

76' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Модест Антони оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Павао Перван перевел мяч на угловой.

73' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хектор Йонас из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

73' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Шмиц Бенно пробует нанести удар издали, но Павао Перван держит все под контролем

71' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Модест Антони нанес удар головой, но Павао Перван спокойно отбил мяч.

68' Тактическая замена. Крузе Макс уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

68' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Вен Микки получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Ван де Вен Микки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Игра в одни ворота сейчас. Кёльн доминирует и владеет мячом

66' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Перван Павао взял и забрал мяч на выходе

64' Хектор Йонас нанес удар, мяч был парирован, но Павао Перван не удержал его в руках.

63' Кёльн выполняет удар от ворот.

62' Тактическая замена. Ян Тильман уходит с поля и его заменяет Любичич Деян

62' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ян Тильман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Ян Тильман из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...

58' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Вольфсбург отменен из-за положения "вне игры".

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

53' Должен был быть гол! Кайнц Флориан имел отличный шанс, но Павао Перван не дал голу состоятся!

53' Скири Эйе из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Перван Павао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Ян Тильман из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Нмеча Лукас получил желтую карточку от судьи

49' Отличные скиллы показывает Шлагер Ксавер , обводя своих соперников

48' Кайнц Флориан из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

47' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.