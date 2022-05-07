Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

51' Команда Унион Берлин играла лучше в этом тайме.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Хедира Рани получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хёлер Лукас из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Еккель Пауль пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Шлоттербек Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Рефери не любит споров - именно за это Кристиан Штрайх сейчас получил желтую

41' Г О О О О Л - Бекер Шеральдо забивает с правой ноги!

41' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Фрайбург

39' Гюнтер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Хёфлер Николас нанес удар головой, но Андреас Люте спокойно отбил мяч.

36' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

32' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Фрайбург , будет отменен из-за фола.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хёлер Лукас из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

16' Рюэрсон Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

13' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

11' Г О О О О О Л - Прёмель Гриша из команды Унион Берлин легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

10' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Рюэрсон Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' О, нет. Из многообещающей позиции Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

9' Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Фрайбург

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола