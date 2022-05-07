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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 3'
Байер Л
0' 3'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 104
Хоффенхайм 5.8% (6)
X 20.2% (21)
Байер Л 74% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Байер Л
3.32
4.35
2.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
18
Самассеку
Диади
13
Штиллер
Анджело
33
Рюттер
Жоржиньо
10
Даббур
Мунас
27
Крамарич
Андрей
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
20
Арангис
Чарлес
8
Андрих
Роберт
19
Диаби
Мусса
9
Азмун
Сердар
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
Хоффенхайм
4-3-3
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Байер Л

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед

27 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед

История матчей

Б
2:2
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:4
Б
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рюттер Жоржиньо 7 0.22
Бебу Ила 7 0.22
Баумгартнер Кристоф 6 0.19
Крамарич Андрей 5 0.16
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.13
Раум Давид 3 0.09
Даббур Мунас 3 0.09
Руди Себастьян 3 0.09
Акпогума Кевин 2 0.06
Гайгер Деннис 2 0.06
Самассеку Диади 2 0.06
Штиллер Анджело 2 0.06
Пош Штефан 2 0.06
Кадержабек Павел 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Хюбнер Беньямин 1 0.03
Адамян Саркис 1 0.03
Фогт Кевин 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 22 (1) 0.69
Диаби Мусса 12 0.38
Вирц Флориан 7 0.22
Андрих Роберт 4 0.13
Паулиньо Жозе 4 0.13
Аларио Лукас 4 0.13
Беллараби Карим 3 0.09
Адли Амин 3 0.09
Та Джонатан 2 0.06
Фримпонг Жереми 1 0.03
Демирбай Керем 1 (1) 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Азмун Сердар 1 0.03
Паласиос Эксекиэль 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 0.03
Баккер Митчел 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Фогт Кевин 6 0
Гайгер Деннис 6 0
Самассеку Диади 6 0
Руди Себастьян 5 0
Кадержабек Павел 5 0
Акпогума Кевин 5 0
Баумгартнер Кристоф 5 0
Раум Давид 5 0
Пош Штефан 5 0
Даббур Мунас 4 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Сков Роберт 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Ричардс Крис 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 10 0
Диаби Мусса 8 1
Андрих Роберт 5 1
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Инкапье Пьеро 5 0
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
34
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
6%
5
15%
1-15
5
15%
10
29%
29%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
6
18%
4
12%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
8
24%
7
21%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
21%
5
20%
1-15
4
21%
4
16%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
26%
2
8%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
1
5%
7
28%
76-90

Забито

21
36
4 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
1
5%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
11
52%
7
19%
76-90

Пропущено

33
23
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
6%
2
9%
1-15
8
24%
1
4%
16-30
5
15%
7
30%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
8
24%
4
17%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Забито

54
70
19 В 1-м тайме 34
35 Во 2-м тайме 36
8 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
3
6%
10
14%
1-15
5
9%
14
20%
16-30
11
20%
10
14%
31-45
7
13%
11
16%
46-60
9
17%
11
16%
61-75
19
35%
14
20%
76-90

Пропущено

52
48
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 25
6
12%
7
15%
1-15
12
23%
5
10%
16-30
7
13%
11
23%
31-45
8
15%
7
15%
46-60
11
21%
7
15%
61-75
8
15%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2
Байер Л
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0
Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 33 20 4 9 80 - 50 64
3. Байер Л 0:0 Заявка 33 17 8 8 74 - 44 59
4. Фрайбург 0:0 Заявка 33 15 11 7 56 - 40 56
5. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
6. Кёльн 0:0 Заявка 33 14 11 8 51 - 46 53
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 33 14 10 9 43 - 41 52
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 33 13 8 12 55 - 51 47
9. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
10. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
11. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
12. Вольфсбург 0:0 Заявка 33 11 6 16 40 - 52 39
13. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 33 3 10 20 26 - 77 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн 0:0 Заявка 17 9 5 3 27 - 20 32
7. Фрайбург 0:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 17 8 5 4 32 - 20 29
9. Байер Л 0:0 Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
10. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург 0:0 Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 30 15
18. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л 0:0 Заявка 17 8 6 3 37 - 22 30
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 17 8 4 5 30 - 23 28
4. Фрайбург 0:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
7. Кёльн 0:0 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
9. Хоффенхайм 0:0 Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 17 4 4 9 17 - 33 16
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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    Прогнозы 104
    Хоффенхайм 5.8% (6)
    X 20.2% (21)
    Байер Л 74% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Байер Л
    3.32
    4.35
    2.30
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    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Байер Л

    Исход игры
    Хоффенхайм
    5.8% (6)
    Ничья
    20.2% (21)
    Байер Л
    74% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.49% (77)
    Меньше
    24.51% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (90)
    Нет
    11.76% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    52.9% (55)
    1:1 Ничья
    12.5% (13)
    0:1 Байер Л
    7.7% (8)
    2:1 Хоффенхайм
    5.8% (6)
    2:2 Ничья
    4.8% (5)
    1:3 Байер Л
    4.8% (5)
    2:3 Байер Л
    3.8% (4)
    0:2 Байер Л
    1.9% (2)
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