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Добрый-добрый день, уважаемые любители большого спорта! Сегодня насыщенный день! И я, Егор Филатов, начну его с матча "Гройтер Фюрт" - "Боруссия" Дортмунд. Аутсайдер примет фаворита. Ждем сенсации? Борьбы? Большого количества голов?