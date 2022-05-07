Стадион: Рейн Энерги Зрители: 50000
0:1
Конец матча
0:1
43' ГолГерхардт Янник
50' Желтая карточкаНмеча Лукас
55' Undefined phrase: football_event_Нмеча Лукас
90' Желтая карточкаБялек Бартош
Ход матча
43'
0:1
50'
55'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
13
Ут
Марк
29
Тилманн
Ян
12
Перван
Павао
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
23
Винд
Жонас
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Вольфсбург
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 13 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|19 (1)
|0.58
|Ут Марк
|5
|0.15
|Кайнц Флориан
|4
|0.12
|Скири Эйе
|4
|0.12
|Тилманн Ян
|3
|0.09
|Андерссон Себастьян
|3
|0.09
|Любичич Деян
|3
|0.09
|Дуда Ондрей
|2
|0.06
|Эзкан Салих
|2
|0.06
|Лемперте Тим
|2
|0.06
|Шауб Луис
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|8
|0.24
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.18
|Крузе Макс
|6 (2)
|0.18
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.12
|Винд Жонас
|4
|0.12
|Баку Ридле
|3
|0.09
|Вранкс Астер
|2
|0.06
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Герхардт Янник
|1
|0.03
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|Брукс Джон
|1
|0.03
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|7
|0
|Тилманн Ян
|6
|0
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Эзкан Салих
|5
|0
|Кайнц Флориан
|3
|1
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Модест Антони
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Андерссон Себастьян
|3
|0
|Ут Марк
|3
|0
|Хектор Йонас
|3
|0
|Скири Эйе
|3
|0
|Килиан Лука
|3
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|4
|3
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Нмеча Лукас
|4
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Вранкс Астер
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
18
7 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
7%
3
17%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
7
25%
3
17%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
13
46%
6
33%
76-90
Пропущено
19
32
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
7
37%
6
19%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
6
32%
4
13%
61-75
2
11%
8
25%
76-90
Забито
25
22
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
4
16%
6
27%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
24%
5
23%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
5
20%
0
0%
76-90
Пропущено
25
20
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
10
40%
1
5%
46-60
6
24%
4
20%
61-75
2
8%
6
30%
76-90
Забито
53
40
20 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 10
6
11%
9
23%
1-15
4
8%
5
13%
16-30
10
19%
6
15%
31-45
10
19%
8
20%
46-60
5
9%
6
15%
61-75
18
34%
6
15%
76-90
Пропущено
44
52
17 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
8
18%
8
15%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
5
11%
9
17%
31-45
11
25%
7
13%
46-60
12
27%
8
15%
61-75
4
9%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2
Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0
Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|83 - 51
|66
|3.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|78 - 46
|61
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|57 - 44
|55
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|47 - 42
|54
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|67 - 36
|54
|7.
|Кёльн
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 47
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|57 - 55
|46
|9.
|Бохум
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 49
|42
|10.
|Майнц
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|46 - 42
|42
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|41 - 52
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|42 - 46
|40
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|48 - 59
|38
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 67
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 52
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|27 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Вольфсбург
Исход игры
Кёльн
67% (69)
Ничья
17.5% (18)
Вольфсбург
15.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (66)
Меньше
35.29% (36)
Обе команды забьют
Да
82.35% (84)
Нет
17.65% (18)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
41.7% (43)
1:1 Ничья
17.5% (18)
1:0 Кёльн
12.6% (13)
1:2 Вольфсбург
11.7% (12)
3:1 Кёльн
9.7% (10)
2:0 Кёльн
1.9% (2)
0:2 Вольфсбург
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!