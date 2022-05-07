Стадион: Prezero Arena Зрители: 20000
2:4
Конец матча
1:0
22' ГолРюттер Жоржиньо
1:1
34' ГолШик Патрик
2:1
36' ГолБаумгартнер Кристоф
66' Желтая карточкаДаббур Мунас
2:2
73' ГолДиаби Мусса
2:3
76' ГолШик Патрик
2:4
90' ГолАларио Лукас
Ход матча
22'
34'
1:1
36'
66'
73'
2:2
76'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
17 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
24 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Байер Л
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед
27 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рюттер Жоржиньо
|8
|0.24
|Бебу Ила
|7
|0.21
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0.21
|Крамарич Андрей
|5
|0.15
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.12
|Раум Давид
|3
|0.09
|Даббур Мунас
|3
|0.09
|Руди Себастьян
|3
|0.09
|Акпогума Кевин
|2
|0.06
|Гайгер Деннис
|2
|0.06
|Самассеку Диади
|2
|0.06
|Штиллер Анджело
|2
|0.06
|Пош Штефан
|2
|0.06
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.03
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Фогт Кевин
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|24 (1)
|0.73
|Диаби Мусса
|13
|0.39
|Вирц Флориан
|7
|0.21
|Аларио Лукас
|5
|0.15
|Андрих Роберт
|4
|0.12
|Паулиньо Жозе
|4
|0.12
|Беллараби Карим
|3
|0.09
|Адли Амин
|3
|0.09
|Та Джонатан
|2
|0.06
|Фримпонг Жереми
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.03
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.03
|Азмун Сердар
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Фогт Кевин
|6
|0
|Гайгер Деннис
|6
|0
|Самассеку Диади
|6
|0
|Руди Себастьян
|5
|0
|Кадержабек Павел
|5
|0
|Даббур Мунас
|5
|0
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Хюбнер Беньямин
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|10
|0
|Диаби Мусса
|8
|1
|Андрих Роберт
|5
|1
|Баккер Митчел
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Инкапье Пьеро
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Паласиос Эксекиэль
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
38
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
6%
5
13%
1-15
6
17%
10
26%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
6
17%
4
11%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
8
23%
9
24%
76-90
Пропущено
23
27
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
3
13%
7
26%
76-90
Забито
21
36
4 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
1
5%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
11
52%
7
19%
76-90
Пропущено
33
23
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
6%
2
9%
1-15
8
24%
1
4%
16-30
5
15%
7
30%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
8
24%
4
17%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Забито
56
74
21 В 1-м тайме 35
35 Во 2-м тайме 39
9 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
3
5%
10
14%
1-15
6
11%
14
19%
16-30
12
21%
11
15%
31-45
7
13%
11
15%
46-60
9
16%
12
16%
61-75
19
34%
16
22%
76-90
Пропущено
56
50
26 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 26
6
11%
7
14%
1-15
12
21%
6
12%
16-30
8
14%
12
24%
31-45
8
14%
7
14%
46-60
12
21%
7
14%
61-75
10
18%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2
Байер Л
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0
Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|83 - 51
|66
|3.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|78 - 46
|61
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|57 - 44
|55
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|47 - 42
|54
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|67 - 36
|54
|7.
|Кёльн
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 47
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|57 - 55
|46
|9.
|Бохум
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 49
|42
|10.
|Майнц
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|46 - 42
|42
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|41 - 52
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|42 - 46
|40
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|48 - 59
|38
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 67
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 52
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|27 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:4 Байер Л
Исход игры
Хоффенхайм
5.8% (6)
Ничья
20.2% (21)
Байер Л
74% (77)
Тотал 2.5
Больше
75.49% (77)
Меньше
24.51% (25)
Обе команды забьют
Да
88.24% (90)
Нет
11.76% (12)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
52.9% (55)
1:1 Ничья
12.5% (13)
0:1 Байер Л
7.7% (8)
2:1 Хоффенхайм
5.8% (6)
2:2 Ничья
4.8% (5)
1:3 Байер Л
4.8% (5)
2:3 Байер Л
3.8% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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