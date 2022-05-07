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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 5'
Унион Берлин
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 103
Фрайбург 78.6% (81)
X 18.4% (19)
Унион Берлин 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Унион Берлин
2.01
3.90
4.90
Все Коэффициенты
Новости
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
6
Рюэрсон
Юлиан
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Фрайбург
4-4-1-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Фрайбург
Унион Берлин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 9 (5) 0.28
Хёлер Лукас 6 0.19
Чон У-Ён 5 0.16
Петерсен Нильс 5 0.16
Линхарт Филипп 5 0.16
Шаллаи Роланд 4 0.13
Шлоттербек Нико 4 0.13
Шаде Кевин 4 0.13
Гюнтер Кристиан 2 0.06
Хёфлер Николас 2 0.06
Демирович Эрмедин 2 0.06
Кюблер Лукас 2 0.06
Хаберер Яник 2 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 13 (1) 0.41
Крузе Макс 6 (3) 0.19
Прёмель Гриша 6 0.19
Гисельман Нико 3 0.09
Бекер Шеральдо 3 0.09
Михель Свен 3 0.09
Харагути Генки 2 0.06
Бехренс Кевин 2 0.06
Фогльзаммер Андреас 2 0.06
Рюэрсон Юлиан 2 0.06
Баумгартль Тимо 1 0.03
Триммель Кристофер 1 0.03
Ощипка Бастиан 0 0
Хедира Рани 0 0
Шефер Андраш 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Демирович Эрмедин 4 0
Шлоттербек Нико 4 0
Линхарт Филипп 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаде Кевин 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Хаберер Яник 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 6 0
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Баумгартль Тимо 5 0
Прёмель Гриша 5 0
Еккель Пауль 5 0
Триммель Кристофер 4 0
Бекер Шеральдо 4 0
Гисельман Нико 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Луте Андреас 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Харагути Генки 2 0
Шефер Андраш 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
24
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
6
21%
2
8%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
5
17%
6
25%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
6
21%
5
21%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
13%
3
13%
1-15
1
4%
6
26%
16-30
7
30%
4
17%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
30%
5
22%
76-90

Забито

25
23
16 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
6
24%
4
17%
1-15
8
32%
6
26%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
2
8%
2
9%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Забито

54
47
29 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
12
22%
6
13%
1-15
11
20%
9
19%
16-30
6
11%
7
15%
31-45
7
13%
10
21%
46-60
10
19%
8
17%
61-75
8
15%
7
15%
76-90

Пропущено

42
37
20 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
4
10%
6
16%
1-15
5
12%
9
24%
16-30
11
26%
6
16%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
5
12%
2
5%
61-75
11
26%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0
Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 33 20 4 9 80 - 50 64
3. Байер Л 0:0 Заявка 33 17 8 8 74 - 44 59
4. Фрайбург 0:0 Заявка 33 15 11 7 56 - 40 56
5. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
6. Кёльн 0:0 Заявка 33 14 11 8 51 - 46 53
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 33 14 10 9 43 - 41 52
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 33 13 8 12 55 - 51 47
9. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
10. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
11. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
12. Вольфсбург 0:0 Заявка 33 11 6 16 40 - 52 39
13. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 33 3 10 20 26 - 77 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн 0:0 Заявка 17 9 5 3 27 - 20 32
7. Фрайбург 0:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 17 8 5 4 32 - 20 29
9. Байер Л 0:0 Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
10. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург 0:0 Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 30 15
18. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л 0:0 Заявка 17 8 6 3 37 - 22 30
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 17 8 4 5 30 - 23 28
4. Фрайбург 0:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
7. Кёльн 0:0 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
9. Хоффенхайм 0:0 Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 17 4 4 9 17 - 33 16
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Унион Берлин начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Фрайбург 78.6% (81)
    X 18.4% (19)
    Унион Берлин 2.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Унион Берлин
    2.01
    3.90
    4.90
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    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Фрайбург
    78.4% (80)
    Ничья
    18.6% (19)
    Унион Берлин
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.41% (60)
    Меньше
    40.59% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    74.26% (75)
    Нет
    25.74% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    48% (49)
    1:0 Фрайбург
    15.7% (16)
    1:1 Ничья
    15.7% (16)
    2:0 Фрайбург
    7.8% (8)
    3:2 Фрайбург
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
    3:1 Фрайбург
    2% (2)
    1:2 Унион Берлин
    2% (2)
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    Фрайбург
    Унион Берлин
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