  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Фрайбург
1:4
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
11' Гол
Прёмель Гриша
23' Undefined phrase: football_event_
Хёлер Лукас
0:2
30' Гол
Триммель Кристофер
0:3
41' Гол
Бекер Шеральдо
42' Желтая карточка
Кристиан Штрайх
50' Желтая карточка
Ощипка Бастиан
1:3
59' Гол
Хёлер Лукас
67' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
69' Желтая карточка
Луте Андреас
1:4
90' Гол
Шефер Андраш
90'+6
0:3. Гол Шералдо Беккера (видео)...
0:1. Гол Гриши Промеля (видео). ...

Ход матча

11'
0:1
Прёмель Гриша
23'
Хёлер Лукас
 
30'
0:2
Триммель Кристофер
(Бекер Шеральдо)
41'
0:3
Бекер Шеральдо
(Авонийи Тайво)
42'
Кристиан Штрайх
 
46'
Петерсен Нильс
Чон У-Ён
 
50'
 
Ощипка Бастиан
59'
Хёлер Лукас
(Шаллаи Роланд)
1:3
65'
 
Шефер Андраш
Харагути Генки
65'
 
Бехренс Кевин
Авонийи Тайво
67'
Шаллаи Роланд
 
69'
 
Луте Андреас
74'
Шмид Жонатан
Шаллаи Роланд
 
82'
 
Михель Свен
Бекер Шеральдо
84'
Демирович Эрмедин
Кюблер Лукас
 
90'
1:4
Шефер Андраш
90'
 
Гисельман Нико
Ощипка Бастиан

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Фрайбург 78.6% (81)
X 18.4% (19)
Унион Берлин 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
6
Рюэрсон
Юлиан
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
Фрайбург
4-4-1-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Фрайбург
Унион Берлин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 9 (5) 0.27
Хёлер Лукас 7 0.21
Чон У-Ён 5 0.15
Петерсен Нильс 5 0.15
Линхарт Филипп 5 0.15
Шаллаи Роланд 4 0.12
Шлоттербек Нико 4 0.12
Шаде Кевин 4 0.12
Гюнтер Кристиан 2 0.06
Хёфлер Николас 2 0.06
Демирович Эрмедин 2 0.06
Кюблер Лукас 2 0.06
Хаберер Яник 2 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 13 (1) 0.39
Прёмель Гриша 7 0.21
Крузе Макс 6 (3) 0.18
Бекер Шеральдо 4 0.12
Гисельман Нико 3 0.09
Михель Свен 3 0.09
Харагути Генки 2 0.06
Бехренс Кевин 2 0.06
Фогльзаммер Андреас 2 0.06
Триммель Кристофер 2 0.06
Рюэрсон Юлиан 2 0.06
Баумгартль Тимо 1 0.03
Шефер Андраш 1 0.03
Ощипка Бастиан 0 0
Хедира Рани 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Демирович Эрмедин 4 0
Шлоттербек Нико 4 0
Линхарт Филипп 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаде Кевин 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Хаберер Яник 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 6 0
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Баумгартль Тимо 5 0
Прёмель Гриша 5 0
Еккель Пауль 5 0
Триммель Кристофер 4 0
Бекер Шеральдо 4 0
Луте Андреас 3 0
Гисельман Нико 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Харагути Генки 2 0
Шефер Андраш 2 0
Крузе Макс 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
28
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
6
20%
3
11%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
6
20%
6
21%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
6
20%
6
21%
76-90

Пропущено

27
24
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
15%
3
13%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
8
30%
30%
4
17%
31-45
3
11%
6
25%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
8
30%
30%
5
21%
76-90

Забито

25
23
16 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
6
24%
4
17%
1-15
8
32%
6
26%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
2
8%
2
9%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Забито

55
51
29 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
12
22%
7
14%
1-15
11
20%
10
20%
16-30
6
11%
8
16%
31-45
8
15%
10
20%
46-60
10
18%
8
16%
61-75
8
15%
8
16%
76-90

Пропущено

46
38
23 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
11%
6
16%
1-15
6
13%
9
24%
16-30
12
26%
6
16%
31-45
6
13%
6
16%
46-60
5
11%
2
5%
61-75
12
26%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0
Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 33 21 3 9 83 - 51 66
3. Байер Л Заявка 33 18 7 8 78 - 46 61
4. Фрайбург Заявка 33 15 10 8 57 - 44 55
5. Унион Берлин Заявка 33 15 9 9 47 - 42 54
6. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
7. Кёльн Заявка 33 14 10 9 51 - 47 52
8. Хоффенхайм Заявка 33 13 7 13 57 - 55 46
9. Майнц 1:1 Заявка 33 12 7 14 47 - 43 43
10. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
11. Вольфсбург Заявка 33 12 5 16 41 - 52 41
12. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
13. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта 1:1 Заявка 33 9 7 17 36 - 68 34
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 33 3 9 21 27 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц 1:1 Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Герта 1:1 Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
14. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
6. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
8. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта 1:1 Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц 1:1 Заявка 17 2 3 12 16 - 34 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Фрайбург 78.6% (81)
    X 18.4% (19)
    Унион Берлин 2.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Фрайбург 1:4 Унион Берлин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Фрайбург 1:4 Унион Берлин

    Исход игры
    Фрайбург
    78.6% (81)
    Ничья
    18.4% (19)
    Унион Берлин
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.8% (61)
    Меньше
    40.2% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    74.51% (76)
    Нет
    25.49% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    48.5% (50)
    1:0 Фрайбург
    15.5% (16)
    1:1 Ничья
    15.5% (16)
    2:0 Фрайбург
    7.8% (8)
    3:2 Фрайбург
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
    1:2 Унион Берлин
    1.9% (2)
    3:1 Фрайбург
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     