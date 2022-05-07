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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион: Зрители: 20000
Хоффенхайм
2:4
Конец матча
Байер Л
0'
1:0
22' Гол
Рюттер Жоржиньо
1:1
34' Гол
Шик Патрик
2:1
36' Гол
Баумгартнер Кристоф
66' Желтая карточка
Даббур Мунас
2:2
73' Гол
Диаби Мусса
2:3
76' Гол
Шик Патрик
2:4
90' Гол
Аларио Лукас
90'+4
1:1. Гол Патрика Шика (видео). Ч...
1:0. Гол Жоржиньо Рюттера (видео...

Ход матча

22'
Рюттер Жоржиньо
(Баумгартнер Кристоф)
1:0
34'
1:1
Шик Патрик
(Диаби Мусса)
36'
Баумгартнер Кристоф
(Кадержабек Павел)
2:1
46'
 
Баккер Митчел
Инкапье Пьеро
55'
Бебу Ила
Рюттер Жоржиньо
 
64'
 
Аларио Лукас
Азмун Сердар
64'
 
Паласиос Эксекиэль
Андрих Роберт
66'
Даббур Мунас
 
69'
Руди Себастьян
Баумгартнер Кристоф
 
70'
Сков Роберт
Даббур Мунас
 
73'
2:2
Диаби Мусса
(Шик Патрик)
76'
2:3
Шик Патрик
(Арангис Чарлес)
78'
Ларсен Якоб-Бруун
Самассеку Диади
 
84'
 
Синкгравен Дэйли
Шик Патрик
84'
 
Баумгартлингер Юлиан
Паулиньо Жозе
90'
2:4
Аларио Лукас
(Паласиос Эксекиэль)

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 104
Хоффенхайм 5.8% (6)
X 20.2% (21)
Байер Л 74% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
18
Самассеку
Диади
13
Штиллер
Анджело
33
Рюттер
Жоржиньо
10
Даббур
Мунас
27
Крамарич
Андрей
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
20
Арангис
Чарлес
8
Андрих
Роберт
19
Диаби
Мусса
9
Азмун
Сердар
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
Хоффенхайм
4-3-3
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Байер Л

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед

27 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед

История матчей

Б
2:2
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:4
Б
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рюттер Жоржиньо 8 0.24
Бебу Ила 7 0.21
Баумгартнер Кристоф 7 0.21
Крамарич Андрей 5 0.15
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.12
Раум Давид 3 0.09
Даббур Мунас 3 0.09
Руди Себастьян 3 0.09
Акпогума Кевин 2 0.06
Гайгер Деннис 2 0.06
Самассеку Диади 2 0.06
Штиллер Анджело 2 0.06
Пош Штефан 2 0.06
Кадержабек Павел 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Хюбнер Беньямин 1 0.03
Адамян Саркис 1 0.03
Фогт Кевин 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 24 (1) 0.73
Диаби Мусса 13 0.39
Вирц Флориан 7 0.21
Аларио Лукас 5 0.15
Андрих Роберт 4 0.12
Паулиньо Жозе 4 0.12
Беллараби Карим 3 0.09
Адли Амин 3 0.09
Та Джонатан 2 0.06
Фримпонг Жереми 1 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Демирбай Керем 1 (1) 0.03
Паласиос Эксекиэль 1 0.03
Азмун Сердар 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 0.03
Баккер Митчел 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Фогт Кевин 6 0
Гайгер Деннис 6 0
Самассеку Диади 6 0
Руди Себастьян 5 0
Кадержабек Павел 5 0
Даббур Мунас 5 0
Акпогума Кевин 5 0
Баумгартнер Кристоф 5 0
Раум Давид 5 0
Пош Штефан 5 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Сков Роберт 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Ричардс Крис 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 10 0
Диаби Мусса 8 1
Андрих Роберт 5 1
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Инкапье Пьеро 5 0
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
38
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
6%
5
13%
1-15
6
17%
10
26%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
6
17%
4
11%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
8
23%
9
24%
76-90

Пропущено

23
27
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
3
13%
7
26%
76-90

Забито

21
36
4 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
1
5%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
11
52%
7
19%
76-90

Пропущено

33
23
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
6%
2
9%
1-15
8
24%
1
4%
16-30
5
15%
7
30%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
8
24%
4
17%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Забито

56
74
21 В 1-м тайме 35
35 Во 2-м тайме 39
9 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
3
5%
10
14%
1-15
6
11%
14
19%
16-30
12
21%
11
15%
31-45
7
13%
11
15%
46-60
9
16%
12
16%
61-75
19
34%
16
22%
76-90

Пропущено

56
50
26 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 26
6
11%
7
14%
1-15
12
21%
6
12%
16-30
8
14%
12
24%
31-45
8
14%
7
14%
46-60
12
21%
7
14%
61-75
10
18%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2
Байер Л
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0
Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 33 21 3 9 83 - 51 66
3. Байер Л Заявка 33 18 7 8 78 - 46 61
4. Фрайбург Заявка 33 15 10 8 57 - 44 55
5. Унион Берлин Заявка 33 15 9 9 47 - 42 54
6. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
7. Кёльн Заявка 33 14 10 9 51 - 47 52
8. Хоффенхайм Заявка 33 13 7 13 57 - 55 46
9. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
10. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
11. Вольфсбург Заявка 33 12 5 16 41 - 52 41
12. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
13. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 33 3 9 21 27 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
6. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
8. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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    Прогнозы 104
    Хоффенхайм 5.8% (6)
    X 20.2% (21)
    Байер Л 74% (77)
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    Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:4 Байер Л

    Исход игры
    Хоффенхайм
    5.8% (6)
    Ничья
    20.2% (21)
    Байер Л
    74% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.49% (77)
    Меньше
    24.51% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (90)
    Нет
    11.76% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    52.9% (55)
    1:1 Ничья
    12.5% (13)
    0:1 Байер Л
    7.7% (8)
    2:1 Хоффенхайм
    5.8% (6)
    2:2 Ничья
    4.8% (5)
    1:3 Байер Л
    4.8% (5)
    2:3 Байер Л
    3.8% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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