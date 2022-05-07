Стадион: Europa-Park Stadion
1:4
Конец матча
0:1
11' ГолПрёмель Гриша
23' Undefined phrase: football_event_Хёлер Лукас
0:2
30' ГолТриммель Кристофер
0:3
41' ГолБекер Шеральдо
42' Желтая карточкаКристиан Штрайх
50' Желтая карточкаОщипка Бастиан
1:3
59' ГолХёлер Лукас
67' Желтая карточкаШаллаи Роланд
69' Желтая карточкаЛуте Андреас
1:4
90' ГолШефер Андраш
Ход матча
11'
0:1
23'
30'
41'
0:3
42'
50'
59'
1:3
67'
69'
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Михель СвенНападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
История личных встреч
Фрайбург
Унион Берлин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|9 (5)
|0.27
|Хёлер Лукас
|7
|0.21
|Чон У-Ён
|5
|0.15
|Петерсен Нильс
|5
|0.15
|Линхарт Филипп
|5
|0.15
|Шаллаи Роланд
|4
|0.12
|Шлоттербек Нико
|4
|0.12
|Шаде Кевин
|4
|0.12
|Гюнтер Кристиан
|2
|0.06
|Хёфлер Николас
|2
|0.06
|Демирович Эрмедин
|2
|0.06
|Кюблер Лукас
|2
|0.06
|Хаберер Яник
|2
|0.06
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|13 (1)
|0.39
|Прёмель Гриша
|7
|0.21
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.18
|Бекер Шеральдо
|4
|0.12
|Гисельман Нико
|3
|0.09
|Михель Свен
|3
|0.09
|Харагути Генки
|2
|0.06
|Бехренс Кевин
|2
|0.06
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.06
|Триммель Кристофер
|2
|0.06
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.06
|Баумгартль Тимо
|1
|0.03
|Шефер Андраш
|1
|0.03
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Хедира Рани
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|6
|0
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Баумгартль Тимо
|5
|0
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Еккель Пауль
|5
|0
|Триммель Кристофер
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|4
|0
|Луте Андреас
|3
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
28
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
6
20%
3
11%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
6
20%
6
21%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
6
20%
6
21%
76-90
Пропущено
27
24
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
15%
3
13%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
8
30%
30%
4
17%
31-45
3
11%
6
25%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
8
30%
30%
5
21%
76-90
Забито
25
23
16 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
6
24%
4
17%
1-15
8
32%
6
26%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
2
8%
2
9%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90
Забито
55
51
29 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
12
22%
7
14%
1-15
11
20%
10
20%
16-30
6
11%
8
16%
31-45
8
15%
10
20%
46-60
10
18%
8
16%
61-75
8
15%
8
16%
76-90
Пропущено
46
38
23 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
11%
6
16%
1-15
6
13%
9
24%
16-30
12
26%
6
16%
31-45
6
13%
6
16%
46-60
5
11%
2
5%
61-75
12
26%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0
Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|83 - 51
|66
|3.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|78 - 46
|61
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|57 - 44
|55
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|47 - 42
|54
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|67 - 36
|54
|7.
|Кёльн
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 47
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|57 - 55
|46
|9.
|Майнц
|1:1 Заявка
|33
|12
|7
|14
|47 - 43
|43
|10.
|Бохум
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 49
|42
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|41 - 52
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|42 - 46
|40
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|48 - 59
|38
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Герта
|1:1 Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 68
|34
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 52
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|27 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|1:1 Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Герта
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 32
|22
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Герта
|1:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|1:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 34
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Фрайбург 1:4 Унион Берлин
Исход игры
Фрайбург
78.6% (81)
Ничья
18.4% (19)
Унион Берлин
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.8% (61)
Меньше
40.2% (41)
Обе команды забьют
Да
74.51% (76)
Нет
25.49% (26)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
48.5% (50)
1:0 Фрайбург
15.5% (16)
1:1 Ничья
15.5% (16)
2:0 Фрайбург
7.8% (8)
3:2 Фрайбург
2.9% (3)
2:2 Ничья
2.9% (3)
1:2 Унион Берлин
1.9% (2)
3:1 Фрайбург
1.9% (2)
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